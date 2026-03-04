Sziporkázik az Otthon Start, robban a magyarok számlaegyenlege, de a 0%-os hiteleket veszni hagyjuk

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Közzétette a magyar bankszektor januári hitelezési és betéti statisztikáit a Magyar Nemzeti Bank. Az év első hónapjában 377 milliárd forintnyi (nem folyószámla jellegű) hitelszerződést kötöttek a bankok a háztartásokkal, ami az előző három hónapnál alacsonyabb, de így is minden idők negyedik legmagasabb nominális értéke.

Érdekességképpen egy ábra erejéig itt az összevetés a 2005-2008 közötti devizahiteles boommal. A nominális összevetés persze csalóka, erről legutóbb itt írtunk részletesen.

A lakáshitelezés új volumene több mint duplájára ugrott az egy évvel korábbihoz képest az Otthon Startnak köszönhetően januárban. A személyi kölcsönök 14%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, a babaváró hitelek ugyanekkora visszaesést mutatnak. A háztartási hitelpiac egésze másfélszer akkora volumennel dübörög, mint egy évvel ezelőtt.

Háztartási hitelek új kihelyezésének változása az előző év azonos időszakához képest Lakáshitel Személyi kölcsön Babaváró hitel Egyéb Összesen 2025 egésze 45,8% 36,9% -10,8% 58,4% 39,3% 2026. január 103,2% 13,9% -13,8% -12,4% 54,7% Forrás: MNB, Portfolio

A lakáshitelek piacán egyszerre ugrott meg az új szerződések darabszáma és az átlagos hitelösszeg. Előbbi 47%-kal, utóbbi 38%-kal volt magasabb januárban az egy évvel korábbinál. Kormányzati nyilatkozatokból lehet tudni, hogy Otthon Start-hitelek átlagos összege nagyjából 34 millió forint, ugyanez a teljes lakáshitelpiacon 27 millió.

Az Otthon Start Program

780 milliárd forint szerződéses összegnél járt január végén, ami az említett átlagösszeg alapján csaknem 23 ezer hitelszerződést jelent.

Október óta 71-73% között van az Otthon Start aránya a lakáshitelezésben, a piaci hitelek aránya pedig 20% alá csökkent. A lakáspiac novemberi fékezése után sejteni lehetett, hogy az év első hónapja nem lesz olyan erős a lakáshitelpiacon, mint az előző három, de banki forrásaink szerint a január második felétől ismét erős kereslet tapasztalható, így a következő hónapokra nem lehet panasz.

Ahogy hitelezhető szakaszba érnek a lakásprojektek, úgy emelkedik az új építésű lakásokra felvett lakáshitelek volumene is (úgy tűnik, a társasházi építményi jog csúszva fogja tudni ezt támogatni), de még mindig 15% alatti súlyt képviselnek.

A kamatperiódus szempontjából a kamattámogatott programok hatása a döntő, miközben a kisebbségbe szorult piaci hitelek általában 10 éves kamatperiódusúak vagy végig fix törlesztőrészlettel rendelkeznek, az éven belül változó kamatozás egy jó ideje eltűnt az új kihelyezésekből.

A piaci kamatozású lakáshitelek most már lassan két éve 6,4% körüli átlagkamattal kötik a háztartások, itt írtunk arról, miért nem várható ebben radikális változás az MNB beindult kamatcsökkentése ellenére.

A személyi kölcsönök viszont töretlenül egyre olcsóbbak, ahogy a verseny is nagyon élénk a bankok között eze a piacon. Míg egy éve még 16,4%-os, idén januárban már csak 14,7%-os átlagkamattal kötötték e szerződéseket a bankoknál.

Miközben a személyi kölcsönök volumene stabil növekedést mutat,

a két kamatmentes lakossági hitel, a babaváró és a munkáshitel iránti kereset kifulladni látszik.

Előbbi a harmadik leggyengébb, utóbbi a leggyengébb hónapján van túl, a csökkenő kereslet okairól itt írtunk.

Január végén 12 862 milliárd forinttal tartoztunk a bankoknak, ami a háztartási hitelállomány évi 15,2%-os növekedését jelenti. A lakáshitelek állománya 21,6%-kal, a személyi kölcsönöké 18,4%-kal bővült egy év alatt.

A betéti piacot januárban már érintették a választások előtti kifizetések, amelyek várható hatásait itt elemeztük. Gyenge szokott lenni a januári a lakossági betéteknél, de most a január 30-án folyósított, mintegy 400-500 milliárd forintot képviselő fegyverpénznek köszönhetően erős volt ez a hónap is, hiszen 253 milliárd forinttal több érkezett háztartási betétekbe, mint amennyi távozott.

Főleg likviditásjavító célzattal előfordul egy-két banknál érdemi kamatajánlat is, de egy átlagos lekötött lakossági forintbetétre januárban is csak 1,5%-os kamatot fizettek a bankok, a vállalatoknál ugyanez 5,6% volt.

Januárban most először átlépte a 15 ezer milliárd forintot a lakosság betétállománya, amelynek éves növekedése így 10,4%-ra volt tehető. A betétek 86%-a továbbra sincs lekötve.

Eközben a vállalatoknál a hitelpiac jobban teljesített, mint általában januárban szokott, hiszen

168 milliárd forinttal nagyobb volt a kihelyezések, mint a törlesztések volumene.

Az utóbbi időszakban magához térni látszik a céges piac rövid lejáratú szegmense (vagyis elsősorban nem beruházásfinanszírozásról van szó), amiben a nagyvállalati devizahitelezés és a Széchenyi Kártya Program 3%-os forinthitelei tűnik a két fő motornak.

Igaz, a programnak a kormány által kommunikált számai mintha nem érkeztek volna még meg teljes egészében az MNB hitelszerződéses volumeneket mutató statisztikáiba:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images