Nagy Márton bejelentette: 200 milliárddal megemelik az EXIM hitelkeretét

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Facebook-bejegyezése szerint tovább növelik a magyar vállalkozások versenyképességét és exportteljesítményét a lépéssel. Mint írja, a Demján Sándor Program célja

a kkv-k méretének megduplázása,

az export ösztönzése és

a hazai vállalkozások működésének támogatása,

beruházásaik és befektetéseik előmozdítása, valamint

a nemzetközi versenyképességük növelése.

200 milliárd forinttal, azaz 700-ról 900 milliárd forintra emeljük a Demján Sándor Programon belül elérhető és rendkívül népszerű EXIM konstrukciókat

- jelentette be a miniszter.

Mint írja, arról döntöttek, hogy

100 milliárd forinttal emelkedik a forgóeszköz-beszerzések és a beruházások hitelkerete,

emelkedik a hitelkerete, 40 milliárd forinttal a lízinghitelek kerete és

60 milliárd forinttal a beruházási és zöld beruházási hitelek kerete.

A hiteleket a magyar kkv-k kedvező kamatozás mellett vehetik igénybe – ezzel is segítve a fejlődésüket.

