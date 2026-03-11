  • Megjelenítés
A legnagyobb amerikai bankot is elérte a magánhitel-lavina
A JPMorgan Chase csökkenteni kényszerült egyes magánhitel-alapok által nyújtott hitelek mint fedezeti eszközök értékét. A pénzintézet emellett szigorítja a szektor felé irányuló hitelezési tevékenységét is – jelentette a Financial Times bennfentes forrásokra hivatkozva. A lépés hátterében a mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződéstől való félelem áll, amely különösen a szoftveripari vállalatokat érinti.
A leértékelés kifejezetten a szoftvercégeknek nyújtott hiteleket érinti. A JPMorgan úgy véli, hogy ezek a vállalatok különösen kitettek a mesterséges intelligencia okozta piaci diszrupciónak. A bank ezzel a lépéssel

korlátozza, hogy mekkora összeget hajlandó a magánhitel-alapoknak kölcsönözni az ilyen hitelállományok fedezete mellett.

Jamie Dimon, a pénzintézet vezérigazgatója a múlt héten zárt körű befektetői találkozókon is jelezte a változást. Kiemelte, hogy a bank óvatosabbá vált a szoftveripari eszközfedezetű hitelezésben.

Mi a private credit (magánhitel-finanszírozás)?
Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.

A romló hitelminőséggel kapcsolatos aggodalmak már egy tőkekivonási hullámot is elindítottak a magánhitel-alapoknál. A visszaváltási kérelmek elérték a BlackRock 26 milliárd dolláros HPS Corporate Lending alapját is.

A magánhitel-piac az elmúlt években robbanásszerű növekedésen ment keresztül. Ebben a szegmensben jellemzően alternatív hitelezők nyújtanak kölcsönöket kockázatosabb adósoknak, vagy finanszíroznak tőkeáttételes felvásárlásokat. Most azonban a szoftveripari kitettség miatti aggodalmak beárnyékolják a szektor kilátásait.

Az úgynevezett "AI-pánik vezérelte kereskedés" jelentős értékvesztést okozott az amerikai szoftverrészvényeknél és az alternatív vagyonkezelők papírjainál. Az olyan vállalatok, mint például az Anthropic, gyors modellfrissítéseket és specializált eszközöket dobtak piacra. Ezek a fejlesztések rendszerszintű átrendeződéstől való félelmet keltettek a munkaerő-intenzív ágazatokban.

A félelmek a hitelfelvételi költségeket is felhajtják.

Számos technológiai cég vonul vissza a hitelpiactól, miközben a banki kockázatvizsgálat egyre szigorodik.

Elemzők ráadásul 3-5 százalékos emelkedést jeleznek előre a technológiai szektor nemteljesítési rátájában 2027-ig. A magánhitel-szektorban eközben komoly likviditási feszültség kezdődött. A Blue Owl, a BlackRock és a Blackstone is korlátozta a visszaváltásokat a megnövekedett tőkekivonási igények nyomán.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

