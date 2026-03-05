  • Megjelenítés
Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról
Bank

Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról

Portfolio
David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója egy, az ausztráliai Sydney-ben készült interjúban elmondta: árgus szemekkel figyeli a magánhitelpiacot az esetleges túlfűtöttség jelei miatt. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem lát széles körű okot az aggodalomra - írta meg a Bloomberg.

Solomon szerint bár akadtak egyedi problémás esetek,

a portfóliók szélesebb köre összességében elfogadhatóan teljesít.

Az elmúlt hetekben az 1800 milliárd dolláros magánhitelpiacon több aggasztó fejlemény is napvilágot látott. A Blue Owl Capital egyik alapja például felfüggesztette a negyedéves visszaváltásokat, és eszközértékesítésbe kezdett. Eközben a Blackstone zászlóshajójának számító magánhitel-alapjánál a befektetők rekordszintű, 7,9 százalékos visszaváltást hajtottak végre.

Kapcsolódó cikkünk

Megkondult a vészharang a pénzügyi szektorban, csúnyán megütöttek több magánhiteles részvényt

Kongatják a vészharangot, megkezdődött a tőkekivonás az utóbbi évek slágertermékéből

A hitelpiaci aggodalmakat több nagyszabású vállalati összeomlás is fokozta. Legutóbb a brit Market Financial Solutions csődje borzolta a kedélyeket. Ana Botín, a Banco Santander elnöke a nemteljesítő hitelekből származó veszteségeket medúzacsípésekhez hasonlította, miután kiderült, hogy bankja is érintett az ügyben. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója pedig "csótányoknak" nevezte a fizetésképtelenné vált adósokat, jelezve, hogy a jövőben még több hasonló esetre lehet számítani.

Még több Bank

Új befektetési platform érkezik Magyarországra

Elbocsát több ezer embert a Morgan Stanley, minden üzletágat érint a döntés

Az AI teljesen átírja a munka világát: ez történik most Magyarországon

Kapcsolódó cikkünk

Csótányok a házban – Avagy tényleg a private credit fogja okozni a következő „2008-at”?

Mi ez a nagy esés a bankoknál? – Megremegtek a befektetők, és egyre jobban félnek valamitől

A közel-keleti konfliktussal kapcsolatban Solomon elmondta, hogy a piaci szereplők elsősorban

  • a gazdasági növekedésre és
  • az energiaellátási láncokra

gyakorolt hatásokat figyelik. Meglepőnek nevezte, hogy a piacok eddig viszonylag nyugodtan reagáltak a háborúra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem a befektetők túlzott nyugalmát, hanem sokkal inkább a helyzetet övező nagyfokú bizonytalanságot tükrözi.

Kapcsolódó cikkünk

Meglepte a Goldman Sachs vezérét, milyen visszafogottan reagált a piac az iráni háborúra

A Goldman Sachs szerint meg kell venni az esést a tőzsdéken

Mi a private credit (magánhitel-finanszírozás)? Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.

Az amerikai-kínai kapcsolatokról szólva Solomon kiemelte: nagy érdeklődéssel várja Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök tervezett találkozóját az elkövetkező hetekben. Hozzátette, hogy a kétoldalú viszonyban fontos lenne a nagyobb kiszámíthatóság, mivel ez a globális gazdasági növekedés szempontjából meghatározó tényező.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban a Goldman Sachs vezetője optimista álláspontot képviselt. Úgy véli,

az AI hatalmas termelékenységnövekedést fog hozni a társadalom egészében.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a technológiába áramló jelentős tőkebefektetések egy része kiváló megtérülést biztosít majd, míg más projektek veszteségesek maradhatnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Green Transition & ESG 2026

Green Transition & ESG 2026

2026. március 5.

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
NATO-tagállamra lőttek ki ballisztikus rakétát, tengeralattjáró-támadás az Indiai-óceánon, Teherán magyarázkodik – Híreink az iráni háborúról szerdán
Légicsata történt: semleges országot támadtak meg az iráni bombázók, az utolsó pillanatban léptek közbe az F-15-ös vadászgépek
Az AI teljesen átírja a munka világát: ez történik most Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility