Bankot vehet szomszédunkban a Raiffeisen, szárnyal az árfolyam a bécsi tőzsdén

Az osztrák bankcsoport a Garanti könyv szerinti értékének nagyjából 1,2-szeresét ajánlotta, ami a tavalyi mérlegadatok alapján hozzávetőleg 550 millió eurós vételárnak felel meg. A tárgyalások előrehaladott szakaszban vannak, ugyanakkor az ügylet még meghiúsulhat vagy késedelmet szenvedhet. Sem a BBVA, sem a Raiffeisen nem kívánta kommentálni az értesülést.
A felvásárlást követően
a Raiffeisen az eszközállomány alapján Románia harmadik legnagyobb bankjává lépne elő.
A közép- és kelet-európai bankok egyre aktívabban keresik a növekedési lehetőségeket a régió széttagolt piacain, ahol a nagyobb méret jelentős hatékonysági és jövedelmezőségi előnyöket kínál.
Románia bankpiaca kifejezetten vonzó célpont: a szektor tavaly mintegy 16 milliárd lej nyereséget ért el, amit Európa egyik legmagasabb kamatszintje is támogatott. A piacon a Banca Transilvania SA szerzett piacvezető pozíciót, több korábbi felvásárlási tranzakciónak köszönhetően, a magyar OTP Bank azonban a közelmúltban kivonult innen.
A Raiffeisen leköszönő vezérigazgatója, Johann Strobl januárban jelezte, hogy a bank akvizíciókra rendelkezik szabad tőkével, és kifejezetten érdeklődik a romániai lehetőségek iránt, konkrét célpontot azonban akkor nem nevezett meg.
Az üzlet új lendületet adna annak a bankcsoportnak, amelyet az elmúlt években megviselt orosz leánybankjának sikertelen értékesítési kísérlete. Emellett egykori lengyel üzletágánál a devizaalapú jelzáloghitelekhez kapcsolódó jogi viták nyomán mintegy 2 milliárd eurós veszteség keletkezett.
A Raiffeisen Bank International 2025. végi adatai szerint Romániában jelenleg 17,5 milliárd eurós eszközállománnyal van jelen az osztrák bankcsoport, amivel 8,3% Románia részesedése a magyar piac 5,8%-ával szemben a Raiffeisennél.
|A Raiffeisen Bank International nemzetközi jelenléte 2025-ben
|Eszközállomány (millió euró)
|Arány az eszközökön belül
|Nettó eredmény (millió euró)
|Fiókszám
|Alkalmazotti létszám
|Adózás utáni ROE
|Csehország
|36 472
|17,3%
|409
|126
|3 807
|18,2%
|Magyarország
|12 190
|5,8%
|226
|68
|3 016
|23,3%
|Lengyelország
|1 601
|0,8%
|-325
|1
|330
|–
|Szlovákia
|23 113
|11,0%
|263
|139
|3 546
|16,8%
|Közép-Európa
|73 141
|34,8%
|572
|334
|10 699
|12,4%
|Albánia
|3 367
|1,6%
|77
|76
|1 354
|24,0%
|Bosznia-Hercegovina
|3 149
|1,5%
|68
|85
|1 327
|17,3%
|Horvátország
|8 098
|3,9%
|88
|67
|1 741
|13,1%
|Koszovó
|1 978
|0,9%
|31
|37
|885
|18,9%
|Románia
|17 485
|8,3%
|349
|269
|4 801
|22,4%
|Szerbia
|6 676
|3,2%
|252
|104
|2 156
|32,8%
|Délkelet-Európa
|40 751
|19,4%
|865
|638
|12 264
|22,3%
|Oroszország
|18 505
|8,8%
|-86
|66
|8 522
|Kelet-Európa
|18 505
|8,8%
|-86
|66
|8 522
|Ukrajna
|5 002
|2,4%
|229
|266
|5 078
|39,0%
|Group Corporates & Markets
|63 635
|30,3%
|359
|18
|3 714
|8,3%
|Corporate Center
|28 865
|13,7%
|1 039
|–
|2 148
|–
|(egyeztetés)
|-19 635
|-9,3%
|-1 358
|–
|–
|–
|RBI (teljes csoport)
|210 265
|100,0%
|1 621
|1 322
|42 425
|7,7%
|Forrás: Raiffeisen Bank International, Portfolio
2024-es adatai szerint a felvásárlási célpontnak tekintett
Garanti 3,4 milliárd euró körüli eszközállománnyal és 27-28 millió euró körüli nyereséggel rendelkezett.
A Raiffeisen Bank International részvényárfolyama a bécsi tőzsdén jelenleg 5,8%-os emelkedést mutat, szemben a versenytárs Erste 2,9%-os és az ATX tőzsdeindex 2,5%-os erősödésével.
Címlapkép forrása: (c) Copyright 2018, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Putyin békét akart teremteni a konfliktusban, de amit Trumptól kapott, azt nem teszi zsebre
Peszkov ismertette a részleteket.
Von der Leyen: „Európa stratégiai hibát követett el”
Megdöbbentő kijelentést tett az Európai Bizottság elnöke.
Világszerte árat emelnek a légitársaságok a közel-keleti háború miatt
Más intézkedéseket is hoznak.
Történelmi rekord a Közel-Kelet luxusfővárosában, hihetetlen lakáspiaci tranzakciót zártak a feszültség ellenére
A luxuslakás 38 milliárd forint értékben cserélt gazdát.
Módosít a kormány a fix 3%-os kkv-hitelen, a beruházó cégek örülhetnek a változásoknak
Változnak a Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ termékek.
Az akkumulátorok gyártása miatt mérgező gázt engedtek egy egész városra, orrvérzés, véres köhögés és súlyos légzési problémák jelentkeztek a helyieknél
Nagyon súlyos jelentés látott napvilágot az egyik legfontosabb beszállító gyakorlatáról.
Érezteti hatását a trumpi politika, árazzák az importőrök a folyamatos vámvárakozásokat
Visszaesésben az USA-ba érkező termékek száma a tavalyi vámpánikhoz képest.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Globális energiahatékonyság: javuló számok, növekvő kihívások
Valószínűsíthetően 2025-ben is javult a globális energiahatékonyság, azonban még messze vagyunk a 2030-ra lefektetett célok teljesülésétől - állapította meg elem
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.