A legnagyobb amerikai bankot is elérte a magánhitel-lavina

A leértékelés kifejezetten a szoftvercégeknek nyújtott hiteleket érinti. A JPMorgan úgy véli, hogy ezek a vállalatok különösen kitettek a mesterséges intelligencia okozta piaci diszrupciónak. A bank ezzel a lépéssel
korlátozza, hogy mekkora összeget hajlandó a magánhitel-alapoknak kölcsönözni az ilyen hitelállományok fedezete mellett.
Jamie Dimon, a pénzintézet vezérigazgatója a múlt héten zárt körű befektetői találkozókon is jelezte a változást. Kiemelte, hogy a bank óvatosabbá vált a szoftveripari eszközfedezetű hitelezésben.
Mi a private credit (magánhitel-finanszírozás)?
Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.
A romló hitelminőséggel kapcsolatos aggodalmak már egy tőkekivonási hullámot is elindítottak a magánhitel-alapoknál. A visszaváltási kérelmek elérték a BlackRock 26 milliárd dolláros HPS Corporate Lending alapját is.
A magánhitel-piac az elmúlt években robbanásszerű növekedésen ment keresztül. Ebben a szegmensben jellemzően alternatív hitelezők nyújtanak kölcsönöket kockázatosabb adósoknak, vagy finanszíroznak tőkeáttételes felvásárlásokat. Most azonban a szoftveripari kitettség miatti aggodalmak beárnyékolják a szektor kilátásait.
Az úgynevezett "AI-pánik vezérelte kereskedés" jelentős értékvesztést okozott az amerikai szoftverrészvényeknél és az alternatív vagyonkezelők papírjainál. Az olyan vállalatok, mint például az Anthropic, gyors modellfrissítéseket és specializált eszközöket dobtak piacra. Ezek a fejlesztések rendszerszintű átrendeződéstől való félelmet keltettek a munkaerő-intenzív ágazatokban.
A félelmek a hitelfelvételi költségeket is felhajtják.
Számos technológiai cég vonul vissza a hitelpiactól, miközben a banki kockázatvizsgálat egyre szigorodik.
Elemzők ráadásul 3-5 százalékos emelkedést jeleznek előre a technológiai szektor nemteljesítési rátájában 2027-ig. A magánhitel-szektorban eközben komoly likviditási feszültség kezdődött. A Blue Owl, a BlackRock és a Blackstone is korlátozta a visszaváltásokat a megnövekedett tőkekivonási igények nyomán.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Shutterstock
Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a legnagyobb svájci banknál, menekülne a bíróság elől a UBS
Egy 1999-es egyezségre mutogatnak, de a zsidó szervezetek nem tágítanak.
Kiszivárgott: megsérült egy támadásban Irán új legfőbb vezetője, egyelőre nem tudni, mi van vele
Modzstaba Hámenei még a háború első napján sebesült meg a lábán.
Különleges adatközpont indult el Európában, amilyenre eddig még nem volt példa
Dublin mellett kezdte meg működését.
A legnagyobb amerikai bankot is elérte a magánhitel-lavina
A szoftvercégeknél egyre nagyobb a gond.
Súlyos incidens a Hormuzi-szorosban: eltaláltak egy teherhajót, azonnali evakuálásra került sor
"Ismeretlen lövedék" okozott tüzet egy teherhajón.
Továbbra sem fogjuk tudni, mennyit keres a kollégánk – De akkor miről is szól a bértranszparencia-irányelv?
Június 7-től kell alkalmazni a cégeknek az uniós irányelvet.
Figyelmeztet a veterán tábornok: beláthatatlan következményekkel járna a Hormuzi-szoros elaknásítása, a világ legtávolabbi pontján is megéreznék
Akár teljesen elzáródhat a tengeri útvonal.
Nagy a baj, történelmi lépés készül: soha nem látott mértékben nyúlhatnak hozzá a stratégiai kőolajtartalékhoz
Az olajár-emelkedésnek akarnak gátat szabni.
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Hogyan reagálnak a piacok a háborúkra? 107 válság tapasztalata
Az iráni háború ismét ráirányította a figyelmet arra a kérdésre, hogyan reagálnak a pénzügyi piacok a geopolitikai konfliktusokra. A közvélekedés szerint a háborúk egyértelműen negatív.
Versant Media
A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette, az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2
Az osztalék portfólióm - 2026. február
Kicsit megkésve, de csak megszületett a februári update-om is. Adtam, vettem, meg sajnos volt egy osztalékvágás is.VáltozásokEdison International (EIX): Eladtam 62,01-en, plusz 15%-ban, de gyakorla
Irán: az ayatollah hagyatéka - a káosz stratégiája
Az iráni konfliktus nem csak katonai, hanem nagyon gyorsan energia- és ellátási kockázattá válhat: a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság az olaj- és LNG-szállításokon túl a műtrágyapiacot
Éves zárás 2025/2026: mire figyeljen a TAO (társasági adó) kalkuláció és az adókockázatok csökkentése során?
Közeledik az éves zárás, és ezzel együtt a TAO (társasági adó) kalkuláció legkritikusabb időszaka. Bár a naptári éves adózók társasági adóbevallási határideje 2026-ban június 1., a k
A Hormuzi-szoros visszavág
Ezen a héten elemzünk Pekár Dáviddal, Cser Tamással, Szőcs Gáborral és gyengülő forinttal. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify,&
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Milliárdokat költöttek rá, mégsem működik: fogják a fejüket a bankok és az ügyvédi irodák
Megjelent a Portfolio Checklist csütörtöki adása.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.