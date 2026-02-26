Különleges AI-csapatot alapított az egyik amerikai nagybank

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Az AI Infrastructure Banking elnevezésű egységben helyet kapott

Ric Spencer, a technológiai üzletág alelnöke,

Ashish Agrawal, az ingatlanpiaci terület társvezetője,

valamint Alex Watkins, a technológiai finanszírozás irányítója.

A csapatot erősíti továbbá Doug Baird, a technológiai vállalati banki terület vezetője,

és Ben Mortimer, a digitális infrastruktúrához kapcsolódó fúziók és felvásárlások (M&A) szakértője.

A tagok megtartják jelenlegi pozíciójukat, ám közösen dolgoznak a szervezeti határok lebontásán, illetve

az MI-infrastruktúra-projektek számára elérhető összes tőkeforrás feltérképezésén.

Az együttműködésre azért van szükség, mert ez a szegmens egyszerre érinti a technológiai, a telekommunikációs, az energetikai, az ingatlanpiaci, a kripto- és a finanszírozási területeket.

A pénzintézet célja, hogy megerősítse tanácsadói és hitelezői pozícióját azon befektetők és vállalatok körében, amelyek a rendkívül tőkeigényes fejlesztéseket vezetik. A Citigroup becslése szerint 2030-ig mintegy 3000 milliárd dollárra lesz szükség az adatközpontok, a számítási kapacitások és az egyéb kapcsolódó infrastruktúrák kiépítéséhez.

A bank belső feljegyzése alapján a kivitelezési időszakban az adósságfinanszírozásnak vegyes forrásokra kell támaszkodnia. Ebbe a körbe tartoznak a banki hitelek, a magánhitelezés (private credit), az infrastrukturális és ingatlanalapú finanszírozás, valamint a strukturált, befektetési kategóriájú kötvények.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images