Januárban megugrottak a SZÉP-kártya költések

A SZÉP-kártyákkal (Széchenyi Pihenőkártya) januárban mintegy 37 milliárd forintot költöttek a kártyatulajdonosok, ami több mint 18%-os növekedést jelent 2025 azonos időszakához képest - közölte az NGM.

Januárban 494 ezer belföldi vendég, összesen több mint 1 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken. A vendégek száma 4,6 százalékkal, míg az általuk eltöltött éjszakáké 2,5 százalékkal nőtt 2025 azonos időszakához képest.

A kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlását SZÉP-kártyával. A hónap végén a kártyákon

összesen 108,6 milliárd forint állt rendelkezésre.

