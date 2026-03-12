Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Most már szinte naponta érkezik valamilyen aggasztó hír az amerikai magánhitelek (private credit), vagyis a nem kereskedelmi bankok által nyújtott hitelek piacáról. Ez a szegmens a szigorúan szabályozott bankrendszer mellett gyorsan növekvő, jóval lazábban regulázott árnyékbankrendszer egyik tipikus képviselője. Egyre többen teszik fel a kérdést: vajon ez az új subprime lending, amely a következő pénzügyi válság kiindulópontja lehet? A helyenként befagyó likviditás, az átláthatatlan árazás és a hirtelen meginduló tőkekivonási hullámok mind arra utalnak, hogy a veszély korántsem elméleti.

Záporoznak a hírek a magánhitelpiacról

Azok is egyre gyakrabban találkozhatnak a magánhitelpiac híreivel, akik nem követik szorosan ennek a szegmensnek a trendjeit. A fejlemények sajnos egyre gyakrabban adnak okot nyugtalanságra:

tavaly januárban a Goldman Sachs vezetése jelentős szervezeti átalakításokat jelentett be, és egy új részleget is létrehozott, amely a nagyobb vállalati tranzakciók finanszírozására és a vállalati ügyfelek hitelezésére fókuszál. A cél egyértelmű: kihasználni a magas hozamokkal kecsegtető magánhitelezési piac gyors növekedését.

Tavaly júniusban arról írtunk, hogy a magánhitelalapok aranykorukat élik: az általuk nyújtott finanszírozás már az amerikai vállalati hitelállomány közel egytizedét teszi ki. A szabályozók ugyanakkor figyelmeztetnek: a bankok szerepére törő alapok nemcsak vonzó hozamot kínálnak, hanem rendszerszintű kockázatokat is hordozhatnak. Különösen aggasztó, hogy a magánhitelalapok és más árnyékbanki szereplők a banki szabályozást megkerülve, a hatóságok számára jóval kevésbé átlátható módon hiteleznek, így egy piaci sokk akár a teljes pénzügyi rendszerben válságot idézhet elő.

Ősszel két amerikai autóipari csőd is ráirányította a figyelmet ezekre a kockázatokra. Az esetek nyomán sok befektetőben felmerült, hogy a feltáruló bonyolult finanszírozási struktúrák egy szélesebb rendszerszintű probléma tünetei. A magánhitelalapok, az SRT-k és más árnyékbanki konstrukciók térnyerése az amerikai hitelpiac növekvő átláthatatlanságát jelzi. Már a félelem is elég: október közepén pánikszerű esést okozott a részvénypiacokon. Ahogy Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója fogalmazott: „csótányok" jelentek meg a pénzügyi rendszerben.

A feszültségek azóta sem csillapodtak. Február közepén a Blue Owl Capital alternatív vagyonkezelő véglegesen felfüggesztette a tőkekivonás lehetőségét egyik magánhitelalapjából, ami eladási hullámot indított el a Wall Street legnagyobb alternatív eszközkezelőinek részvényeiben.

Közben az üzleti lehetőségek is csábítóak még mindig: a Bank of America – a Reuters által látott belső feljegyzés szerint – 25 milliárd dollárt különített el magánhitelezési ügyletek finanszírozására. A Wall Street egyik legnagyobb bankja ezzel tovább erősíti jelenlétét a pénzügyi szektor egyik legjövedelmezőbb, ám egyben legvitatottabb szegmensében, amelyben a bankok gyakran mérlegen kívüli struktúrákon keresztül vesznek részt.

A hárommilliárd dollárt kezelő amerikai fedezeti alap, a Rubric Capital arra figyelmeztette befektetőit február közepén, hogy a lakossági tőkét bevonó magánhitelezők közül többen kozmetikázhatják pénzügyi helyzetüket, "Enron-típusú trükközés" is zajlik. Mindez a cég februári, a Reuters által megismert befektetői leveléből derült ki.

A UBS elemzői február végén rontották a magánhitelek (private credits) piacának legrosszabb forgatókönyvére vonatkozó előrejelzésüket. A nemteljesítési ráta akár 15 százalékra is felszökhet, amennyiben a mesterséges intelligencia gyors és súlyos zavarokat okoz a vállalati szektorban

A szintén alteratív vagyonkezeléssel foglalkozó Blackstone zászlóshajónak számító magánhitel-alapjából az első negyedévben a szokásosnál jóval nagyobb összegű tőkét vontak ki a befektetők, és ez felerősítette az egész magánhitel-iparágat érintő bizalmi aggályokat - írja a Reuters. Az R.A. Stanger befektetési bank elemzése szerint megkezdődött a magánhitel-piacról a tőke kiáramlása.

