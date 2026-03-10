Módosít a kormány a fix 3%-os kkv-hitelen, a beruházó cégek örülhetnek a változásoknak

A kormány döntése értelmében márciustól magasabb hitelösszeggel és hitelkiváltási lehetőséggel igényelhetik a hazai vállalkozások a beruházási célú fix 3%-os kkv-hiteleket - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A minisztérium a tervezett beruházások finanszírozásának megkönnyítése és a vállalkozások teljesítményének növelése érdekében 2026. március 1-től módosította a fix 3%-os kamatozású

Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ és

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ termékek feltételrendszerét.

A változások célja, hogy a kkv-k gyorsabban, rugalmasabban és nagyobb volumenben tudják megvalósítani fejlesztési elképzeléseiket, ezáltal erősítve versenyképességüket és piaci pozíciójukat.

A maximálisan igényelhető hitelösszeget a korábbi 500 millió forintról 750 millió forintra, a cégszintű limitet pedig 1,4 milliárd forintról 2 milliárd forintra emelték.

A magasabb finanszírozási plafon lehetővé teszi komplexebb, nagyobb értékű beruházások megvalósítását, technológiai korszerűsítést, digitalizációt és energiahatékonysági fejlesztéseket, valamint kapacitásbővítést vagy akár új telephelyek létrehozását.

A módosítások értelmében lehetőség nyílik hitelkiváltásra is: a vállalkozás saját, korábbi – bármely altípusú – Széchenyi Beruházási Hiteléből, illetve Agrár Széchenyi Beruházási Hiteléből eredő tartozásának kiváltása akkor lesz lehetséges, ha a vállalkozás a hitelkiváltással egyidejűleg egy hitelkérelemben

a kiváltandó hitel tőketartozásának legalább 25%-át elérő összegű új beruházást is megvalósít

Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ vagy Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ keretében.

Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte: a módosítások egyszerre szolgálják a pénzügyi stabilitást és a fejlődést, ugyanis a kkv-k egyidőben tudnak reagálni a piaci lehetőségekre, javítani termelékenységüket és közben hiteleiket kedvezőbb struktúrába helyezni.

