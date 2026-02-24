  • Megjelenítés
Másfél éve nem láttak ennyi bedőlést a magánhitelek piacán
Portfolio
5,8 százalékra emelkedett az amerikai magánhitelpiacon a vállalati hitelfelvevők nemteljesítési rátája – derül ki a Fitch Ratings hétfőn közzétett jelentéséből. Ez az arány a legmagasabb 2024 augusztusa óta - írja a Reuters.

A hitelminősítő adatai szerint az általuk követett vállalatok körében januárban 11 nemteljesítést regisztráltak, ami a novemberi 13-as szám óta a legmagasabb érték.

Az elmúlt tizenkét hónapban összesen 89 nemteljesítés történt, amely 74 egyedi kibocsátót érintett.

Mi a private credit (magánhitel-finanszírozás)? Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.

Ágazati bontásban az egészségügyi szolgáltatók vezették a listát 13 érintett vállalattal, őket a fogyasztási cikkek szektora követte nyolc nemteljesítéssel. A szoftverágazatban mindössze három egyedi esetet tartottak számon, annak ellenére, hogy a piacon egyre nagyobb aggodalom övezi a mesterséges intelligencia okozta üzleti átrendeződést ebben a szegmensben.

Magyarázattal állt elő Nagy Márton: ezért kell kevesebb bank Magyarországon

Nagy Márton bejelentette: 200 milliárddal megemelik az EXIM hitelkeretét

Aggódni kezdett a piac a JP Morgan miatt, de most lehűtötte a kedélyeket a legnagyobb amerikai bank

A Fitch jelentése illeszkedik a romló piaci képbe. A Morningstar DBRS február 20-i elemzése szerint

a magánhitelpiaci adósok körében a leminősítések száma februárban új csúcsra ért.

A leminősítések és felminősítések aránya 3,3-szorosra nőtt, szemben az egy évvel korábbi 2,4-szeres értékkel.

A magánhitelpiac feszültségeit jelzi a Blue Owl vagyonkezelő lépése is. A cég február 18-án felfüggesztette az egyik magánhitelalapjából történő befektetői visszaváltásokat, és a befektetők kifizetése érdekében inkább az alapul szolgáló hitelek enyhe diszkonttal történő értékesítése mellett döntött.

