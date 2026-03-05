Megszólalt a Goldman vezére: ezt gondolja a magánhitel-félelmekről és az iráni háborúról

Solomon szerint bár akadtak egyedi problémás esetek,

a portfóliók szélesebb köre összességében elfogadhatóan teljesít.

Az elmúlt hetekben az 1800 milliárd dolláros magánhitelpiacon több aggasztó fejlemény is napvilágot látott. A Blue Owl Capital egyik alapja például felfüggesztette a negyedéves visszaváltásokat, és eszközértékesítésbe kezdett. Eközben a Blackstone zászlóshajójának számító magánhitel-alapjánál a befektetők rekordszintű, 7,9 százalékos visszaváltást hajtottak végre.

A hitelpiaci aggodalmakat több nagyszabású vállalati összeomlás is fokozta. Legutóbb a brit Market Financial Solutions csődje borzolta a kedélyeket. Ana Botín, a Banco Santander elnöke a nemteljesítő hitelekből származó veszteségeket medúzacsípésekhez hasonlította, miután kiderült, hogy bankja is érintett az ügyben. Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója pedig "csótányoknak" nevezte a fizetésképtelenné vált adósokat, jelezve, hogy a jövőben még több hasonló esetre lehet számítani.

A közel-keleti konfliktussal kapcsolatban Solomon elmondta, hogy a piaci szereplők elsősorban

a gazdasági növekedésre és

az energiaellátási láncokra

gyakorolt hatásokat figyelik. Meglepőnek nevezte, hogy a piacok eddig viszonylag nyugodtan reagáltak a háborúra. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem a befektetők túlzott nyugalmát, hanem sokkal inkább a helyzetet övező nagyfokú bizonytalanságot tükrözi.

Mi a private credit (magánhitel-finanszírozás)? Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.

Az amerikai-kínai kapcsolatokról szólva Solomon kiemelte: nagy érdeklődéssel várja Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök tervezett találkozóját az elkövetkező hetekben. Hozzátette, hogy a kétoldalú viszonyban fontos lenne a nagyobb kiszámíthatóság, mivel ez a globális gazdasági növekedés szempontjából meghatározó tényező.

A mesterséges intelligenciával kapcsolatban a Goldman Sachs vezetője optimista álláspontot képviselt. Úgy véli,

az AI hatalmas termelékenységnövekedést fog hozni a társadalom egészében.

Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy a technológiába áramló jelentős tőkebefektetések egy része kiváló megtérülést biztosít majd, míg más projektek veszteségesek maradhatnak.

Címlapkép forrása: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images