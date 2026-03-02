Végrehajtották Európa első mesterséges intelligencia által vezérelt fizetési tranzakcióját

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A tranzakciót a Santander éles fizetési infrastruktúráján, a Mastercard Agent Pay rendszerén keresztül dolgozták fel.

Ez a lépés az úgynevezett agentic pay első alkalmazását jelenti szabályozott európai banki környezetben.

A megoldás jelenleg még kísérleti szakaszban tart, kereskedelmi bevezetésére egyelőre nem került sor. A következő fázisban a fejlesztők az MI-vezérelt, teljes körű fizetési folyamatok technikai és üzemeltetési felkészültségének biztosítására összpontosítanak.

Matías Sánchez, a Santander kártyákért és digitális megoldásokért felelős globális vezetője hangsúlyozta: a bank nemcsak alkalmazni, hanem felelősen alakítani is kívánja az innovációt. Kiemelte, hogy a biztonságot, az irányítást és az ügyfélvédelmet már a tervezés szintjén beépítik a folyamatokba. Hozzátette, hogy amint az MI-ágensek a mindennapi kereskedelem részévé válnak, a megbízható és skálázható keretrendszerek kialakítása lesz a kulcs a bennük rejlő lehetőségek kiaknázásához.

A Santander a múlt héten jelentette be, hogy az elkövetkező két évben egymilliárd eurós bevételt vár a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetéseiből.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images