  • Megjelenítés
Robban az 5 millió forintos ingyenpénz, megjöttek a program részletei
Bank

Robban az 5 millió forintos ingyenpénz, megjöttek a program részletei

Portfolio
A kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve részeként az éttermek számára március 23-tól új, kombinált finanszírozás válik elérhetővé. Az „5+5”-ös pénzügyi konstrukció keretében 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak az éttermek üzemeltetői.

A kormány az 5+5-ös konstrukcióval a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatás előnyeit ötvözve biztosít új lehetőséget növekedésre és fejlődésre a vendéglátószektor üzleti és foglalkoztatási volumenben is legnagyobb szegmensét kitevő éttermek számára.

Kapcsolódó cikkünk

Meglépte a kormány: itt a 2,5%-os hitelkamat, magánszemélyek is igénybe vehetik

Turisztikai vállalkozások, figyelem: ma indulnak a fix 3%-os hitelek, 1-10 millió forint igényelhető

Ilyen hatása lehet a kamatmentes kkv-hitelnek az inflációtól megtépázott szektorra

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) vezérigazgatója a programot bemutató sajtótájékoztatón kiemelte: a KTH Start kölcsönök

a turizmusban működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett az adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára is hozzáférhető finanszírozást biztosítanak növekedési terveik megvalósításához.

Az éttermek számára hamarosan megnyíló új, 5+5 kombinált konstrukció kapcsán kiemelte: a cél az volt, hogy a vendéglátószektor ezzel is stabil, tervezhető forráshoz jusson a napi működés és a fejlesztések támogatására. A konstrukció sajátossága, hogy az 5 millió forintos támogatás kizárólag 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé igényelhető.

Még több Bank

Lehangoló értékelést tett közzé az S&P Magyarországról

Na, hol vehet bankot az OTP?

Svájc alkotmányba írhatja a készpénzt

Láving Gusztáv
Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont

A kölcsön igénylése kizárólag online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból (NTAK) indítható, a teljes folyamat digitális és gyors.

A finanszírozás akkor működik jól, ha alkalmazkodik a vállalkozások igényeihez ‒ emelte ki a vissza nem térítendő támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program képviseletében Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató. Ezért a támogatási részt az éttermek rugalmasan, a legkülönfélébb célokra fordíthatják, például eszközbeszerzésre, működési költségeik finanszírozására, digitalizációra és a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre. A cél az, hogy az üzemeltetők stabil működési háttérrel, megerősödve készülhessenek fel a következő főszezonra” – jelentette ki Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a nagy mentőcsomag az éttermeknek - Mire számíthatnak a vendéglátósok?

Véget vet a csődhullámnak a nagy pénzeső?

A cukrászdák is megkapták a mentőcsomagot – Mire számítanak a piaci szereplők?

Hivatalos: Nagy Márton bejelentette, kiknek dob most mentőövet a kormány

Suhajda-Molnár Anikó
Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont

A vissza nem térítendő támogatás legfontosabb feltételei:

  • kizárólag éttermek számára érhető el,
  • egyszer igényelhető,
  • a támogatás igénylése pozitív KTH-hiteldöntéshez és aláírt hitelszerződéshez kötött,
  • a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatszolgáltatásán alapul,
  • az üzemeltető 2025-ben legalább 250 napon át napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,
  • az igénylést megelőző 20 napban napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,
  • és a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 12 millió forintot az elmúlt 12 hónapban.

A KTH Start hitelek főbb jellemzői:

  • fedezet és kezes nélkül igényelhető,
  • 3–5 éves futamidő,
  • fix 2,5%-os kamat,
  • 12 hónap tőketörlesztési türelmi idő,
  • a turisztikai szezonhoz igazítható törlesztés,
  • díjmentes előtörlesztés.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Csapásokat zúdítanak az Öbölre, légicsata volt Katar felett, szárazföldi offenzíva jöhet - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
Szétbombázzák Irán fővárosát, Katar katasztrófára figyelmeztet, Trump végleges kapitulációt vár - Híreink az iráni háborúról pénteken
Belenyúl a kormány az Otthon Startba és a CSOK Pluszba, soha nem látott lehetőségeket nyit a friss rendelet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility