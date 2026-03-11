  • Megjelenítés
Visszaadja a NAV a lefoglalt ukrán pénzszállító autókat
Bank

Visszaadja a NAV a lefoglalt ukrán pénzszállító autókat

Portfolio
Csütörtök reggel visszaadja az Oscsadbanktól lefoglalt páncélozott járműveket a NAV – közölte az ukrán pénzszállító ügyében érintett takarékbank jogi képviselője a Telexszel.

Dr. Horváth Lóránt tájékoztatása szerint a nyomozóhatóság azt is közölte velük, hogy

a gépjárművek nem voltak lefoglalva, így sem a lefoglalásról sem annak megszüntetéséről határozat nem született.

Horváth szerint a március 9-én megjelent kormányrendeletig, azaz több mint négy napig „a különösen jelentős értékű, kölföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában”.

Előzmények

A parlamenti többség kedden megszavazta a Nemzetbiztonsági bizottság törvényjavaslatát, amely 60 napra felhatalmazza a NAV-ot titkos információgyűjtésre az ukrán pénzszállítók ügyében. A március 5-én lefoglalt 35 millió euró, 40 millió dollár készpénz és 9 kilogramm arany a vizsgálat ideje alatt a hatóságnál marad.

Még több Bank

45 milliárdnyi hitelt vesz fel a BKK, hogy ne menjen csődbe

Új útvonalakon szállítják a készpénzt Ukrajnába, a magyar ügy után léptek a bankok

Fokozódik a banki verseny az Otthon Startnál: megjelent a 2,79 százalékos hitelkamat

Az ügy előzménye, hogy március 6-án kiderült, hogy a TEK Magyarországon feltartóztatta az ukrán állami Oszcsadbank munkatársait. Az ukrán kormány és az érintettek ügyvédjei azt állítják, hogy a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bankból vitték a vagyont az Oszcsadbanknak, ahogyan azt a háború kitörése óta többször is megtették. Az ügylet mindkét bank szerint szabályos volt. A NAV pénteki közleménye szerint idén eddig több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Az ügy miatt a többi ukrán pénzintézet is kénytelen áttervezni európai készpénzimportjának útvonalát. Egyes bankok ideiglenesen szüneteltethetik a külföldi közúti szállításokat, és inkább az ukrán jegybanktól szerzik be a szükséges készpénzt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Kasza Elliott-tal

Versant Media

A Versant Media a Comcastból vált ki. Idén év elején zárult le a split, de 2025-öt már önállóan jelentette,&nbsp;az egy teljes pénzügyi év volt a számára. Minden Comcast tulajdonos kapott 2

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Három hajót is támadás ért a Hormuzi-szorosnál, időkorlát nélküli háborúról beszél Izrael – Híreink az iráni háborúról szerdán
Itt a fordulat a Barátság kőolajvezetéknél: Robert Fico és Ursula von der Leyen fontos megállapodásig jutott el
Új útvonalakon szállítják a készpénzt Ukrajnába, a magyar ügy után léptek a bankok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility