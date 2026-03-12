Új fix 3%-os hitelt vezet be a kormány, akár 50 millió forint is felvehető

A közleményben hangsúlyozták, a legkisebb agrárvállalkozások támogatása kulcsfontosságú a hazai agrárgazdaság erősítésében.

A Széchenyi Kártya Programon belül bevezetésre kerülő Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel két új alkonstrukcióval segíti az agrár vállalkozásokat:

a " Zöld út " elnevezésű alkonstrukciót a mikrovállalkozások, köztük a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik maximum 5 millió forint hitelösszegig , míg

" elnevezésű alkonstrukciót a mikrovállalkozások, köztük a kezdő vállalkozások is igénybe vehetik maximum , míg az akár 50 millió forintos hitelkonstrukcióra a legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező mikro- és kisvállalkozások jogosultak - ismertették.

Mindkét alkonstrukcióban szabad felhasználású hitelről van szó, azaz a felhasználását nem szükséges számlákkal, bizonylatokkal igazolni. Az új finanszírozási lehetőség javítja a kisebb agrárvállalkozások likviditását, stabil működését és a helyi termelői piacok ellátását - közölte a Kavosz.

A hitelkérelmek benyújtására 2026. március 11-ét követően nyílt lehetőség

a Széchenyi Kártya Program keretében megszokott eljárásrendnek megfelelően a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége és a Kavosz Zrt. regisztráló irodáiban.

A konstrukcióban a hitelt a Széchenyi Agrár Mikro Forgóeszközhitel Konstrukció forgalmazásához csatlakozott pénzügyi vállalkozások nyújtják, és az agrár mikro- és kisvállalkozások hitelhez jutását az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) készfizető kezességvállalása segíti - tájékoztatott a Kavosz.

Kedden jelentett be egy másik változtatást is a kormány a programban: márciustól magasabb hitelösszeggel és hitelkiváltási lehetőséggel igényelhetik a hazai vállalkozások a beruházási célú fix 3%-os kkv-hiteleket.

