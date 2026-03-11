Több száz náci kötődésű bankszámlát találtak a legnagyobb svájci banknál, menekülne a bíróság elől a UBS

A bank ügyvédje, David Burns arra kérte Edward Korman bírót, hogy adjon ki egy úgynevezett "pontosító végzést". Ez kimondaná, hogy

az 1999-ben kötött, 1,25 milliárd dolláros egyezség minden holokauszttal és második világháborúval összefüggő követelésre kiterjed,

legyen az múltbeli vagy jövőbeli. A Credit Suisse-t a UBS 2023-ban vásárolta fel egy svájci kormány által szervezett mentőakció keretében, a bank a korábbi egyezség alapján több mint 458 ezer náci áldozatnak és hozzátartozóiknak fizetett már kártérítést.

A UBS azután fordult a bírósághoz, hogy egy 2020-ban megrendelt független vizsgálat újabb szálakat tárt fel. A Credit Suisse által indított vizsgálat kiderítette, hogy a bank jogelődei és a nácik között korábban nem ismert kapcsolatok is léteztek. A dokumentumok között

890, potenciálisan náci kötődésű bankszámlát is találtak.

A pénzintézet most "teljes lezárást" szeretne elérni. Ezzel akarják megakadályozni, hogy az 1999-es egyezséget eredetileg támogató Simon Wiesenthal Központ az új információk alapján további kereseteket nyújtson be.

A Wiesenthal Központ ügyvédje, Faith Gay élesen bírálta a UBS-t. Szerinte a bank egy olyan elvi állásfoglalást akar kicsikarni, amely "a Grand Canyonhoz hasonlóan szélesre tárja" a felmentések körét, és valójában kiterjeszti az eredeti egyezséget. Gay hangsúlyozta, hogy a szervezetnek nincs szándékában perelni, így a bíróságnak szerinte nincs miről döntenie. Rámutatott arra is, hogy a UBS megsérti a szólásszabadságot, amikor megpróbálja elhallgattatni az egyezség jogosságát megkérdőjelező véleményeket.

A jogvita részben abból is fakad, hogy a UBS megtagadta mintegy 150 dokumentum átadását a vizsgálatot vezető Neil Barofsky számára. A pénzintézet ezeket az iratokat ügyvédi titoktartás alá esőnek tekinti. A bank közlése szerint már 16,5 millió dokumentumot bocsátottak rendelkezésre. A vitatott iratokat is hajlandóak lennének kiadni, ha a bíró erre vonatkozó megfelelő végzést hoz. Barofsky vizsgálata várhatóan még idén lezárul.

Korman bíró megjegyezte, hogy emlékezete szerint az 1999-es egyezségi tárgyalásokon a náci vagyoneszközök kérdése nem merült fel. Azt egyelőre nem jelezte, hogy mikor hoz döntést az ügyben. Ugyanakkor arra ösztönözte a feleket, hogy folytassák a tárgyalásokat a dokumentumok átadásáról. Az amerikai szenátus igazságügyi bizottsága a múlt hónapban már foglalkozott a vizsgálat részleteivel. Charles Grassley republikánus szenátor, a bizottság elnöke elmondta: a 890 számla tulajdonosai között szerepelt a zsidók deportálását szervező német külügyminisztérium, az SS és egy német fegyvergyártó vállalat is.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images