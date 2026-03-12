Soha nem látott számok a magyar Erste Banknál, dübörögnek a hitelprogramok

A bankszektor tavalyi eredményességéről itt írtunk, az OTP Bankéról itt, a K&H Bankéról itt, a Gránit Bankéról pedig itt, a többi bank tájékoztatására még várni kell. Az osztrák Erste Group gyorsjelentéséről itt számoltunk be.
Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a társaság csütörtöki sajtótájékoztatóján ismertette:
- Tavalyelőtthöz hasonlóan 2025-ben is eredményes évet zárt az Erste Bank, de trendforulót jelent, hogy a kiadások jobban nőttek, mint a bevételek.
- A kamatbevételek és a díj- és jutalékbevételek egyaránt emelkedtek, a működési bevételek így 7%-kal kerültek feljebb, miközben a működéssel kapcsolatos kiadások 9%-kal emelkedtek, utóbbihoz a személyi jellegű költségek és az egyéb adminisztratív kiadások emelkedése is hozzájárult.
- A működési eredmények 248 milliárd forint volt, ami 6%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A kockázati költségek ebben mindössze 1,2 milliárd forintot tettek ki az 1,6%-os NPL-rátának köszönhetően.
Az adózás utáni eredmény 14%-kal lett magasabb, mint egy évvel korábban, és 149,8 milliárd forintot ért el.
- A működési eredmény és az adózás utáni eredmény közötti különbséget leginkább a 74 milliárd forintos különbség jóval több mint 90%-át a különadók és a tranzakciós illeték jelentik, ezek nagyobb kiadást jelentek a bank számára, mint a személyi jellegű ráfordítások - az extraprofitadó idén duplázódhat,
- A bank hitelállománya egy év alatt 11%-kal emelkedett, ebből a lakossági hitelek rekord mértékben, 19%-kal, míg a vállalati hitelállomány az árfolyamhatások miatt csak 0,4%-kal, ezek nélkül 4,3%-kal bővült.
Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes elmondta:
- a jelzáloghitelek új kihelyezése 62%-kal nőtt az Otthon Startnak köszönhetően, a személyi kölcsön 55%-kal, a célzott kört érintő támogatott hitelek (babaváró és munkáshitel) viszont 17%-kal visszaesett, miközben a mikrohitelek új kihelyezése 24%-kot emelkedett,
az Otthon Start lendülete idén is kitart, és a személyi kölcsönök emelkedése is nagyon dinamikus,
- az Ersténél idén már bőven 4 millió forint feletti személyi kölcsön átlagösszeggel (tartós fogyasztási cikkeket és beruházási jellegű kiadásokat is ilyenből finanszíroznak a háztartások),
- 2025 végén már az Erste-ügyfelek több mint 80%-a használta a George mobilapplikációt, beleértve az ide sorolt nagyképernyős (pl. tablet) alkalmazást is, az ügyfélkör 75%-ban digitálisan aktív, amivel első a magyar operáció az Erste Groupon belül (és szigorúbb a definíció más bankokénál),
- az Erste innovációja, a FitZone és a FitGoals az ügyfelek pénzügy egészségét támogatja, amelyben már elérhetőek a hosszú távú megtakarítások és célkitűzések.
Cselovszki Róbert vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettes ismertette:
- az Erste betét- és vagyonállománya elérte a 10 420 milliárd forintot 11%-os éves növekedéssel, ezen belül a betéállomány 8%-kal, a teljes értékpapír-állomány 16%-kal került feljebb,
- az Erste által kezelt lakossági ügyfélvagyon 14%-kal emelkedett, és átlépte a 7400 milliárd forintot, ezen belül az értékpapírok aránya 71%, a betétállományé 29%, mindkettő 14%-kal emelkedett (nagyban hozzájárult ehhez az ügyfélszám emelkedése) – minden harmadik Erste lakossági ügyfélnek van már értékpapírszámlája,
magas a digitális értékesítési arány a rendszeres befektetéseknél, a befektetési számláknál tavaly 31%-ról 65%-ra, a rendszeres befektetéseknél 55%-ról 80%-ra emelkedett,
- a vállalati hitelállomány stagnált, bár az új kihelyezés 70%-kal nőtt, a kkv-k 104%-os lendületének köszönhetően (itt többségben volt a nem támogatott konstrukciók), miközben a nagyvállalat és önkormányzati hitelek 11%-kal, a kereskedelmi célú ingatlanok 77%-kal nőttek az új volumen szempontjából (ez utóbbi házon belüli ingatlanoknak volt inkább köszönhető),
- a vállalati hitelállomány mindössze 0,4%-kal nőtt, árfolyamhatás (a forint erősödése) nélkül viszont 4,3%-os emelkedés lenne ez.
Bedobta a törölközőt a világ egyik legnagyobb gázkitermelője: kiderült, mikortól lesznek súlyos fennakadások az ellátásban
Vis maiort hirdetett a QatarEnergy, az egész piac megérzi.
Hegedüs Éva: Az árfolyam ingadozhat, azonban hosszabb távon az értékteremtő képesség számít
A Gránit Bank elnök-vezérigazgatóját a bank innovációiról és az Otthon Startról is kérdeztük.
Mi történik a benzinkutakon?
Mutatjuk, mennyire drága a magyar üzemanyag Európában.
Úgy néz ki, igaz a hír: ledobták Iránra a félelmetes GBU-57-es bombákat
Egyre durvább fegyvereket használ Amerika.
Nagy összegű kártérítési ügy bukott ki a Deutsche Banknál
Régi sztori új összegekkel.
Hírszerzési jelentés: nagyon úgy néz ki, hogy nem tudja elérni Amerika és Izrael az egyik legfontosabb háborús célját
Nem minden zajlik a tervek szerint.
Több mint egymilliárdot bukhat a BKV azon, hogy rá nem vonatkozik a benzinárstop
A cég pénzügyei ráadásul már így sem álltak jól.
Már nyíltan hazugsággal vádolja egymást Kijev és Budapest – egyre fagyosabb a diplomáciai viszony
Ukrajna hivatalos dokumentumokkal akarja cáfolni Szijjártó Pétert.
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
A téli időjárás változó szerkezete
A januári hazai havazások rendkívülinek tűnhettek, valójában egy Európa-szerte egyre jellemzőbb új időjárási minta következményei.
Brugge DNS-e máig érződik a modern pénzügyekben
Az előző két cikkben megismertük először Brugge, mint tőzsdeközpont felemelkedését, majd bukását. Az innováció - a standardizált folyamatoktól a rendszerbe vetett bizalomig - képes egy...
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
Újabb csavar az Otthon Startban: még könnyebb új lakást venni
A várakozásokat is felülmúlta a program.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.