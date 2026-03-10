  • Megjelenítés
Bankot vehet szomszédunkban a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam a bécsi tőzsdén

A Raiffeisen Bank International a tárgyalások utolsó szakaszába lépett a spanyol BBVA romániai leánybankja, a Garanti megvásárlásáról; az ügylet értéke mintegy 550 millió euró lehet - értesült a Bloomberg. A kiszemelt bank 3,4 milliárd euró körüli eszközállománya nagyjából ötöde a Raiffeisen meglévő romániai eszközállományának, az akvizícióval így is Románia harmadik legnagyobb bankja jöhet létre.

Az osztrák bankcsoport a Garanti könyv szerinti értékének nagyjából 1,2-szeresét ajánlotta, ami a tavalyi mérlegadatok alapján hozzávetőleg 550 millió eurós vételárnak felel meg. A tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak, ugyanakkor az ügylet még meghiúsulhat vagy késedelmet szenvedhet. Sem a BBVA, sem a Raiffeisen nem kívánta kommentálni az értesülést.

a Raiffeisen az eszközállomány alapján Románia harmadik legnagyobb bankjává lépne elő.

A közép- és kelet-európai bankok egyre aktívabban keresik a növekedési lehetőségeket a régió széttagolt piacain, ahol a nagyobb méret jelentős hatékonysági és jövedelmezőségi előnyöket kínál.

Románia bankpiaca kifejezetten vonzó célpont: a szektor tavaly mintegy 16 milliárd lej nyereséget ért el, amit Európa egyik legmagasabb kamatszintje is támogatott. A piacon a Banca Transilvania SA szerzett piacvezető pozíciót, több korábbi felvásárlási tranzakciónak köszönhetően, a magyar OTP Bank azonban a közelmúltban kivonult innen.

A Raiffeisen leköszönő vezérigazgatója, Johann Strobl januárban jelezte, hogy a bank akvizíciókra rendelkezik szabad tőkével, és kifejezetten érdeklődik a romániai lehetőségek iránt, konkrét célpontot azonban akkor nem nevezett meg.

Az üzlet új lendületet adna annak a bankcsoportnak, amelyet az elmúlt években megviselt orosz leánybankjának sikertelen értékesítési kísérlete. Emellett egykori lengyel üzletágánál a devizaalapú jelzáloghitelekhez kapcsolódó jogi viták nyomán mintegy 2 milliárd eurós veszteség keletkezett.

A Raiffeisen Bank International 2025. végi adatai szerint Romániában jelenleg 17,5 milliárd eurós eszközállománnyal van jelen az osztrák bankcsoport, amivel 8,3% Románia részesedése a magyar piac 5,8%-ával szemben a Raiffeisennél.

A Raiffeisen Bank International nemzetközi jelenléte 2025-ben
  Eszközállomány (millió euró) Arány az eszközökön belül Nettó eredmény (millió euró) Fiókszám Alkalmazotti létszám Adózás utáni ROE
Csehország 36 472 17,3% 409 126 3 807 18,2%
Magyarország 12 190 5,8% 226 68 3 016 23,3%
Lengyelország 1 601 0,8% -325 1 330
Szlovákia 23 113 11,0% 263 139 3 546 16,8%
Közép-Európa 73 141 34,8% 572 334 10 699 12,4%
Albánia 3 367 1,6% 77 76 1 354 24,0%
Bosznia-Hercegovina 3 149 1,5% 68 85 1 327 17,3%
Horvátország 8 098 3,9% 88 67 1 741 13,1%
Koszovó 1 978 0,9% 31 37 885 18,9%
Románia 17 485 8,3% 349 269 4 801 22,4%
Szerbia 6 676 3,2% 252 104 2 156 32,8%
Délkelet-Európa 40 751 19,4% 865 638 12 264 22,3%
Oroszország 18 505 8,8% -86 66 8 522  
Kelet-Európa 18 505 8,8% -86 66 8 522  
Ukrajna 5 002 2,4% 229 266 5 078 39,0%
Group Corporates & Markets 63 635 30,3% 359 18 3 714 8,3%
Corporate Center 28 865 13,7% 1 039 2 148
(egyeztetés) -19 635 -9,3% -1 358
RBI (teljes csoport) 210 265 100,0% 1 621 1 322 42 425 7,7%
Forrás: Raiffeisen Bank International, Portfolio            

2024-es adatai szerint a felvásárlási célpontnak tekintett

Garanti 3,4 milliárd euró körüli eszközállománnyal és 27-28 millió euró körüli nyereséggel rendelkezett.

A Raiffeisen Bank International részvényárfolyama a bécsi tőzsdén jelenleg 5,8%-os emelkedést mutat, szemben a versenytárs Erste 2,9%-os és az ATX tőzsdeindex 2,5%-os erősödésével.

