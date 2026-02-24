Magyarázattal állt elő Nagy Márton: ezért kell kevesebb bank Magyarországon

„Egy kis közgazdaságtan: ha kevesebb nagy bank van, akkor a bankrendszer hatékonyabb (mérethatékonyabb), azaz olcsóbban működik.
Ez lejjebb hozza a pénzügyi termékek árát, és így nagyobb versenyt generál.
Erre nemzetközi példák is rendelkezésre állnak, úgy mint Svédország vagy Ausztria, ahol kevesebb mint 5 nagy bank működik” – közölte Nagy Márton a Facebookon, kommentben jelezve, hogy akit bővebben érdekel a téma, annak egy korábbi, 2006-os MNB-s elemzését tudja ajánlani.
A mérethatékonyság legitim szakmai érv, hiszen tőke-, technológia- és költségigényes üzem egy bank, a magasabb fix költségek mellett a nagyobb méret nagyobb bevétellel és jellemzően magasabb költséghatékonysággal jár együtt. A nagyobb méret elérésének szokásos módját jelentik a felvásárlások, összeolvadások, amelyekkel a nemzetgazdasági miniszter „öt nagybankos” célja elérhető lenne.
Ugyanakkor a Nagy Márton által hétfőn megjelölt négy nagybankon kívül is szép számmal találunk erős profitabilitással, mérethatékonyan, ráadásul árazási versenyben (lásd pl. a lakossági hiteleket) működő hitelintézeteket Magyarországon. Nem jelenthető ki, hogy minél nagyobb egy bank, annál olcsóbban nyújtaná szolgáltatásait - sőt, a nagyobb mérettel gyakran együttjáró nagyobbfiókhálózat olyan piaci erőfölényt tesz lehetővé, különösen vidéken, ami csökkentheti az árversenyt.
Ha időnként elő is áll az alacsony hatékonyság problémája egyes bankoknál (az utóbbi évek magasabb kamatkörnyezetében ez nem volt jellemző), azt jellemzően nem a kis méret vagy a túl sok versenytárs, hanem az Európa-rekord adóterhelés és állami beavatkozás okozza Magyarországon. Ez torzulást okoz mind az intézményi hatékonyság (lásd bankadó, extraprofitadó, kamatstop, díjstop), mind a szolgáltatások árazási hatékonysága (lásd tranzakciós illeték) terén.
A témát még a múlt héten vette elő ismét Nagy Márton, miután 2014-ben és 2019-ben is értekezett már erről.
A bankok még mindig túl drágák és túl sokan vannak! A bankrendszer konszolidációja tovább nem halogatható! Öt nagy bank maradhat!
- írta ki akkor Facebook-oldalára a nemzetgazdasági miniszter. Mivel jelenleg hét nagybank működik Magyarországon, ezért úgy tűnik, két nagybank beolvadását tartaná még kívánatosnak Nagy Márton egy (feltehetően hazai) másik hitelintézeti csoportba. A bankok magas költségszintje és a banki szolgáltatások drágasága mögött elsősorban épp az állami elvonások állnak, ennek orvoslására azonban akkor sem tért ki Nagy Márton.
Ezt követően a nemzetgazdasági miniszter hétfőn Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) által szervezett konferencián tovább is ment,
NÉGY BANKOT IS MEGNEVEZVE (OTP, AZ MBH, A K&H ÉS AZ UNICREDIT), AMELY SZERINTE MARADHAT.
Hogy miért éppen az a négy, azt nem lehet tudni.
Címlapkép forrása: Portfolio
