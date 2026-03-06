  • Megjelenítés
Döntöttek az amerikai hatóságok: zöld utat kapott a technológia, amely felforgatja a pénzügyeket
Döntöttek az amerikai hatóságok: zöld utat kapott a technológia, amely felforgatja a pénzügyeket

Az amerikai bankfelügyeleti hatóságok csütörtökön közös iránymutatást adtak ki, amelyben egyértelművé tették, hogy a tokenizált értékpapírok tőkekövetelménye megegyezik a hagyományos értékpapírokéval. A bankoknak tehát nem kell többlettőkét képezniük a blokkláncalapú eszközök után - írja a Reuters.
A Federal Reserve, a Szövetségi Betétbiztosítási Vállalat (FDIC) és a Valutafelügyeleti Hivatal (OCC) közös nyilatkozatában leszögezte, hogy

szabályozásuk "technológiasemleges".

Ennek értelmében az értékpapírok kibocsátásának és forgalmazásának technológiai háttere önmagában nem befolyásolja azok tőkekövetelmény-besorolását. A hatóságok az iránymutatás kiadását azzal indokolták, hogy a bankok részéről egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a tokenizált értékpapírok iránt.

A tokenizált részvények olyan blokkláncalapú eszközök, amelyek a hagyományos tőzsdei papírok árfolyamát követik.

Az iparági szereplők szerint ezek az eszközök forradalmasíthatják a tőzsdei kereskedést.

Ennek oka, hogy lehetővé teszik a napi 24 órás, azonnali elszámolást, ami növeli a likviditást és csökkenti a tranzakciós költségeket.

Donald Trump kriptobarát politikájának köszönhetően az ágazat szereplői már tavaly megkezdték a tokenizált részvények bevezetését Európában. Ilyen vállalat például a Robinhood, a Kraken és a Gemini.

A BlackRock és a Franklin Templeton emellett tokenizált, kötvényalapú termékeket is kínál. Az új szabályozói iránymutatás a bankok számára is megnyitja az utat ezen eszközök kezelése előtt, méghozzá anélkül, hogy az többlettőke-igénnyel járna számukra.

