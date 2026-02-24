  • Megjelenítés
Nagy Márton bejelentette: 200 milliárddal megemelik az EXIM hitelkeretét
Nagy Márton bejelentette: 200 milliárddal megemelik az EXIM hitelkeretét

Az először 600, majd 700 milliárdra bővített keretet most 900 milliárd forintra emeli a kormány a Demján Sándor Program keretében nyújtott EXIM-hitelkonstrukcióknál.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyezése szerint tovább növelik a magyar vállalkozások versenyképességét és exportteljesítményét a lépéssel. Mint írja, a Demján Sándor Program célja

  • a kkv-k méretének megduplázása,
  • az export ösztönzése és
  • a hazai vállalkozások működésének támogatása,
  • beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint
  • a nemzetközi versenyképességük növelése.

200 milliárd forinttal, azaz 700-ról 900 milliárd forintra emeljük a Demján Sándor Programon belül elérhető és rendkívül népszerű EXIM konstrukciókat

- jelentette be a miniszter.

Mint írja, arról döntöttek, hogy

  • 100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszköz-beszerzések és a beruházások hitelkerete,
  • 40 milliárd forinttal a lízinghitelek kerete és
  • 60 milliárd forinttal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete.

A hiteleket a magyar kkv-k kedvező kamatozás mellett vehetik igénybe – ezzel is segítve a fejlődésüket.

