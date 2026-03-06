Robban az 5 millió forintos ingyenpénz, megjöttek a program részletei

A kormány 2026 januárjában bejelentett, 5+1 pontból álló vendéglátóipari akcióterve részeként az éttermek számára március 23-tól új, kombinált finanszírozás válik elérhetővé. Az „5+5”-ös pénzügyi konstrukció keretében 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé 5 millió forint vissza nem térítendő támogatáshoz is hozzájuthatnak az éttermek üzemeltetői.

A kormány az 5+5-ös konstrukcióval a kedvezményes hitel és a vissza nem térítendő támogatás előnyeit ötvözve biztosít új lehetőséget növekedésre és fejlődésre a vendéglátószektor üzleti és foglalkoztatási volumenben is legnagyobb szegmensét kitevő éttermek számára.

Láving Gusztáv, a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont (KTH) vezérigazgatója a programot bemutató sajtótájékoztatón kiemelte: a KTH Start kölcsönök

a turizmusban működő mikro-, kis- és közepes vállalkozások mellett az adószámos magánszemélyek és egyéni vállalkozók számára is hozzáférhető finanszírozást biztosítanak növekedési terveik megvalósításához.

Az éttermek számára hamarosan megnyíló új, 5+5 kombinált konstrukció kapcsán kiemelte: a cél az volt, hogy a vendéglátószektor ezzel is stabil, tervezhető forráshoz jusson a napi működés és a fejlesztések támogatására. A konstrukció sajátossága, hogy az 5 millió forintos támogatás kizárólag 5 millió forint összegű KTH Start hitel mellé igényelhető.

Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont

A kölcsön igénylése kizárólag online, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központból (NTAK) indítható, a teljes folyamat digitális és gyors.

A finanszírozás akkor működik jól, ha alkalmazkodik a vállalkozások igényeihez ‒ emelte ki a vissza nem térítendő támogatás forrását biztosító Kisfaludy Program képviseletében Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató. Ezért a támogatási részt az éttermek rugalmasan, a legkülönfélébb célokra fordíthatják, például eszközbeszerzésre, működési költségeik finanszírozására, digitalizációra és a szolgáltatási színvonal emelését szolgáló fejlesztésekre. A cél az, hogy az üzemeltetők stabil működési háttérrel, megerősödve készülhessenek fel a következő főszezonra” – jelentette ki Suhajda-Molnár Anikó vezérigazgató.

Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont

A vissza nem térítendő támogatás legfontosabb feltételei:

kizárólag éttermek számára érhető el,

egyszer igényelhető,

a támogatás igénylése pozitív KTH-hiteldöntéshez és aláírt hitelszerződéshez kötött,

a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatszolgáltatásán alapul,

az üzemeltető 2025-ben legalább 250 napon át napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,

az igénylést megelőző 20 napban napi zárást, és a nyitva tartott napokra forgalmi adatot küldött az NTAK-ba,

és a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének nettó árbevétele elérte vagy meghaladta a 12 millió forintot az elmúlt 12 hónapban.

A KTH Start hitelek főbb jellemzői: