Meglepte a Goldman Sachs vezérét, milyen visszafogottan reagált a piac az iráni háborúra

Solomon egy Sydney-ben tartott üzleti csúcstalálkozón elmondta, hogy a piacok általában visszafogottan reagálnak a geopolitikai eseményekre, kivéve, ha azok közvetlenül érintik a gazdasági növekedést. Figyelmeztetett azonban, hogy az események kumulatív hatása idővel erőteljesebb piaci reakciókat válthat ki, és
hetekbe telhet, mire a befektetők teljes mértékben felmérik a rövid és középtávú következményeket.
A konfliktus eddig az olajárak emelkedéséhez vezetett az ellátással kapcsolatos aggodalmak miatt, erősítve az inflációs félelmeket. A globális részvényindexek esésnek indultak, miközben a dollár erősödött, mivel a befektetők a kockázatosabb eszközökből a biztonságosnak tekintett menedékeszközök felé fordultak. Ennek ellenére a Wall Street veszteségei viszonylag mérsékeltek maradtak: az S&P 500 a hét folyamán egy százaléknál kisebb mértékben esett.
A Goldman Sachs első embere arra is rámutatott, hogy a közel-keleti feszültségektől eltekintve az amerikai gazdaságot erős makrogazdasági hátszél támogatja. A kamatcsökkentési ciklus és a szabályozási környezet jelentős lazulása egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy a konjunktúra stabil maradjon. Solomon szerint reális esély van arra, hogy az amerikai gazdaság a vártnál is erősebben növekedjen, ami a konszenzusos előrejelzéseknél magasabb inflációhoz vezethet.
A gazdaság ellenálló képessége eddig a magánhitel-portfóliók teljesítményében is tükröződött. Solomon ugyanakkor óvatosságra intett: a hosszan elnyúló hitelciklus és a tőkekihelyezési verseny miatt a hitelezési sztenderdek lazultak, ami egy esetleges lassulás vagy recesszió idején komoly problémákat okozhat.
Solomon a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatásáról is beszélt. Rövid távon a technológia elsősorban a szellemi foglalkozásúak pozícióit érintheti, hosszabb távon azonban nem számít a bankvezér tartós munkaerőhiányra.
A Goldman Sachs februárban megállapodást kötött az Anthropic mesterségesintelligencia-vállalattal MI-alapú ügynökök fejlesztésére, amelyekkel többek között az ügyfélfelvételi folyamatokat automatizálnák. Solomon hangsúlyozta, hogy
a bank létszáma nem feltétlenül változik jelentősen;
- a cél inkább a kapacitások átcsoportosítása és a termelékenység növelése.
Címlapkép forrása: Paul Morigi/Getty Images for Fortune
