Iráni háború: egymás után fújnak visszavonulót a kínai pénzintézetek

Több példát is felsorol a hírügynökség:

egy nagy kínai bank szokatlan lépésre szánta el magát: korlátozta egy Abu-Dzabi kormányzati pénzügyi szervezetnek nyújtott kétoldalú hitel lehívhatóságát,

egy közepes méretű hitelintézet vevőt keres, hogy leépítse közel-keleti szindikált hitelekben fennálló pozícióit – köztük az ADQ szuverén vagyonalap tavalyi, 4 milliárd dolláros ügyletéből rá eső részt,

egy kínai biztosító vagyonkezelő részlege szuverén és állami hátterű kötvényeket ad el, többek között a Saudi Aramco által kibocsátott papírokat,

egy további intézménynél pedig hétfőtől leállították a régióval kapcsolatos kereskedési tevékenységet.

A felügyeleti hatóságok ezzel párhuzamosan fokozzák az ellenőrzést.

A Hongkongi Monetáris Hatóság (HKMA) a héten legalább két helyi bankot keresett meg közel-keleti hitel- és kötvénykitettségük áttekintése céljából. A Kínai Nemzeti Pénzügyi Szabályozó Hivatal (NFRA) utasította a belföldi hitelintézeteket, hogy vizsgálják felül regionális finanszírozási tevékenységüket – beleértve az állami szervezeteknek nyújtott hiteleket is –, és még ezen a héten számoljanak be az eredményekről.

A visszavonulás azért különösen figyelemre méltó, mert a kínai bankok mára az Öböl-térség meghatározó finanszírozóivá váltak. A térségbe irányuló kínai hitelkihelyezés 2025-ben közel a háromszorosára, a rekordszintet jelentő 15,7 milliárd dollárra ugrott – a kétoldalú hiteleket nem számítva –, és a források zöme Szaúd-Arábiába, illetve az Egyesült Arab Emírségekbe áramlott.

Az iráni válság már konkrét tranzakciókat is érint: az Abu-Dzabi Nemzeti Olajvállalat (Abu Dhabi National Oil Company, Adnoc), az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb olajtermelője felfüggesztette első, jüanban denominált kötvényének kibocsátási tervéit, amellyel akár 14 milliárd jüant (mintegy 2 milliárd dollárt) vonhatott volna be. A legtöbb ázsiai bank egyelőre kivár, de már látszanak a jelei annak, hogy egyesek az öböl-térségi ügyleteket is szüneteltetni fogják az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen indított rakétacsapásait, valamint az iráni legfőbb vezető halálát követően.

