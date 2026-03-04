Sziporkázik az Otthon Start, robban a magyarok számlaegyenlege, de a 0%-os hiteleket veszni hagyjuk

Közzétette a magyar bankszektor januári hitelezési és betéti statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank. Az év első hónapjában 377 milliárd forintnyi (nem folyószámla jellegű) hitelszerződést kötöttek a bankok a háztartásokkal, ami az előző három hónapnál alacsonyabb, de így is minden idők negyedik legmagasabb nominális értéke.
Érdekességképpen egy ábra erejéig itt az összevetés a 2005-2008 közötti devizahiteles boommal. A nominális összevetés persze csalóka, erről legutóbb itt írtunk részletesen.
A lakáshitelezés új volumene több mint duplájára ugrott az egy évvel korábbihoz képest az Otthon Startnak köszönhetően januárban. A személyi kölcsönök 14%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, a babaváró hitelek ugyanekkora visszaesést mutatnak. A háztartási hitelpiac egésze másfélszer akkora volumennel dübörög, mint egy évvel ezelőtt.
|Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest
|Lakáshitel
|Személyi kölcsön
|Babaváró hitel
|Egyéb
|Összesen
|2025 egésze
|45,8%
|36,9%
|-10,8%
|58,4%
|39,3%
|2026. január
|103,2%
|13,9%
|-13,8%
|-12,4%
|54,7%
|Forrás: MNB, Portfolio
A lakáshitelek piacán egyszerre ugrott meg az új szerződések darabszáma és az átlagos hitelösszeg. Előbbi 47%-kal, utóbbi 38%-kal volt magasabb januárban az egy évvel korábbinál. Kormányzati nyilatkozatokból lehet tudni, hogy Otthon Start-hitelek átlagos összege nagyjából 34 millió forint, ugyanez a teljes lakáshitelpiacon 27 millió.
Az Otthon Start Program
780 milliárd forint szerződéses összegnél járt január végén, ami az említett átlagösszeg alapján csaknem 23 ezer hitelszerződést jelent.
Október óta 71-73% között van az Otthon Start aránya a lakáshitelezésben, a piaci hitelek aránya pedig 20% alá csökkent. A lakáspiac novemberi fékezése után sejteni lehetett, hogy az év első hónapja nem lesz olyan erős a lakáshitelpiacon, mint az előző három, de banki forrásaink szerint a január második felétől ismét erős kereslet tapasztalható, így a következő hónapokra nem lehet panasz.
Ahogy hitelezhető szakaszba érnek a lakásprojektek, úgy emelkedik az új építésű lakásokra felvett lakáshitelek volumene is (úgy tűnik, a társasházi építményi jog csúszva fogja tudni ezt támogatni), de még mindig 15% alatti súlyt képviselnek.
A kamatperiódus szempontjából a kamattámogatott programok hatása a döntő, miközben a kisebbségbe szorult piaci hitelek általában 10 éves kamatperiódusúak vagy végig fix törlesztőrészlettel rendelkeznek, az éven belül változó kamatozás egy jó ideje eltűnt az új kihelyezésekből.
A piaci kamatozású lakáshitelek most már lassan két éve 6,4% körüli átlagkamattal kötik a háztartások, itt írtunk arról, miért nem várható ebben radikális változás az MNB beindult kamatcsökkentése ellenére.
A személyi kölcsönök viszont töretlenül egyre olcsóbbak, ahogy a verseny is nagyon élénk a bankok között eze a piacon. Míg egy éve még 16,4%-os, idén januárban már csak 14,7%-os átlagkamattal kötötték e szerződéseket a bankoknál.
Miközben a személyi kölcsönök volumene stabil növekedést mutat,
a két kamatmentes lakossági hitel, a babaváró és a munkáshitel iránti kereset kifulladni látszik.
Előbbi a harmadik leggyengébb, utóbbi a leggyengébb hónapján van túl, a csökkenő kereslet okairól itt írtunk.
Január végén 12 862 milliárd forinttal tartoztunk a bankoknak, ami a háztartási hitelállomány évi 15,2%-os növekedését jelenti. A lakáshitelek állománya 21,6%-kal, a személyi kölcsönöké 18,4%-kal bővült egy év alatt.
