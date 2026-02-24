Üzent az FBI a nagypályás csalóknak: "tudjuk, hol vagytok, és jövünk értetek!"

Az FBI egyik magas rangú tisztviselője kedden bejelentette, hogy az Egyesült Államok vezető szerepet vállal a délkelet-ázsiai, amerikaiakat célzó, több milliárd dolláros csalásgyárak elleni küzdelemben. Scott Schelble, az FBI Nemzetközi Műveleti Igazgatóságának igazgatóhelyettese thaiföldi, kambodzsai és vietnámi látogatása után sajtótájékoztatón számolt be tapasztalatairól.

Lehetetlen felfogni ezeknek a műveleteknek a léptékét, amíg az ember saját szemével nem látja

– mondta Schelble a régióban elterjedt, kínai irányítású, ipari méretű csalásgyárakra utalva. A tisztviselő egyértelmű figyelmeztetést fogalmazott meg:

A bűnözők ne higgyék, hogy az országhatárok megvédik őket, ha amerikaiakat vesznek célba. Tudjuk, hol vagytok, és jövünk értetek.

Schelble elmondása szerint a kínai szervezett bűnözői körök nap mint nap célba veszik az amerikai állampolgárokat. Ezek a kifinomult, jól finanszírozott bűnszervezetek a hatalmas profit érdekében gátlástalanul kihasználják a technológiát és a kiszolgáltatott embereket. A csoportok nem tartják tiszteletben sem a törvényeket, sem a földrajzi határokat, és jelenleg bizonyos fokú büntetlenséget élveznek az érintett országok eltérő jogrendszerei miatt.

Az FBI ügynököket küldött Thaiföldre, ahol a helyi rendőrséggel közös, csalások elleni munkacsoportot hoztak létre. Ez az együttműködés már eddig is eredményeket hozott: sikerült hálózatokat felszámolni, áldozatokat azonosítani, valamint a bűnözői pénzügyi infrastruktúrát megzavarni. Schelble hozzátette, hogy az FBI korábban a kambodzsai hatóságokkal is együttműködött, és az eddigi sikerekre építve kívánja folytatni a csalásközpontok elleni fellépést. Megjegyezte továbbá, hogy Vietnámmal is "gyümölcsöző tárgyalásokat" folytattak.

Az FBI igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy a csalásközpontok regionális problémát jelentenek, amelyre csak regionális összefogással lehet választ adni.

A cél az, hogy minden egyes területet alkalmatlanná tegyünk ezeknek a központoknak a működésére

– fogalmazott.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images