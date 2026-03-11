  • Megjelenítés
Fokozódik a banki verseny az Otthon Startnál: megjelent a 2,79 százalékos hitelkamat
Fokozódik a banki verseny az Otthon Startnál: megjelent a 2,79 százalékos hitelkamat

Portfolio
Az eddigi 2,85%-ról 2,79%-ra csökkentette Otthon Start hiteleinek kamatát a Gránit Bank. Ennél alacsonyabb kamatra eddig csak az MBH-ügyfelek szűkebb körénél volt példa.
A hitelintézet közleménye szerint március 11-től 2,79%-os kamatszinttel érhető el a Gránit Banknál az Otthon Start Lakáshitel. A 2,79%-os kamatot visszavonásig, a 2026. március 11-től, de legkésőbb 2026. május 31-ig befogadott Otthon Start lakáshitel esetén nyújtja a bank.

Ha valaki 3,0% helyett 2,79%-os kamattal maximalizálja saját Otthon Start lehetőségeit, vagyis vesz fel 50 millió forint hitelösszeget 25 évre, akkor havonta több mint 5400 forintot, 25 év alatt több mint 1,6 millió forintot spórolhat meg csak az alacsonyabb törlesztőrészlet révén. A sorozatos banki kamatcsökkentések azt mutatják, egyre erőteljesebb verseny zajlik az Otthon Start iránt érdeklődő hitelfelvevőkért.

Azt írták, a kamatcsökkentés mellett az ügyfelek továbbra is élhetnek

  • az akár 320 000 forintos jóváírással,
  • a különféle díjelengedésekkel, valamint
  • a 10%-os lakásbiztosítási díjkedvezménnyel.

A többi bank kamatáról és kedvezményeiről itt írtunk:

Mint írják, a Gránit Hitelmix kalkulátor segítségével az Otthon Start Lakáshitel rugalmasan kombinálható a bank piaci kamatozású jelzáloghiteleivel, valamint az olyan állami támogatásokkal, mint a babaváró hitel vagy a CSOK Plusz lakáshitel. Az ügyintézést és a tájékozódást a Gránit Guru, a bank mesterséges intelligencia alapú virtuális asszisztense segíti.

A BANK VÁRAKOZÁSAI SZERINT A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKBAN IS RENDKÍVÜL ERŐS MARAD AZ ÉRDEKLŐDÉS A KONSTRUKCIÓ IRÁNT.

780 milliárd forintnyi hitelt vettek fel a magyar háztartások az Otthon Start Programban január végéig az MNB adatai szerint, ami csaknem 23 ezer hitelszerződést jelenthet. A lakáshitelek 72%-át e program keretében helyezik ki a bankok most már október óta, a piaci hitelek aránya 19%-ra csökkent. Részletesebben itt írtunk erről:

A legfeljebb fix 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel a bankoknál lakóingatlan vásárlására vagy építésére, házassági vagy gyermekvállalási elvárás nélkül érhető el. Alapvetően az első lakás megszerzését támogatja a kormány a hitelprogrammal, de számos kivétel van ez alól. A hitelből megvásárolt lakás után a vagyonszerzési illetéket meg kell fizetni, de a lakásba nem szükséges bejelentkezni, bérbe is lehet adni, és 5 évig nem lehet eladni. Alábbi cikkünkben mutattuk be a tudnivalókat:

otthon start

Címlapkép forrása: Portfolio

