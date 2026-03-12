Soha nem látott számok a magyar Erste Banknál, dübörögnek a hitelprogramok

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Jelasity Radován elnök-vezérigazgató a társaság csütörtöki sajtótájékoztatóján ismertette:

Tavalyelőtthöz hasonlóan 2025-ben is eredményes évet zárt az Erste Bank, de trendforulót jelent, hogy a kiadások jobban nőttek, mint a bevételek.

A kamatbevételek és a díj- és jutalékbevételek egyaránt emelkedtek, a működési bevételek így 7%-kal kerültek feljebb, miközben a működéssel kapcsolatos kiadások 9%-kal emelkedtek, utóbbihoz a személyi jellegű költségek és az egyéb adminisztratív kiadások emelkedése is hozzájárult.

A működési eredmények 248 milliárd forint volt, ami 6%-kal haladja meg az egy évvel korábbit. A kockázati költségek ebben mindössze 1,2 milliárd forintot tettek ki az 1,6%-os NPL-rátának köszönhetően.

Az adózás utáni eredmény 14%-kal lett magasabb, mint egy évvel korábban, és 149,8 milliárd forintot ért el.

A működési eredmény és az adózás utáni eredmény közötti különbséget leginkább a 74 milliárd forintos különbség jóval több mint 90%-át a különadók és a tranzakciós illeték jelentik, ezek nagyobb kiadást jelentek a bank számára, mint a személyi jellegű ráfordítások - az extraprofitadó idén duplázódhat,

A bank hitelállománya egy év alatt 11%-kal emelkedett, ebből a lakossági hitelek rekord mértékben, 19%-kal, míg a vállalati hitelállomány az árfolyamhatások miatt csak 0,4%-kal, ezek nélkül 4,3%-kal bővült.

Harmati László lakossági vezérigazgató-helyettes elmondta:

a jelzáloghitelek új kihelyezése 62%-kal nőtt az Otthon Startnak köszönhetően, a személyi kölcsön 55%-kal, a célzott kört érintő támogatott hitelek (babaváró és munkáshitel) viszont 17%-kal visszaesett, miközben a mikrohitelek új kihelyezése 24%-kot emelkedett,

az Otthon Start lendülete idén is kitart, és a személyi kölcsönök emelkedése is nagyon dinamikus,

az Ersténél idén már bőven 4 millió forint feletti személyi kölcsön átlagösszeggel (tartós fogyasztási cikkeket és beruházási jellegű kiadásokat is ilyenből finanszíroznak a háztartások),

2025 végén már az Erste-ügyfelek több mint 80%-a használta a George mobilapplikációt, beleértve az ide sorolt nagyképernyős (pl. tablet) alkalmazást is, az ügyfélkör 75%-ban digitálisan aktív, amivel első a magyar operáció az Erste Groupon belül (és szigorúbb a definíció más bankokénál),

az Erste innovációja, a FitZone és a FitGoals az ügyfelek pénzügy egészségét támogatja, amelyben már elérhetőek a hosszú távú megtakarítások és célkitűzések.

Cselovszki Róbert vállalati és pénzügyi piacok vezérigazgató-helyettes ismertette:

az Erste betét- és vagyonállománya elérte a 10 420 milliárd forintot 11%-os éves növekedéssel, ezen belül a betéállomány 8%-kal, a teljes értékpapír-állomány 16%-kal került feljebb,

az Erste által kezelt lakossági ügyfélvagyon 14%-kal emelkedett, és átlépte a 7400 milliárd forintot, ezen belül az értékpapírok aránya 71%, a betétállományé 29%, mindkettő 14%-kal emelkedett (nagyban hozzájárult ehhez az ügyfélszám emelkedése) – minden harmadik Erste lakossági ügyfélnek van már értékpapírszámlája,

magas a digitális értékesítési arány a rendszeres befektetéseknél, a befektetési számláknál tavaly 31%-ról 65%-ra, a rendszeres befektetéseknél 55%-ról 80%-ra emelkedett,



a vállalati hitelállomány stagnált, bár az új kihelyezés 70%-kal nőtt, a kkv-k 104%-os lendületének köszönhetően (itt többségben volt a nem támogatott konstrukciók), miközben a nagyvállalat és önkormányzati hitelek 11%-kal, a kereskedelmi célú ingatlanok 77%-kal nőttek az új volumen szempontjából (ez utóbbi házon belüli ingatlanoknak volt inkább köszönhető),

a vállalati hitelállomány mindössze 0,4%-kal nőtt, árfolyamhatás (a forint erősödése) nélkül viszont 4,3%-os emelkedés lenne ez.