Visszaadja a NAV a lefoglalt ukrán pénzszállító autókat

Dr. Horváth Lóránt tájékoztatása szerint a nyomozóhatóság azt is közölte velük, hogy

a gépjárművek nem voltak lefoglalva, így sem a lefoglalásról sem annak megszüntetéséről határozat nem született.

Horváth szerint a március 9-én megjelent kormányrendeletig, azaz több mint négy napig „a különösen jelentős értékű, kölföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában”.

Előzmények

A parlamenti többség kedden megszavazta a Nemzetbiztonsági bizottság törvényjavaslatát, amely 60 napra felhatalmazza a NAV-ot titkos információgyűjtésre az ukrán pénzszállítók ügyében. A március 5-én lefoglalt 35 millió euró, 40 millió dollár készpénz és 9 kilogramm arany a vizsgálat ideje alatt a hatóságnál marad.

Az ügy előzménye, hogy március 6-án kiderült, hogy a TEK Magyarországon feltartóztatta az ukrán állami Oszcsadbank munkatársait. Az ukrán kormány és az érintettek ügyvédjei azt állítják, hogy a pénzszállítók az osztrák Raiffeisen Bankból vitték a vagyont az Oszcsadbanknak, ahogyan azt a háború kitörése óta többször is megtették. Az ügylet mindkét bank szerint szabályos volt. A NAV pénteki közleménye szerint idén eddig több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarországon keresztül Ukrajnába.

Az ügy miatt a többi ukrán pénzintézet is kénytelen áttervezni európai készpénzimportjának útvonalát. Egyes bankok ideiglenesen szüneteltethetik a külföldi közúti szállításokat, és inkább az ukrán jegybanktól szerzik be a szükséges készpénzt.

