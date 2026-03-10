  • Megjelenítés
FONTOS Itt a 2016 óta nem látott mélypont: még a vártnál is alacsonyabb a magyar infláció
Olyan terméket dobott piacra a Goldman, amivel a hitelek bedőlésére is lehet játszani
Bank

Olyan terméket dobott piacra a Goldman, amivel a hitelek bedőlésére is lehet játszani

Portfolio
A Goldman Sachs egy olyan pénzügyi terméket kínál fedezeti alapoknak, amellyel vállalati hitelek teljesítésére lehet fogadni – akár azok értékvesztésére is. A lépés hátterében a szoftvercégek hitelpiacának meggyengülése áll, amelyet a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalmak váltottak ki - írja a Reuters.

A Wall Street-i befektetési bank által kínált termék egy úgynevezett

teljes hozamcsere-ügylet (total return swap).

Ez egy olyan származtatott ügylet, amellyel a befektetők a vállalati hitelek piaci értékének változásából profitálhatnak – akár long, akár short pozíciót felvéve. A témát ismerő forrás szerint eddig még nem kötöttek ilyen ügyletet.

A Financial Times elsőként számolt be a hírről, kiemelve, hogy a Goldman Sachs kifejezetten olyan összetett ügyleteket ajánl ügyfeleinek, amelyekkel az utóbbi hónapokban

Még több Bank

Háború dúl, rakéták csapódnak be az olajmezőkbe, a világ egyik legnagyobb bankja mégis meglepő nyilatkozatot tett

Ütött az igazság órája a magyar bankoknál - Valami eltörött, visszatérnek a szűk esztendők?

Robban az 5 millió forintos ingyenpénz, megjöttek a program részletei

nyomás alá került szoftvercégek hiteleinek további áresésére lehet fogadni.

A Goldman Sachs szóvivője megerősítette, hogy a bank folyamatosan egyeztet ügyfeleivel kereskedési stratégiáik végrehajtásáról, és ez minden eszközosztályban, minden piaci környezetben a napi működés része.

A szoftverrészvények idén jelentősen estek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődése felforgathatja a hagyományos üzleti modelleket. Különösen az korbácsolta fel az aggodalmakat, hogy az összetett feladatok elvégzésére képes AI-ügynökök alááshatják a hagyományos SaaS-cégek növekedési kilátásait.

A szoftvercégek hitelpiacán iérezhető a bizonytalanság: az Oracle február 2-án árazott 25 milliárd dolláros adósságcsomagja óta egyetlen jelentős, szoftvercéghez köthető ókibocsátás sem történt az elsődleges piacon.

Kapcsolódó cikkünk

Teljesen összeomlott a BlackRock gigahitele, súlyos gondokkal küzdenek az árnyékbankok

Kongatják a vészharangot, megkezdődött a tőkekivonás az utóbbi évek slágertermékéből

Kongatják a vészharangot: nagy baj lehet a magánhitelekkel, "Enron-típusú" trükközés zajlik

Súlyos hitelbedőléseket okozhat a mesterséges intelligencia az utóbbi évek slágerpiacán

Másfél éve nem láttak ennyi bedőlést a magánhitelek piacán

Beszáll az utóbbi évek slágerpiacára a Bank of America

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Holdblog

A Hormuzi-szoros visszavág

Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Agrárium 2026

Agrárium 2026

2026. március 10.

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Trump szerint hamarosan vége a háborúnak, Irán tovább támad, NATO-tagállamot lőttek – Híreink az iráni háborúról percről percre hétfőn
Szakad az olaj, kilőtt a tőzsde Trump nagy bejelentésére
Ütött az igazság órája a magyar bankoknál - Valami eltörött, visszatérnek a szűk esztendők?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility