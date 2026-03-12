  • Megjelenítés
Soha nem látott számok a magyar Erste Banknál, dübörögnek a hitelprogramok

150 milliárd forintos adózott eredménnyel zárta a magyar Erste Bank a tavalyi évet, és a bankszektor egészével ellentétben mind abszolút értékben, mind a tőkearányos megtérülés szempontjából javított egy évvel korábbi teljesítményén. A lakossági hitelállomány is a szektorátlag felett, 19%-kal bővült, a vállalati hitelállomány viszont az árfolyamhatások miatt stagnált. Idén kitart az Otthon Start és a Széchenyi Kártya lendülete, és az ügyfelek értékpapír-állománya is erőteljes növekedést mutat a banknál. Az Erstével kapcsolatos politikai nyilatkozatokat nem kommentálták a társaság csütörtöki sajtótájékoztatóján.
A bankszektor tavalyi eredményességéről itt írtunk, az OTP Bankéról itt, a K&H Bankéról itt, a Gránit Bankéról pedig itt, a többi bank tájékoztatására még várni kell. Az osztrák Erste Group gyorsjelentéséről itt számoltunk be.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a társaság csütörtöki sajtótájékoztatóján ismertette:

  • Tavalyelőtthöz hasonlóan 2025-ben is eredményes évet zárt az Erste Bank, de trendforulót jelent, hogy a kiadások jobban nőttek, mint a bevételek.
  • A kamatbevételek és a díj- és jutalékbevételek egyaránt emelkedtek, a működési bevételek így 7%-kal kerültek feljebb, miközben a működéssel kapcsolatos kiadások 9%-kal emelkedtek, utóbbihoz a személyi jellegű költségek és az egyéb adminisztratív kiadások emelkedése is hozzájárult.
  • A működési eredmények 248 milliárd forint volt, ami 6%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A kockázati költségek ebben mindössze 1,2 milliárd forintot tettek ki az 1,6%-os NPL-rátának köszönhetően.

Az adózás utáni eredmény 14%-kal lett magasabb, mint egy évvel korábban, és 149,8 milliárd forintot ért el.

  • A működési eredmény és az adózás utáni eredmény közötti különbséget leginkább a 74 milliárd forintos különbség jóval több mint 90%-át a különadók és a tranzakciós illeték jelentik, ezek nagyobb kiadást jelentek a bank számára, mint a személyi jellegű ráfordítások - az extraprofitadó idén duplázódhat,
  • A bank hitelállománya egy év alatt 11%-kal emelkedett, ebből a lakossági hitelek rekord mértékben, 19%-kal, míg a vállalati hitelállomány az árfolyamhatások miatt csak 0,4%-kal, ezek nélkül 4,3%-kal bővült.
erste

Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes elmondta:

  • a jelzáloghitelek új kihelyezése 62%-kal nőtt az Otthon Startnak köszönhetően, a személyi kölcsön 55%-kal, a célzott kört érintő támogatott hitelek (babaváró és munkáshitel) viszont 17%-kal visszaesett, miközben a mikrohitelek új kihelyezése 24%-kot emelkedett,

az Otthon Start lendülete idén is kitart, és a személyi kölcsönök emelkedése is nagyon dinamikus,

  • az Ersténél idén már bőven 4 millió forint feletti személyi kölcsön átlagösszeggel (tartós fogyasztási cikkeket és beruházási jellegű kiadásokat is ilyenből finanszíroznak a háztartások),
  • 2025 végén már az Erste-ügyfelek több mint 80%-a használta a George mobilapplikációt, beleértve az ide sorolt nagyképernyős (pl. tablet) alkalmazást is, az ügyfélkör 75%-ban digitálisan aktív, amivel első a magyar operáció az Erste Groupon belül (és szigorúbb a definíció más bankokénál),
  • az Erste innovációja, a FitZone és a FitGoals az ügyfelek pénzügy egészségét támogatja, amelyben már elérhetőek a hosszú távú megtakarítások és célkitűzések.
Cselovszki Róbert vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettes ismertette:

  • az Erste betét- és vagyonállománya elérte a 10 420 milliárd forintot 11%-os éves növekedéssel, ezen belül a betéállomány 8%-kal, a teljes értékpapír-állomány 16%-kal került feljebb,
  • az Erste által kezelt lakossági ügyfélvagyon 14%-kal emelkedett, és átlépte a 7400 milliárd forintot, ezen belül az értékpapírok aránya 71%, a betétállományé 29%, mindkettő 14%-kal emelkedett (nagyban hozzájárult ehhez az ügyfélszám emelkedése) – minden harmadik Erste lakossági ügyfélnek van már értékpapírszámlája,

magas a digitális értékesítési arány a rendszeres befektetéseknél, a befektetési számláknál tavaly 31%-ról 65%-ra, a rendszeres befektetéseknél 55%-ról 80%-ra emelkedett,

  • a vállalati hitelállomány stagnált, bár az új kihelyezés 70%-kal nőtt, a kkv-k 104%-os lendületének köszönhetően (itt többségben volt a nem támogatott konstrukciók), miközben a nagyvállalat és önkormányzati hitelek 11%-kal, a kereskedelmi célú ingatlanok 77%-kal nőttek az új volumen szempontjából (ez utóbbi házon belüli ingatlanoknak volt inkább köszönhető),
  • a vállalati hitelállomány mindössze 0,4%-kal nőtt, árfolyamhatás (a forint erősödése) nélkül viszont 4,3%-os emelkedés lenne ez.
