Háború dúl, rakéták csapódnak be az olajmezőkbe, a világ egyik legnagyobb bankja mégis meglepő nyilatkozatot tett

Az HSBC hétfőn bizakodását fejezte ki az Öböl-menti Együttműködési Tanács (GCC) tagjainak gazdasági kilátásai iránt, mivel a bank szerint a régió és a Közel-Kelet szélesebb értelemben véve felkészült az Egyesült Államok és Izrael Iránnal folytatott háborújának gazdasági sokkjára - írja a Reuters.

"A HSBC továbbra is szilárdan bízik a GCC-ben, valamint a régió hosszú távú erejében, rugalmasságában és ígéreteiben. A GCC alapjaiba és jövőjébe vetett meggyőződésünk változatlan" - mondta Georges Elhedery vezérigazgató egy nyilatkozatban.

Továbbra is hiszünk abban, hogy az előttünk álló évek megújult stabilitást, növekedést és jólétet hoznak

- tette hozzá.

A háború 10 nappal ezelőtti kezdete óta iráni drónok és ballisztikus rakéták csapást mértek a Bahreint, Kuvaitot, Szaúd-Arábiát, Katart, Ománt és az Egyesült Arab Emírségeket tömörítő GCC országaira, súlyosan megzavarva a regionális bevételeket megalapozó olaj- és gázexportot.

