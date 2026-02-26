  • Megjelenítés
Nőtt az amerikai bankok nyeresége, hároméves csúcsot döntött a hitelezés
Bank

MTI
Az amerikai bankok együttes nyeresége tavaly 295,6 milliárd dollár volt, 10,2 százalékkal nagyobb az előző évinél - áll az amerikai szövetségi betétbiztosítási társaság (FDIC) jelentésében.
A negyedik negyedévben az ország 4336 kereskedelmi bankjának és a betétbiztosítási rendszerben részt vevő takarékpénztárának együttes adózott nyeresége 77,7 milliárd dollárt tett ki, ez 2 százalékkal (1,6 milliárd dollárral) csökkent az előző negyedévhez képest. Éves összevetésben a nyereség 16,5 százalékkal, 11 milliárd dollárral emelkedett.

Az átlagos eszközarányos jövedelmezőség (ROA) 1,24 százalék volt a negyedik negyedévben, kisebb a harmadik negyedévi 1,27 százaléknál, de nagyobb a 2024 negyedik negyedévi 1,1 százaléknál.

A bankok átlagos nettó kamatmarzsa a harmadik negyedévi 3,34 százalékról 3,39 százalékra, 2019 eleje óta a legmagasabb szintre emelkedett a tavalyi utolsó három hónapban, amihez a nettó kamatbevétel 2,2 százalékos emelkedése járult hozzá.

A bankok teljes hitelállománya a harmadik negyedévvel összevetve 2 százalékkal emelkedett,

éves szinten 5,9 százalékkal, 11 negyedév óta a legjelentősebb mértékben nőtt.

A belföldi betétek 1,8 százalékkal nőttek, ami a hatodik egymást követő negyedéves emelkedés.

Az Egyesült Államokban a problémásnak ítélt bankok száma 60-ra nőtt a negyedik negyedévben a negyedévvel korábbi 57-ről. 2024 utolsó három hónapjában a számuk magasabb, 66 volt.

