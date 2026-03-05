  • Megjelenítés
Elbocsát több ezer embert a Morgan Stanley, minden üzletágat érint a döntés
Elbocsát több ezer embert a Morgan Stanley, minden üzletágat érint a döntés

Nagyjából 2500 alkalmazottjától, vagyis a teljes munkaerő-állományának mintegy 3 százalékától válik meg a Morgan Stanley az ügyet jól ismerő források szerint - írta meg a Wall Street Journal.
Az elbocsátások a bank

mindhárom fő üzletágát, ILLETVE az USA-BAn és a NEMZETKÖZI HÁLÓZATNÁL DOLGOZÓKAT IS ÉRINTIK.

Ezek közé tartozik a befektetési banki és kereskedési, a vagyonkezelési, valamint az eszközkezelési részleg is. A létszámcsökkentés hátterében az üzleti és földrajzi prioritások átrendeződése, illetve az egyéni teljesítményértékelések állnak.

A lépés annak ellenére történik, hogy a pénzintézet 2025-ben rekordévet zárt. A befektetési banki és kereskedési, valamint a vagyonkezelési üzletág egyaránt történelmi csúcsra növelte éves bevételét. A negyedik negyedévben a vagyonkezelési részleg bevétele 13 százalékkal emelkedett. Ez a divízió adja jellemzően a cég teljes bevételének közel felét.

A mintegy 83 ezer főt foglalkoztató banknál a leépítések bejelentésének nagy része szerdán zajlott, de a folyamat már a megelőző héten elkezdődött. A vagyonkezelési üzletágban többek között privátbankárokat és a támogató területek munkatársait érinti az intézkedés. Közéjük tartoznak olyan alkalmazottak is, akik a vagyonkezelési ügyfeleknek nyújtott jelzáloghitelekkel foglalkoztak.

A Wall Street-i nagybankok 2025-ben az egyik legerősebb évüket zárták. Ezt a fellendülő fúziós és felvásárlási piac, az élénk kereskedési tevékenység, valamint a vagyonos ügyfelek fokozott aktivitása támogatta. Ennek ellenére a Morgan Stanley az elmúlt években már több hullámban is hajtott végre létszámcsökkentést.

A nagyvállalati szektorban szélesebb körben is zajlanak fehérgalléros leépítések. Ezeket a lépéseket

egyre gyakrabban indokolják a mesterséges intelligencia térnyerésével.

Jack Dorsey erre hivatkozva küldte el a Block dolgozóinak 40 százalékát, ami több mint 4000 embert érintett. A Salesforce tavaly nagyjából 4000 ügyfélszolgálati munkakört szüntetett meg. A Pinterest pedig a munkaerő-állományának közel 15 százalékát építi le, hogy az így felszabaduló erőforrásokat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó pozíciókba csoportosítsa át.