A betéti piacot januárban már érintették a választások előtti kifizetések, amelyek várható hatásait itt elemeztük. Gyenge szokott lenni a januári a lakossági betéteknél, de most a január 30-án folyósított, mintegy 400-500 milliárd forintot képviselő fegyverpénznek köszönhetően erős volt ez a hónap is, hiszen 253 milliárd forinttal több érkezett háztartási betétekbe, mint amennyi távozott.
Főleg likviditásjavító célzattal előfordul egy-két banknál érdemi kamatajánlat is, de egy átlagos lekötött lakossági forintbetétre januárban is csak 1,5%-os kamatot fizettek a bankok, a vállalatoknál ugyanez 5,6% volt.
Januárban most először átlépte a 15 ezer milliárd forintot a lakosság betétállománya, amelynek éves növekedése így 10,4%-ra volt tehető. A betétek 86%-a továbbra sincs lekötve.
Eközben a vállalatoknál a hitelpiac jobban teljesített, mint általában januárban szokott, hiszen
168 milliárd forinttal nagyobb volt a kihelyezések, mint a törlesztések volumene.
Az utóbbi időszakban magához térni látszik a céges piac rövid lejáratú szegmense (vagyis elsősorban nem beruházásfinanszírozásról van szó), amiben a nagyvállalati devizahitelezés és a Széchenyi Kártya Program 3%-os forinthitelei tűnik a két fő motornak.
Igaz, a programnak a kormány által kommunikált számai mintha nem érkeztek volna még meg teljes egészében az MNB hitelszerződéses volumeneket mutató statisztikáiba:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Ez a betegség járványként terjed a magyarok körében – Gyakran még stigmatizálják is az ebben szenvedőket
Túlsúllyal és elhízással Magyarországon a férfiak 65%-a, míg a nők 60%-a él.
Lecsapott a hatóság: nagy bírságot kapott egy közismert gyógyszer forgalmazója
A megtévesztő reklámjai miatt.
Kiderült, miért nem menekülnek már globális válság idején oda a befektetők, ahová évtizedekig szoktak
Elfordultak a piacok a korábbi menedékvalutától.
Légtérkáosz a Közel-Keleten: veszélyben-e Katar és Dubaj légikikötő dominanciája?
Az iráni háború újrakeverheti a légi közlekedés kártyáit.
Tízszeres a növekedés: már most tombol, amitől magyarok milliói szenvednek tavasszal
És a java még csak most jön.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Drasztikus lépésre szánta el magát az olajkartell második legnagyobb termelője
Dominóként dőlnek az olajlétesítmények a Közel-Keleten.
15 százalék esés után izgalmas szinten az OTP - Most érdemes beszállni?
Volt egy kisebb korrekció.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Mikortól számít az elévülés? Amit minden adósnak tudnia kell
Sokan csak akkor kezdenek el az elévüléssel foglalkozni, amikor egy követeléskezelő, ügyvédi iroda vagy végrehajtó megkeresi őket egy régi tartozás miatt. Pedig az egyik legfontosabb kérdé
A Bitcoinerek minden vágya teljesült. És ez rossz hír
Nagy kérdés, hogy ha egyszer véget ér a kriptótél, és újra stabilizálódnak az árfolyamok, visszafordítható-e még a Bitcoin és a pénzügyi mainstream összefonódása. Lesz-e valaha... The p
Merre áramlik a tőke az energiaátmenetben?
A piac már nem pusztán az új kapacitásokat, hanem egyre inkább a rendszer rugalmasságát és a kiszámíthatóságot árazza be.
NAV ellenőrzési terv 2026 - mire számíthatnak az adózók?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden évben közzéteszi ellenőrzési tervét, amely egyértelmű iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy mely területekre helyezi a hangsúlyt az adóhatóság
Forint, olaj, gáz: mit üzen a piac az iráni háborúról?
A közel-keleti eszkaláció első reakciója klasszikus: kockázatkerülés, megugró energiaárak, ideges devizapiac. A forint gyengült, az olaj és különösen a gáz ára kilőtt, miközben a piac to
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Elszabadult a háborús pokol: lefejezte a rezsimet Izrael és Amerika – Van kiút a pusztításból?
A Közel-Kelet-szakértő az eszkalációs fenyegetésről és a rezsimváltás esélyeiről is beszélt.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.