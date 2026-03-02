  • Megjelenítés
Még soha nem ért el ekkora nyereséget a román bankszektor, ez a három bank végzett az élen
MTI
Rekordértékű, 16,1 milliárd lejes (mintegy 1187 milliárd forint) adózás utáni nyereséget ért el 2025-ben a román bankszektor - írja a Ziarul Financiar a Román Nemzeti Bank (BNR) adatai alapján.

Az előző rekordot 2024 jelentette, amikor a romániai bankok összesített nyeresége 14,8 milliárd lejt (mintegy 1091 milliárd forint) tett ki.

  • A legnagyobb profitot a helyi tulajdonban lévő, piacvezető Banca Transilvania (4,1 milliárd lej, mintegy 302 milliárd forint),
  • az osztrák Erste érdekeltségébe tartozó Banca Comerciala Romana - BCR (3,3 milliárd lej, mintegy 243 milliárd forint) és a
  • a francia Société Générale többségi tulajdonában álló Banca Romania de Dezvoltare - BRD (1,5 milliárd lej, mintegy 111 milliárd forint) érte el.

Négy év alatt közel megduplázódott az ágazat nyeresége, 2021-ben még csak 8,2 milliárd lej (mintegy 605 milliárd forint) volt.

A román hitelintézetek eszközeinek összértéke megközelítőleg 960 milliárd lejre (70 800 milliárd forint) emelkedett. A bankszektor eszközarányos megtérülése 1,68 százalék, a tőkearányos megtérülése pedig 17,6 százalék volt. Tavaly év végén 30 bank működött Romániában, az eszközök 63 százaléka külföldi tőkével működő pénzintézetek tulajdonában volt.

A magyar bankszektor statisztikáit várhatóan jövő hétfőn közli az MNB.

