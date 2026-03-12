  • Megjelenítés
Új fix 3%-os hitelt vezet be a kormány, akár 50 millió forint is felvehető
Bank

Új fix 3%-os hitelt vezet be a kormány, akár 50 millió forint is felvehető

MTI
|
Portfolio
Új agrár hiteltermékkel bővül a Széchenyi Kártya Program portfóliója, a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával, az Agrárminisztériummal egyeztetett feltételrendszer mellett megvalósuló Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció márciustól szabad felhasználású forrást biztosít a mikro- és kisvállalkozásoknak fix évi 3 százalékos nettó kamattal, saját erő nélkül, egyszerűsített feltételekkel - közölte a Kavosz Zrt. csütörtökön az MTI-vel. Kedden jelentett be egy másik változtatást is a kormány a programban: márciustól magasabb hitelösszeggel és hitelkiváltási lehetőséggel igényelhetik a hazai vállalkozások a beruházási célú fix 3%-os kkv-hiteleket.

A közleményben hangsúlyozták, a legkisebb agrárvállalkozások támogatása kulcsfontosságú a hazai agrárgazdaság erősítésében.

A Széchenyi Kártya Programon belül bevezetésre kerülő Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel két új alkonstrukcióval segíti az agrár vállalkozásokat:

  • a "Zöld út" elnevezésű alkonstrukciót a mikrovállalkozások, köztük a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik maximum 5 millió forint hitelösszegig, míg
  • az akár 50 millió forintos hitelkonstrukcióra a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások jogosultak - ismertették.

Mindkét alkonstrukcióban szabad felhasználású hitelről van szó, azaz a felhasználását nem szükséges számlákkal, bizonylatokkal igazolni. Az új finanszírozási lehetőség javítja a kisebb agrárvállalkozások likviditását, stabil működését és a helyi termelői piacok ellátását - közölte a Kavosz.

A hitelkérelmek benyújtására 2026. március 11-ét követően nyílt lehetőség

Még több Bank

19 milliárd forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Gránit Bank

Soha nem látott számok a magyar Erste Banknál, dübörögnek a hitelprogramok

Hegedüs Éva: Az árfolyam ingadozhat, azonban hosszabb távon az értékteremtő képesség számít

a Széchenyi Kártya Program keretében megszokott eljárásrendnek megfelelően a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Kavosz Zrt. regisztráló irodáiban.

A konstrukcióban a hitelt a Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció forgalmazásához csatlakozott pénzügyi vállalkozások nyújtják, és az agrár mikro- és kisvállalkozások hitelhez jutását az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása segíti - tájékoztatott a Kavosz.

Kedden jelentett be egy másik változtatást is a kormány a programban: márciustól magasabb hitelösszeggel és hitelkiváltási lehetőséggel igényelhetik a hazai vállalkozások a beruházási célú fix 3%-os kkv-hiteleket.

Kapcsolódó cikkünk

Soha nem látott számok a magyar Erste Banknál, dübörögnek a hitelprogramok

Hasítanak a 3 százalékos hitelek – ez húzhatja ki a gödörből a magyar gazdaságot

Hegedüs Éva: Az árfolyam ingadozhat, azonban hosszabb távon az értékteremtő képesség számít

Módosít a kormány a fix 3%-os kkv-hitelen, a beruházó cégek örülhetnek a változásoknak

Sziporkázik az Otthon Start, robban a magyarok számlaegyenlege, de a 0%-os hiteleket veszni hagyjuk

Átlépte az 1000 milliárdot a magyar lízingpiac, de nagyon hiányoznak a beruházások

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Tényleg vakon követjük a tömeget?

Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té

RSM Blog

Belső ellenőrzés kiszervezése

A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben
Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Megkapta a teljeskörű banki engedélyt a Revolut, jöhetnek a hitelek is Londonban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility