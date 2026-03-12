  • Megjelenítés
Új ajánlást adott ki az MNB a pénzmosásról
Bank

Új ajánlást adott ki az MNB a pénzmosásról

Portfolio
A mai napon megjelent az MNB honlapján a Magyar Nemzeti Bank 1/2026. (II.24.) számú ajánlása a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek való megfelelést biztosító tisztségviselőkről, ezek feladatairól és felelősségi köreiről, valamint a kapcsolódó belső eljárásrendekről és kontrollmechanizmusokról - közölte az MNB.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az MNB az ajánlás alkalmazását

2026. március 31-től várja el az érintett pénzügyi szervezetektől.

Ettől az időponttól kezdődően hatályát veszti a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemnek való megfelelést biztosító tisztségviselőkről, ezek feladatairól és felelősségi köreiről, valamint a kapcsolódó belső eljárásrendekről és kontrollmechanizmusokról szóló 3/2024. (V.24.) MNB ajánlás. 

Az ajánlás kihirdetésének napján, vagyis 2026. március 12. napjával egyúttal hatályát veszti a pénzügyi intézmények pénzmosási és terrorizmus finanszírozási kockázatainak értékeléséről, és a kapcsolódó intézkedések meghatározásáról szóló 15/2022. (IX.15.) számú MNB ajánlás.

Még több Bank

Kiszámították, melyik két európai bank bukhatja a legnagyobbat a közel-keleti háborún

Miközben sokan már farkast kiáltanak, a legnagyobb német bank még beljebb merészkedik a magánhitelek erdejében

Új fix 3%-os hitelt vezet be a kormány, akár 50 millió forint is felvehető

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Elfogadták von der Leyen paktumát: vétójogok nélkül csatlakoznának az új tagállamok
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Új fix 3%-os hitelt vezet be a kormány, akár 50 millió forint is felvehető
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility