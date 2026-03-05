Éles irányváltás a Revolutnál: beadták a banki engedélykérelmet Amerikában

A legutóbb tavaly novemberben 75 milliárd dollárra értékelt fintech vállalat
két amerikai pénzügyi felügyeleti hatóságnál is benyújtotta kérelmét.
A szövetségi bankfelügyelethez (OCC) és a Szövetségi Betétbiztosítási Vállalathoz (FDIC) beadott papírok alapján a cég Revolut Bank US, N.A. néven mind az ötven államban banktevékenységet folytatna.
Az országos banki engedély lehetővé tenné a vállalat számára, hogy közvetlenül hozzáférjen az amerikai jegybank (Federal Reserve) fizetési rendszereihez. Emellett szövetségileg biztosított betéteket fogadhatna számlánként 250 ezer dollárig, valamint személyi kölcsönöket és hitelkártyákat is kínálhatna. Ez alapvető irányváltást jelentene a jelenlegi modellhez képest, amelyben a Revolut partnerbankok közvetítésével nyújt szolgáltatásokat az amerikai piacon.
Az amerikai üzletág élére Cetin Duransoy került regionális vezérigazgatóként. A szakember korábban a Visánál és a Capital One-nál is vezető pozíciókat töltött be, legutóbb pedig a Raisin megtakarítási platform amerikai részlegét irányította. A helyi csapat jelenleg alig kétszáz főt számlál, de a vállalat a licenc megszerzése után jelentősen bővíteni kívánja a létszámot.
A Revolut nem az egyetlen fintech cég, amely az Egyesült Államokban próbál banki engedélyhez jutni. A piaci szereplők ugyanis arra számítanak, hogy Donald Trump második elnöki ciklusa alatt kedvezőbbé válik a szabályozási környezet. A rivális Wise szintén pályázik bizonyos banki tevékenységek végzésére, a latin-amerikai Nu Holdings pedig az év elején már feltételes jóváhagyást kapott az OCC-től.
A társaság amerikai ügyfélbázisa már meghaladja az egymillió számlát. A terjeszkedéshez kapcsolódóan a vezetőség három-öt éves távlatban 500 millió dolláros befektetést helyezett kilátásba. A New York-i pénzügyi negyedben lévő irodája mellett a vállalat a connecticuti Stamfordban is új központot tervez nyitni, emellett a Fed jóváhagyását is kéri majd egy holdingtársaság létrehozásához.
A Revolut már 2021-ben tervbe vette az amerikai bankengedély igénylését, ám akkor még a brit licenc megszerzésére összpontosított. Ezt végül 2024 közepén, feltételesen meg is kapta. A 2015-ben alapított, mára több mint 70 millió ügyféllel rendelkező vállalat a múlt hónapban Mexikóban indította el az első Európán kívüli, teljes körű banki szolgáltatását.
