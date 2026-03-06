  • Megjelenítés
Lehangoló értékelést tett közzé az S&P Magyarországról
Bank

Lehangoló értékelést tett közzé az S&P Magyarországról

Portfolio
Az S&P Global Ratings negatívra rontotta a magyar bankszektor gazdasági kockázataira vonatkozó kilátásait, amivel lényegében a magyar gazdaságról mondott újabb ítéletet. A lépést elsősorban a növekvő költségvetési nyomás, az intézményi gyengeségek és a külső kitettség indokolja az intézmény szerint, ugyanakkor az úgynevezett Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) besorolást és az OTP Bank minősítését változatlanul hagyta a hitelminősítő.

A Magyarországra (BBB-/Negatív/A-3) vonatkozó bankszektorbeli országkockázati értékelés (BICRA) közelmúltbeli felülvizsgálatát követően az S&P Global Ratings stabilról negatívra módosította a gazdasági kockázati trendre vonatkozó véleményét.

A hitelminősítő szerint a választások előtti állami kiadások megterhelik a költségvetést, és szűkítik a fiskális mozgásteret. A költségvetési fegyelem lazulása tartóssá teheti a makrogazdasági egyensúlytalanságokat. Emellett megnehezítheti a jegybank számára az inflációs célok elérését is, ami rontja a fiskális és a monetáris politika közötti összhangot. Ha Magyarország költségvetési pozíciója az S&P előrejelzéseinél is gyengébbnek bizonyulna, vagy ehhez külső nyomás is társulna, az negatívan érintené a makrogazdasági kilátásokat.

Ez egyúttal visszavetné a bankok jövedelemtermelő képességét és eszközminőségét is.

Az uniós források lehívása továbbra is alacsony szinten áll a jogállamisági eljárások miatt befagyasztott összegek következtében, ami visszafogja a beruházásokat és a gazdasági növekedést. Az S&P külön kiemeli, hogy Magyarország nem hajtotta végre a szükséges reformokat, ide tartoznak többek között az összeférhetetlenség megelőzését és a korrupció elleni küzdelmet célzó jogszabályi változtatások. Emellett az ország továbbra is erősen kitett az orosz energiaellátás kockázatainak. Amennyiben az ország 2027-től nem kap további mentességet az uniós szintű orosz energiaimport-tilalom alól, az emelkedő energiaárak érzékenyen érinthetik az energiaintenzív magyar gazdaságot - jegyzik meg.

Még több Bank

Na, hol vehet bankot az OTP?

Svájc alkotmányba írhatja a készpénzt

Döntöttek az amerikai hatóságok: zöld utat kapott a technológia, amely felforgatja a pénzügyeket

A hitelminősítő szerint a magyar ingatlanpiacon is egyre nagyobb a sérülékenység.

Bár a megfizethetőségi mutatók az erős reálbér-növekedés miatt összességében kedvezőek, a lakásárak reálértéken 12,9 százalékkal emelkedtek 2025 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. A családokat és a fiatal vásárlókat célzó adókedvezmények, illetve állami támogatások az alacsony kínálat mellett piaci egyensúlytalanságot teremtenek. Ezek a tényezők érdemben növelik az ingatlanpiaci túlértékeltség kockázatát, ami végső soron a bankszektort is fenyegeti.

A bankok nem teljesítő vállalati és lakossági hiteleinek aránya 2025 első felében 3, illetve 1,8 százalékra csökkent. Ugyanakkor a korai figyelmeztető jelzésként szolgáló, megnövekedett hitelkockázatú (Stage 2-es besorolású) hitelek állománya megduplázódott a járvány előtti szinthez képest. Az S&P szerint a 2026 közepéig meghosszabbított kamatstop ugyan hozzájárult a portfólióminőség fenntartásához, azonban elfedi az eszközminőség valós képét. A különadók jelentősen növelték a pénzintézetekre nehezedő terheket. Ezzel párhuzamosan az állami programok ugyan segítették a hitelezés bővülését és a profitok növekedését, de a szűkös költségvetési mozgástér miatt ezek fokozatos visszavágása várható.

Az S&P értékelése szerint Magyarország intézményi hatékonysága gyengébb, mint az európai országok többségéé. A fékek és ellensúlyok rendszere sérült, a szabályozási környezet kiszámíthatósága alacsony, emellett az intézményirányítási hiányosságok és az érzékelt korrupció mértéke is magas. A piaci torzítások ugyan időnként kedveztek a bankok bevételeinek, de a hitelminősítő szerint ezek alááshatják a bankrendszer külső sokkokkal szembeni ellenálló képességét, továbbá ronthatják a külföldi befektetői hangulatot. Az alapforgatókönyv szerint ugyanakkor

a legtöbb magyar bank elegendő tőke- és jövedelmi pufferrel rendelkezik a mérsékelt negatív sokkok kivédéséhez.

A likviditási tartalékok bőségesek, és a hitelminőségben egyelőre nem tapasztalható érdemi romlás.

Jelenleg az S&P-nél a legrosszabb Magyarország besorolása, a BBB mínusz osztályzat mindössze egy fokozattal van a befektetésre nem ajánlott (bóvli) kategória felett, ráadásul a kilátás is negatív. A cég legközelebb május 29-én publikálja döntését az országról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba, soha nem látott lehetőségeket nyit a friss rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility