Brutálisan emelkednek a kormányzati terhek az OTP-nél

Tavaly a dinamika tovább gyorsult. Kiugróan jó európai összehasonlításban is az OTP növekedése, 2025-ben 15%-ra gyorsult a teljesítő hitelek árfolyamszűrt növekedése. A 2014 óta elért 4,5-szeres nettó hitelbővülés 74%-át az organikus növekedés adta. A régióban jelenlévő bankok csoportszinten 10%-ot sem tudtak nőni tavaly hitelállományban, többen közülük 5-6%-ot nőttek, emelte ki Bencsik László.
A jövedelmezőség valamelyest csökkent tavaly, annak ellenére, hogy nőtt a profit, de a bankcsoportnak jóval több tőkéje van.
1,5-2-szer annyi tőkét tart növekedésarányosan az OTP, mint más, hasonló méretű bankok.
A tőkehelyzet továbbra is erős, stabil a tőke- és likviditási helyzet az OTP-nél, 18,1% az elsődleges alapvető tőkemutató, 25,3% MREL, 10,8% tőkeáttétel, 77% a nettó hitel / betét arány.
17%-kal nőtt Magyarországon a teljesítő hitelállomány, miközben a csoportátlag 15% volt, és a nettó kamatmarzs is javult.
Az eredmény viszont csökkent, aminek az oka az, hogy a magyar csoporttagokat érintő kormányzati terhek 172-ről 259 milliárd forintra emelkedtek, az extraprofit adó 7-ről 54 milliárd forintra emelkedett. Ez a növekedés nem állt meg, 2026-ra az OTP azzal számol, hogy ezen a soron az adó több mint duplájára nőhet, 115 milliárd forintra, ami már magasabb, mint a tavalyi teljes éves eredmény.
A serpenyőnek van egy másik oldala is, sok olyan támogatott termék van, amiben a bankszektor aktív közvetítő szerepet játszik, ez jó a bankoknak,
mondta Bencsik László.
2023-ban és 2024-ben effektíve nem volt vállalati hitelállomány növekedés a magyar operációban, tavaly viszont 18%-os volt a növekedés, a piaci részesedés pedig új csúcsra, 21 százalékra emelkedett, ez az arány 2008-ban még csak 7,5 százalék volt.
A bankcsoport profitjának közel 70%-át a külföldi bankok adják.
A hitelállomány növekedés erős volt a leánybankoknál is, kiemelkedő volt a bolgár bank, ahol 30% volt a jelzáloghitelállomány bővülése, támogatott programok nélkül. Üzbegisztánban a fogyasztási hitelek állománya közel ötödével nőtt tavaly. Ez utóbbi az egyik legizgalmasabb piac, az üzbég gazdaság közel 7 százalékkal nő, a bankszektor pedig még ennél is dinamikusabban.
Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images
