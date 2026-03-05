Egy korszak véget ért az amerikai nagybanknál: lezárult a bankszámlabotrány

A Fed csütörtökön bejelentette, hogy megszünteti a Wells Fargo ellen a fiktívszámla-botrányt követően elrendelt felügyeleti intézkedést. Ezzel az utolsó rendkívüli hatósági szankció is lekerült a bankról - írja a Reuters.

A Fed közleménye szerint a bank egy közel évtizedes reorganizációs folyamat végén kellőképpen átalakította a működését. A 2018-ban elrendelt szankció részeként a jegybank egy példátlan eszközkorlátot is kivetett a pénzintézetre, amellyel gátat szabott a növekedésének. Ezt a korlátozást tavaly, 2025-ben oldották fel:

Az eszközkorlát feloldása már önmagában is jelentős mérföldkő volt a Wells Fargo számára. A pénzintézet növekedését ugyanis hét éven át gúzsba kötötte ez a Fed történetében korábban soha nem alkalmazott büntetéstípus. A bank a mostani döntést tudomásul vette, de nem fűzött hozzá megjegyzést.

A csütörtöki lépéssel véglegesen lezárult a bank értékesítési gyakorlatával kapcsolatos botrány felügyeleti szakasza. Az ügy lényege az volt, hogy

a Wells Fargo alkalmazottai ügyfelek millióinak nyitottak bankszámlákat azok tudta és beleegyezése nélkül.

Scott Siefers, a Piper Sandler bankszektorra specializálódott elemzője szerint a piac nagyrészt már túllépett a Wells Fargo hatósági problémáin. Ez különösen az eszközkorlát tavalyi feloldása óta figyelhető meg.

A mostani döntés ugyanakkor fontos lélektani győzelmet jelent, mivel eredetileg éppen ez a felügyeleti eljárás vezetett a mérlegfőösszeg-korlát bevezetéséhez. A bank részvényei csütörtökön eddig 2,0 százalékot estek, ez azonban a pénzügyi szektor papírjainak általános gyengélkedésével függ össze.

Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado/Getty Images