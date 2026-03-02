  • Megjelenítés
FONTOS Megvan, melyik európai ország lehet az iráni háború legnagyobb vesztese
Otthon Start: újabb bank ment 3% alá, itt a három legfontosabb táblázat a lakáshitelről
Otthon Start: újabb bank ment 3% alá, itt a három legfontosabb táblázat a lakáshitelről

Kilenc bank közül már ötnél érhető el 3% alatti kamattal az Otthon Start lakáshitel, miután a Bankmonitor beszámolója szerint a MagNet levitte 2,8%-ra a kamatát. Három külön táblázat segítségével mutatjuk, mi vár most azokra a bankoknál, akik belevágnak az Otthon Start-hitelfelvételbe.
Ha valaki 35 millió forintot igényel 20 éves futamidőre, akkor

  • 3%-os kamat mellett 194 109 forint,
  • 2,8%-os kamat mellett 190 624 forint

a törlesztőrészlet, vagyis a teljes futamidő alatt 837 ezer forintot lehet spórolni az alacsonyabb kamattal. Jelenleg a CIB, a Gránit, a MagNet, az MBH és az UniCredit Banknál érhető el 3% alatti kamattal az Otthon Start lakáshitel.

A bankok nem csak kamatkedvezményekkel csábítják magukhoz az érdeklődőket, különböző összegű jóváírásokat is kínálnak, ennek összege 200 ezer forint és 350 ezer forint között mozoghat. 

A 227/2025. (VII. 31.) Korm. rendelettel megszületett, 2025. szeptember 1-je óta igényelhető Otthon Start hitel egy államilag kamattámogatott lakáscélú jelzálogkölcsön, összege maximum 50 millió forint, teljes futamideje legfeljebb 25 év, ügyfél által fizetendő éves kamata a futamidő végéig fix, legfeljebb 3 százalék.

18. életévüket betöltött természetes személyek igényelhetik, a kölcsönre ugyanazon igénylő csak egy alkalommal jogosult. A lakáshitel esetleges előtörlesztésének a költsége nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 százalékát (a hitel CSOK Pluszból is előtörleszthető), legalább 10 százalékos önerővel vehető igénybe (kivéve megfelelő pótfedezet bevonása esetén), az MNB aktuális adósságfékszabályai szerint, amelyek szigorúbbak az Otthon Start általános szabályainál. A további feltételeiről itt írtunk részletesen.

