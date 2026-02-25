Náluk már megkezdődött a hitelek bedőlése: nyolc éve nem történt ilyen a világ túloldalán

Januárban 5,5 százalékra emelkedett a fogyasztói és vállalati hitelek nemteljesítési rátája Brazíliában, ami 2017 augusztusa óta a legmagasabb szintnek számít – derült ki a jegybank szerdán közzétett adataiból a Reuters szerint.

A mutató éves összevetésben 1,1 százalékponttal nőtt, miközben Latin-Amerika legnagyobb gazdaságában tartósan magasak maradtak a hitelfelvételi költségek. A brazil jegybank tavaly júliusban zárta le agresszív monetáris szigorítási ciklusát, és

AZÓTA 15 SZÁZALÉKON TARTJA AZ IRÁNYADÓ KAMATOT. EZ AZ ÉRTÉK KÖZEL KÉT ÉVTIZEDES CSÚCSNAK SZÁMÍT.

A döntéshozók jelzései alapján a jövő hónaptól kamatcsökkentés várható. Ennek oka, hogy egyre egyértelműbb jelei mutatkoznak a gazdaság lassulásának, amely a kormányzati ösztönzők hatására korábban csak kis mértékben veszített lendületéből.

A jegybank decemberi monetáris politikai jelentésében a nemteljesítési ráta elmúlt egy évben tapasztalt emelkedését elsősorban a számviteli szabályok változásának tulajdonította. Hozzátették ugyanakkor, hogy már a stabilizálódás bizonyos jelei mutatkoznak.

A friss adatok szerint a teljes hitelállomány januárban 0,2 százalékkal csökkent az előző hónaphoz képest, így 7100 milliárd realt (mintegy 1380 milliárd dollárt) tett ki. Az éves hitelállomány-növekedés a decemberi 10,3 százalékról 10,1 százalékra mérséklődött, miközben a jegybank az idei évre 8,6 százalékos bővüléssel számol.

