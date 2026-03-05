  • Megjelenítés
Új befektetési platform érkezik Magyarországra
Új befektetési platform érkezik Magyarországra

Olaszország legnagyobb bankja, az Intesa Sanpaolo bejelentette, hogy külföldi leánybankjaira is kiterjeszti a BlackRock Aladdin Wealth befektetési platformjának használatát. A bevezetés elsőként Szlovákiában és Magyarországon történik meg.

Az Aladdin Wealth egy olyan befektetés- és kockázatkezelési platform, amelyet az Intesa Sanpaolo az olaszországi tevékenysége során már aktívan alkalmaz. A rendszert most a bank nemzetközi leánybanki hálózatában is bevezetik.

A szlovákiai és magyarországi indulás után, 2027-ben Szlovénia, valamint Horvátország következik a sorban.

(Magyarországon az Intesa Sanpaolo a CIB Bank tulajdonosi szerkezetében jelenik meg.)

A lépés szorosan illeszkedik az olasz hitelintézet külföldi terjeszkedési stratégiájába. A bank 2026-2029-es üzleti terve a technológiai fejlesztéseket a nemzetközi banki üzletág egyik fő növekedési motorjaként azonosítja.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

