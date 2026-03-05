Új befektetési platform érkezik Magyarországra

Az Aladdin Wealth egy olyan befektetés- és kockázatkezelési platform, amelyet az Intesa Sanpaolo az olaszországi tevékenysége során már aktívan alkalmaz. A rendszert most a bank nemzetközi leánybanki hálózatában is bevezetik.
A szlovákiai és magyarországi indulás után, 2027-ben Szlovénia, valamint Horvátország következik a sorban.
(Magyarországon az Intesa Sanpaolo a CIB Bank tulajdonosi szerkezetében jelenik meg.)
A lépés szorosan illeszkedik az olasz hitelintézet külföldi terjeszkedési stratégiájába. A bank 2026-2029-es üzleti terve a technológiai fejlesztéseket a nemzetközi banki üzletág egyik fő növekedési motorjaként azonosítja.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Van itt egy kis turpisság a zöldrendszám-adatokkal kapcsolatban
Szép számú érkezőt látunk, csak hát nem mindenki marad a "buliban"
Súlyos lépésről döntött a forgalmas európai repülőtér: egyetlen járat sem szállhat fel
De a landolásoknál is fennakadások lehetnek.
Fájdalmas kutatás látott napvilágot: tízmilliók szenvednek, pedig óriási piaca lehetne a női egészségnek
A magánegészségügyi befektetések mindössze 6 százaléka irányul jelenleg a női egészségügyre.
Itt az idő az ESG-t SSG-re átnevezni, ahol az S a Survival − Reality check a fenntartahatósági csúcson
A pénzügyi szektor kénytelen lesz tudósokkal is együtt dolgozni.
Szlovákia meglépte: blokkolták az áramszállítási lehetőséget Ukrajnába
De van egy csavar a történetben.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Varga Mihály: figyelni kell az iráni konfliktusra
A Gazdsági Évnyitón beszél az MNB elnöke.
Megszólalt Szijjártó Péter a Közel-Keleten ragadt magyarok sorsáról: közel 6 ezren kértek konzuli védelmet
Felpörgetik a mentesítő járatokat.
Üzemanyagárak és infláció: mit jelent a közel-keleti konfliktus az olajárra és a forintra?
A közel-keleti feszültség gyorsan beárazódott az olajpiacon, miközben a dollár-forint árfolyam is mozgott. Megnézzük, ez együtt mekkora drágulást okozhat forintban, mennyire jelenik meg a kuta
Nincs közvetlen kitettségünk, de mi is reagáltunk az iráni háborúra
A HOLD-nak nincs közvetlen kitettsége a Közel-Keleten, de több olyan fejlődő piac is esést szenvedett el, ahol aktívak vagyunk. Ezért pozíciók felvételével már elkezdtük kihasználni... The
Mikroműanyagok: környezeti terhelés, élettani hatások, prevenciós lehetőségek
A vizeinkbe és szervezetünkbe jutó mikroműanyag-szennyezést csak a termelés csökkentésével és környezetbarát anyagokkal állíthatjuk meg.
Energiaellátás Németországban, avagy fáznak-e a németek?
Az Eurostat 2025-ös adatai szerint, az adókkal és egyéb terhekkel együtt a német lakossági áramár a legmagasabb Európában.
Januárban is dübörgött a lakáshitelezés
Az MNB statisztikái alapján januárban is 250 milliárd forintot meghaladó összegben kötöttek a magyarok lakáshitel szerződéseket. Nem meglepő módon továbbra is az Otthon Start vezérli a piaco
Mennyire drágította meg az ingatlanokat az Otthon Start?
Az Otthon Start Program bejelentése jelentős fordulatot hozott a lakáspiacon: a lakások iránti kereslet megnőtt, a tranzakciók száma felrobbant. Az Otthon Start először egy keresleti sokkot jelen
NAV ellenőrzési terv 2026 - Online számlaadatokra épülő ellenőrzések
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette a 2026-os ellenőrzési tervét, amelyből jól látszik, hogy az adóhatóság - a korábban kihirdetett adatvezérelt működés mentén - továbbra is, sőt
Behúzott kézifék nélkül: ébredés a versenyképesebb Európa irányába
Az EU egyszerre küzd geopolitikai bizonytalansággal, energia- és nyersanyagkitettséggel, lassuló növekedéssel és innovációs lemaradással - miközben a belső erőviszonyok is látványosan átre
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Új világrendet épít az USA: itt senkinek sem osztanak lapokat
Az iráni beavatkozást még számos másik követheti.
A Hormuzi-szoros lezárásába beleremeghet a világgazdaság
A meddig lesz a döntő a krízis várható hatásai kapcsán.
A technológia letarolja a HR-t - De mit jelent ez a toborzásban?
Vendégünk volt Toldi Gábor, a DTC Solution ügyvezetője.