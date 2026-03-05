Sokkoló lehet az európai bankrendszernek az iráni háború, figyelmeztet az EKB

Machado szerint az euróövezeti bankok Iránnal és Izraellel szembeni közvetlen kitettsége a veszteségviselő képességükhöz mérten csekély. Az eszközoldalon – például hitelek formájában – ez az alapvető tőke 0,7 százalékát, a forrásoldalon – például banki kötvényeknél – 0,6 százalékát teszi ki. A szomszédos országokat is beleszámítva a kitettség a felügyelt intézmények összes eszközének alig 1 százalékát éri el. Ez az EKB legfrissebb adatai alapján, a 27,8 billió eurós mérlegfőösszeghez viszonyítva,
mintegy 278 milliárd eurót jelent.
A komolyabb kockázatot Machado szerint a
az energiaárak esetleges újbóli megugrása hordozza, amely inflációs sokkot és végső soron gazdasági lassulást idézhet elő.
Ha az energiaárak emelkednek, inflációs kilengés következhet be, amely recessziós hatást gyakorolhat a gazdasági aktivitásra
– fogalmazott a felügyeleti vezető. Hozzátette: ez a munkanélküliség növekedésén keresztül közvetlenül érintheti a bankrendszert, mivel a foglalkoztatottság a hitelezők számára kulcsfontosságú tényező.
Az amerikai magánhitelpiaci turbulenciákkal – köztük a Blackstone zászlóshajó befektetési alapjának megingásával – kapcsolatban Machado hangsúlyozta, hogy az európai bankokra való átgyűrűzésnek "semmilyen konkrét jelét" nem tapasztalták. Ugyanakkor az EKB fokozott figyelmet fordít a szintetikus értékpapírosítási ügyletekre, amelyekben a bankok derivatív ügyletek vagy garanciák segítségével ruházzák át portfóliókockázataikat külső befektetőkre.
A felügyelet célja, hogy megakadályozza e kockázatoknak a közvetett finanszírozási csatornákon keresztüli visszaszivárgását a bankrendszerbe. Machado elmondta, hogy az EKB egyedi, ügyletszintű adatgyűjtést tervez annak érdekében, hogy átfogó képet kapjon az ilyen tranzakciók volumenéről és a "hátsó ajtón" keresztüli potenciális kitettségekről. A szintetikus kockázatátruházási ügyletek piaca robbanásszerű növekedést mutat: 2025 első felében 85 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest, részben a szabályozási változásoknak köszönhetően.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
