Olyan terméket dobott piacra a Goldman, amivel a hitelek bedőlésére is lehet játszani

A Goldman Sachs egy olyan pénzügyi terméket kínál fedezeti alapoknak, amellyel vállalati hitelek teljesítésére lehet fogadni – akár azok értékvesztésére is. A lépés hátterében a szoftvercégek hitelpiacának meggyengülése áll, amelyet a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalmak váltottak ki - írja a Reuters.

A Wall Street-i befektetési bank által kínált termék egy úgynevezett

teljes hozamcsere-ügylet (total return swap).

Ez egy olyan származtatott ügylet, amellyel a befektetők a vállalati hitelek piaci értékének változásából profitálhatnak – akár long, akár short pozíciót felvéve. A témát ismerő forrás szerint eddig még nem kötöttek ilyen ügyletet.

A Financial Times elsőként számolt be a hírről, kiemelve, hogy a Goldman Sachs kifejezetten olyan összetett ügyleteket ajánl ügyfeleinek, amelyekkel az utóbbi hónapokban

nyomás alá került szoftvercégek hiteleinek további áresésére lehet fogadni.

A Goldman Sachs szóvivője megerősítette, hogy a bank folyamatosan egyeztet ügyfeleivel kereskedési stratégiáik végrehajtásáról, és ez minden eszközosztályban, minden piaci környezetben a napi működés része.

A szoftverrészvények idén jelentősen estek, mivel a befektetők attól tartanak, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődése felforgathatja a hagyományos üzleti modelleket. Különösen az korbácsolta fel az aggodalmakat, hogy az összetett feladatok elvégzésére képes AI-ügynökök alááshatják a hagyományos SaaS-cégek növekedési kilátásait.

A szoftvercégek hitelpiacán iérezhető a bizonytalanság: az Oracle február 2-án árazott 25 milliárd dolláros adósságcsomagja óta egyetlen jelentős, szoftvercéghez köthető ókibocsátás sem történt az elsődleges piacon.

