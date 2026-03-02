Otthon Start: újabb bank ment 3% alá, itt a három legfontosabb táblázat a lakáshitelről

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Ha valaki 35 millió forintot igényel 20 éves futamidőre, akkor

3%-os kamat mellett 194 109 forint,

2,8%-os kamat mellett 190 624 forint

a törlesztőrészlet, vagyis a teljes futamidő alatt 837 ezer forintot lehet spórolni az alacsonyabb kamattal. Jelenleg a CIB, a Gránit, a MagNet, az MBH és az UniCredit Banknál érhető el 3% alatti kamattal az Otthon Start lakáshitel.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 30. 2,8%-ra csökkenti az Otthon Start kamatát az egyik nagybank

A bankok nem csak kamatkedvezményekkel csábítják magukhoz az érdeklődőket, különböző összegű jóváírásokat is kínálnak, ennek összege 200 ezer forint és 350 ezer forint között mozoghat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 22. Eldurvult az Otthon Start-verseny: több százezres jóváírásokkal csábítanak a bankok

A 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelettel megszületett, 2025. szeptember 1-je óta igényelhető Otthon Start hitel egy államilag kamattámogatott lakáscélú jelzálogkölcsön, összege maximum 50 millió forint, teljes futamideje legfeljebb 25 év, ügyfél által fizetendő éves kamata a futamidő végéig fix, legfeljebb 3 százalék.

18. életévüket betöltött természetes személyek igényelhetik, a kölcsönre ugyanazon igénylő csak egy alkalommal jogosult. A lakáshitel esetleges előtörlesztésének a költsége nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát (a hitel CSOK Pluszból is előtörleszthető), legalább 10 százalékos önerővel vehető igénybe (kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén), az MNB aktuális adósságfékszabályai szerint, amelyek szigorúbbak az Otthon Start általános szabályainál. A további feltételeiről itt írtunk részletesen.