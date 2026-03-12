Kiszámították, melyik két európai bank bukhatja a legnagyobbat a közel-keleti háborún

A JP Morgan elemzése szerint a nagy európai bankok közül a HSBC és a Standard Chartered a leginkább kitett a közel-keleti konfliktusnak, ami nyomás alá helyezheti eredményeiket. Az elemzőház nem a bedőlő hitelek miatti veszteségekre számít, hanem elsősorban a bevételek csökkenését prognosztizálja - írja a Reuters.

A STOXX 600 Banks index a héten háromhónapos mélypontra süllyedt. A mutató február 27. óta közel 6 százalékot veszített az értékéből. A HSBC részvényárfolyama csütörtökön több mint 5 százalékkal esett, míg a Standard Chartered 2 százalékot meghaladó mínuszban zárt.

A JP Morgan becslése szerint

a Standard Chartered bevételének mintegy 8 százaléka származik

a Közel-Keletről, ha Törökországot és Egyiptomot nem számítjuk. Az adózás előtti eredménynek pedig nagyjából a 12 százaléka köthető a régióhoz.

A HSBC esetében a bevételi és a profitkitettség körülbelül 4 százalékos.

Ez az arány Egyiptom, Törökország és Szaúd-Arábia figyelembevételével akár 9 százalékra is emelkedhet.

Az elemzőház mindazonáltal úgy látja, hogy a fő kockázatot nem a hitelveszteségek, hanem az eredmények visszaesése jelenti. Ennek oka, hogy mindkét bank közel-keleti portfóliója nagyrészt magas hitelminősítésű vállalati ügyfelekből áll. A HSBC közel-keleti hitelkitettsége a 2025-ös pénzügyi évben mintegy 23 milliárd dollár, amely döntően az Egyesült Arab Emírségekre és Katarra összpontosul. Ez a teljes hitelállomány körülbelül 2 százalékát teszi ki. Emellett a bank 31 százalékos részesedése a szaúdi Awwal Bankban további kockázatot hordoz. A Standard Chartered a 2025-ös pénzügyi évben mintegy 9 milliárd dollárnyi hitelállománnyal rendelkezik az Emírségekben, ami szintén nagyjából a teljes portfóliójuk 2 százaléka.

A többi nagy európai bank – köztük a Julius Baer, a Société Générale, az ING, a Barclays, a Banco Santander, a BNP Paribas és a Deutsche Bank – kitettsége ennél jóval kisebb. Esetükben a Közel-Kelethez köthető bevétel és profit egyaránt 1 százalék alatt marad. A Julius Baer kezelt vagyonának mintegy 11 százaléka ugyan közel-keleti ügyfelektől származik, a JP Morgan szerint azonban ez akár előnyt is jelenthet. Mind a UBS, mind a Julius Baer profitálhat abból, ha a kiemelten vagyonos ügyfelek a geopolitikai kockázatok miatt több pénzügyi központ között diverzifikálják a befektetéseiket.

A UBS Global Wealth Management szerdán egy külön elemzésben "semlegesre" minősítette le az európai bankszektort. Döntésüket azzal indokolták, hogy még az energiaellátás gyors helyreállítása esetén is korlátozott a tér a tartós árfolyam-emelkedésre az első piaci visszapattanást követően.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images