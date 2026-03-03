Felszólították a legnagyobb svájci bankot, hogy most már fogja vissza magát

Svájc legnagyobb bankja közel két éve éles vitában áll a kormánnyal, amely
akár 26 milliárd dolláros tőkeemelésre kötelezné az intézményt.
Az elmúlt hetekben a kormány álláspontja tovább keményedett: Karin Keller-Sutter pénzügyminiszter elutasította azt a kompromisszumos javaslatcsomagot, amelyet egy többpárti képviselőcsoport decemberben terjesztett elő, és amely jelentősen felpuhította volna az eredeti kormányzati terveket:
Az ügyet ismerő források szerint több törvényhozó is arra kérte a bankot, hogy csökkentse Ermotti nyilvános szerepvállalását a reformokkal szembeni fellépésben. "A parlament nagy része valójában egyetért a bankkal [az egyik fő vitapontban], de közöltük velük, hogy
a lobbitevékenységük, különösen Ermotti nyilatkozatai jelenleg nem segítenek
– mondta az egyik képviselő. A felsőház egyik tagja azt is elárulta, hogy egy magánbeszélgetésben a lobbistratégia újragondolását javasolta a banknak, különösen arra tekintettel, hogy
a bankvezetés és a pénzügyminiszter közötti viszony megromlott.
A kormányzati álláspont megváltozása miatt a UBS igazgatótanácsa felülvizsgálja utódlási terveit. A testület tárgyalásokat folytat Ermottival arról, hogy 2027 áprilisa után is maradjon vezérigazgatói tisztségében – legalább addig, amíg nagyobb bizonyosság nem lesz a bank jövőbeli tőkehelyzetét illetően. A 65 éves Ermotti 2023-ban tért vissza a UBS élére, a Credit Suisse állami közreműködéssel végrehajtott felvásárlása után, és eredetileg az integráció befejezését, azaz 2027 áprilisát jelölte meg távozása időpontjaként.
A bank igazgatótanácsa már több lehetséges utódjelöltet is azonosított, köztük Iqbal Khant és Robert Karofskyt, a vagyonkezelési üzletág társvezetőit, Aleksandar Ivanovicot, az eszközkezelési üzletág vezetőjét, valamint Bea Martint, a bank operatív vezérigazgatóját. A UBS közleményében jelezte, hogy a végső döntésnél belső és külső jelölteket egyaránt mérlegelni fognak.
A bank lobbicsapatához közel álló forrás ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Ermotti nyilvános szereplésének visszafogása nem szerepel a bank által fontolóra vett lépések között.
