Különleges AI-csapatot alapított az egyik amerikai nagybank
A Citigroup új, kifejezetten a mesterséges intelligencia infrastruktúrájának finanszírozására szakosodó banki csapatot állított fel, amely a befektetési és a vállalati banki üzletág vezetőiből verbuválódott - írta meg a Bloomberg. Hasonló témákról lesz szó március 18-ai AI in Business rendezvényünkön. Regisztráció és részletek itt!
Az AI Infrastructure Banking elnevezésű egységben helyet kapott

  • Ric Spencer, a technológiai üzletág alelnöke,
  • Ashish Agrawal, az ingatlanpiaci terület társvezetője,
  • valamint Alex Watkins, a technológiai finanszírozás irányítója.
  • A csapatot erősíti továbbá Doug Baird, a technológiai vállalati banki terület vezetője,
  • és Ben Mortimer, a digitális infrastruktúrához kapcsolódó fúziók és felvásárlások (M&A) szakértője.

A tagok megtartják jelenlegi pozíciójukat, ám közösen dolgoznak a szervezeti határok lebontásán, illetve

az MI-infrastruktúra-projektek számára elérhető összes tőkeforrás feltérképezésén.

Az együttműködésre azért van szükség, mert ez a szegmens egyszerre érinti a technológiai, a telekommunikációs, az energetikai, az ingatlanpiaci, a kripto- és a finanszírozási területeket.

A pénzintézet célja, hogy megerősítse tanácsadói és hitelezői pozícióját azon befektetők és vállalatok körében, amelyek a rendkívül tőkeigényes fejlesztéseket vezetik. A Citigroup becslése szerint 2030-ig mintegy 3000 milliárd dollárra lesz szükség az adatközpontok, a számítási kapacitások és az egyéb kapcsolódó infrastruktúrák kiépítéséhez.

A bank belső feljegyzése alapján a kivitelezési időszakban az adósságfinanszírozásnak vegyes forrásokra kell támaszkodnia. Ebbe a körbe tartoznak a banki hitelek, a magánhitelezés (private credit), az infrastrukturális és ingatlanalapú finanszírozás, valamint a strukturált, befektetési kategóriájú kötvények.

