Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról

Solomon szerint bár akadtak egyedi problémás esetek,
a portfóliók szélesebb köre összességében elfogadhatóan teljesít.
Az elmúlt hetekben az 1800 milliárd dolláros magánhitelpiacon több aggasztó fejlemény is napvilágot látott. A Blue Owl Capital egyik alapja például felfüggesztette a negyedéves visszaváltásokat, és eszközértékesítésbe kezdett. Eközben a Blackstone zászlóshajójának számító magánhitel-alapjánál a befektetők rekordszintű, 7,9 százalékos visszaváltást hajtottak végre.
A hitelpiaci aggodalmakat több nagyszabású vállalati összeomlás is fokozta. Legutóbb a brit Market Financial Solutions csődje borzolta a kedélyeket. Ana Botín, a Banco Santander elnöke a nemteljesítő hitelekből származó veszteségeket medúzacsípésekhez hasonlította, miután kiderült, hogy bankja is érintett az ügyben. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója pedig "csótányoknak" nevezte a fizetésképtelenné vált adósokat, jelezve, hogy a jövőben még több hasonló esetre lehet számítani.
A közel-keleti konfliktussal kapcsolatban Solomon elmondta, hogy a piaci szereplők elsősorban
- a gazdasági növekedésre és
- az energiaellátási láncokra
gyakorolt hatásokat figyelik. Meglepőnek nevezte, hogy a piacok eddig viszonylag nyugodtan reagáltak a háborúra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem a befektetők túlzott nyugalmát, hanem sokkal inkább a helyzetet övező nagyfokú bizonytalanságot tükrözi.
Mi a private credit (magánhitel-finanszírozás)? Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.
Az amerikai-kínai kapcsolatokról szólva Solomon kiemelte: nagy érdeklődéssel várja Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök tervezett találkozóját az elkövetkező hetekben. Hozzátette, hogy a kétoldalú viszonyban fontos lenne a nagyobb kiszámíthatóság, mivel ez a globális gazdasági növekedés szempontjából meghatározó tényező.
A mesterséges intelligenciával kapcsolatban a Goldman Sachs vezetője optimista álláspontot képviselt. Úgy véli,
az AI hatalmas termelékenységnövekedést fog hozni a társadalom egészében.
Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a technológiába áramló jelentős tőkebefektetések egy része kiváló megtérülést biztosít majd, míg más projektek veszteségesek maradhatnak.
Címlapkép forrása: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images
Magyar építőiparból a dohai felhőkarcolókig – Felvásárolták a biztonságtechnikai berendezéseket gyártó szolnoki céget
A vevő a magyar befektetési szakértőkből álló Mercurio.
Kezd elszabadulni a pokol a benzinnél – Mennyire drága most Magyarországon tankolni?
Kijöttek a legfontosabb számok.
Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról
Égető kérdésekre válaszolt a vezérigazgató.
Itt a jelzés: elkezdte venni részvényeit Warren Buffett cége
2024 óta először.
Az ügynök élete: mi lesz a biztosítók függő hálózataival? - Két hét múlva kiderül!
Március 17-én találkoznak az értékesítői szakma nagyágyúi, nem érdemes lemaradni.
Úgy tűnik, óriásit tévedtek a kutatók – Tízmilliók otthona kerülhet víz alá sokkal hamarabb, mint azt eddig hittük
Vakfoltról rántották le a leplet.
Megfenyegette Irán az Európai Uniót: előbb-utóbb ti is megfizettek!
Ha Európa nem emeli fel a hangját, célponttá fog válni.
A Google AI-központot épít Európában, nagy fellendülést várnak tőle
5,5 milliárd eurós beruházás lesz.
Milliókat hagyhat az asztalon, aki most nem figyel: így alakultak a személyi kölcsön kamatok márciusra
Komoly lendületben van a hazai személyi kölcsön piac: a legfrissebb adatok szerint idén januárban több mint 84 milliárd forintot vettek fel a magyarok, az átlagos hitelösszeg pedig megközelíti
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.