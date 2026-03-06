Brutálisan emelkednek a kormányzati terhek az OTP-nél

Az OTP tavaly tovább gyorsította növekedését, a teljesítő hitelállomány 15 százalékkal bővült, ami európai összevetésben is kiemelkedő dinamika. A bankcsoport erős tőkehelyzet mellett növelte profitját, ugyanakkor a jövedelmezőséget egyre inkább visszafogják a megemelkedett kormányzati terhek, miközben az eredmény egyre nagyobb részét már a külföldi leánybankok termelik. Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese értékelte a legfrissebb számokat a ma hajnalban megjelent gyorsjelentés után.

Tavaly a dinamika tovább gyorsult. Kiugróan jó európai összehasonlításban is az OTP növekedése, 2025-ben 15%-ra gyorsult a teljesítő hitelek árfolyamszűrt növekedése. A 2014 óta elért 4,5-szeres nettó hitelbővülés 74%-át az organikus növekedés adta. A régióban jelenlévő bankok csoportszinten 10%-ot sem tudtak nőni tavaly hitelállományban, többen közülük 5-6%-ot nőttek, emelte ki Bencsik László.

A jövedelmezőség valamelyest csökkent tavaly, annak ellenére, hogy nőtt a profit, de a bankcsoportnak jóval több tőkéje van.

1,5-2-szer annyi tőkét tart növekedésarányosan az OTP, mint más, hasonló méretű bankok.

A tőkehelyzet továbbra is erős, stabil a tőke- és likviditási helyzet az OTP-nél, 18,1% az elsődleges alapvető tőkemutató, 25,3% MREL, 10,8% tőkeáttétel, 77% a nettó hitel / betét arány.

17%-kal nőtt Magyarországon a teljesítő hitelállomány, miközben a csoportátlag 15% volt, és a nettó kamatmarzs is javult.

Az eredmény viszont csökkent, aminek az oka az, hogy a magyar csoporttagokat érintő kormányzati terhek 172-ről 259 milliárd forintra emelkedtek, az extraprofit adó 7-ről 54 milliárd forintra emelkedett. Ez a növekedés nem állt meg, 2026-ra az OTP azzal számol, hogy ezen a soron az adó több mint duplájára nőhet, 115 milliárd forintra, ami már magasabb, mint a tavalyi teljes éves eredmény.

A serpenyőnek van egy másik oldala is, sok olyan támogatott termék van, amiben a bankszektor aktív közvetítő szerepet játszik, ez jó a bankoknak,

mondta Bencsik László.

2023-ban és 2024-ben effektíve nem volt vállalati hitelállomány növekedés a magyar operációban, tavaly viszont 18%-os volt a növekedés, a piaci részesedés pedig új csúcsra, 21 százalékra emelkedett, ez az arány 2008-ban még csak 7,5 százalék volt.

A bankcsoport profitjának közel 70%-át a külföldi bankok adják.

A hitelállomány növekedés erős volt a leánybankoknál is, kiemelkedő volt a bolgár bank, ahol 30% volt a jelzáloghitelállomány bővülése, támogatott programok nélkül. Üzbegisztánban a fogyasztási hitelek állománya közel ötödével nőtt tavaly. Ez utóbbi az egyik legizgalmasabb piac, az üzbég gazdaság közel 7 százalékkal nő, a bankszektor pedig még ennél is dinamikusabban.