Múlt pénteken a világ legnagyobb vagyonkezelője, a mintegy 14 ezer milliárd dollárt kezelő BlackRock is bejelentette: korlátozza a tőkekivonást egyik zászlóshajónak számító kötvényalapjából, miután hirtelen megugrott a visszaváltási kérelmek száma. Az alap a negyedéves visszaváltási ablakban 620 millió dollárt fizetett ki, ezzel elérte az 5 százalékos küszöböt, amelynél az alapkezelők már jogosultak a további kifizetések korlátozására. Az alap indulása óta most először fordult elő, hogy a visszaváltási igények meghaladták ezt a határt.

A napokban a Goldman Sachs egy olyan pénzügyi terméket kezdett kínálni fedezeti alapoknak, amellyel vállalati hitelek teljesítésére lehet fogadni – akár azok értékvesztésére is. A lépés hátterében a szoftvercégek hitelpiacának meggyengülése áll, amelyet a mesterséges intelligencia térnyerése miatti aggodalmak váltottak ki.

A minapi hír szerint a JPMorgan Chase csökkenteni kényszerült egyes magánhitel-alapok által nyújtott hitelek mint fedezeti eszközök értékét. A pénzintézet emellett szigorítja a szektor felé irányuló hitelezési tevékenységét is – jelentette a Financial Times bennfentes forrásokra hivatkozva. A lépés hátterében a mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződéstől való félelem áll, amely különösen a szoftveripari vállalatokat érinti.

A sort még nagyon sokáig lehete folytatni, mindez arra utal, hogy felborult a piaci egyensúly a private credit piacán, különösen annak domininánsabb, amerikai szereplőinél.

Mi az a private credit (magánhitel-finanszírozás)?

Olyan nem banki hitelezési forma, amelyben intézményi tőkét kezelő alapkezelők közvetlenül nyújtanak finanszírozást vállalatoknak, ingatlanprojekteknek vagy eszközalapú ügyletekhez (asset-based finance). A tranzakciók nem nyilvános tőkepiaci kibocsátások, hanem zárt körű, egyedi megállapodások, ahol a hitelezői oldal koncentráltsága (egyetlen alap vagy szűk konzorcium) a banki szindikátusoknál nagyobb strukturális rugalmasságot és egyedi kovenánsrendszert tesz lehetővé. Bár a finanszírozás költsége a báziskamat feletti spreaden, díjakon vagy akár tőkeági részesedésen (equity kicker) keresztül magasabb lehet a hagyományos bankhitelnél, a piaci szegmens gyorsaságot és testreszabott tőkeszerkezetet kínál a középvállalati és a large-cap szegmensnek egyaránt. A befektetők számára a vonzerőt az illikviditási prémium és a jellemzően lebegő kamatozás jelenti, amely kamatemelkedési környezetben természetes hozamvédelmet nyújt, ugyanakkor a hozamszintet a referenciakamatok mozgásához köti. Főbb pillérei a direct lending, a mezzanine finanszírozás, a distressed debt és a speciális helyzetekre szabott (special situations) tőkeágak.

Ez az új subprime lending?

A Reuters már odáig megy, hogy párhuzamot von a 2007 előtti folyamatokkal, amelyek végül a 2008-as globális pénzügyi összeomláshoz vezettek. Mint írják, a hasonlóság a 2007-es eseményekkel szembetűnő. Akkor a BNP Paribas, a Bear Stearns és a HSBC elsőként függesztette fel a másodrendű jelzálogpiaci alapjai visszaváltását. Akkoriban sokan ezt még marginális kockázatnak tekintették, mielőtt a helyzet világszintű pénzügyi válsággá fajult volna.

A visszaváltások korlátozásának logikája ma is hasonló. Az eszközök valós piaci értéke feltehetően jóval alacsonyabb a könyv szerinti értéknél. Likviditást csak kényszerértékesítésekkel lehetne teremteni, miközben az illikvid eszközök a gyakorlatban szinte eladhatatlanok. Ahogyan 2007-ben a másodrendű jelzáloghitelek esetében, úgy ma a magánhiteleknél is rendkívül nehéz meghatározni a mögöttes eszközök valós értékét. Amikor pedig az árazás átláthatatlanná válik, rendszerint a piaci aggodalmak erősödnek fel, és a pesszimistább forgatókönyvek kerülnek előtérbe.

A méretek tekintetében azonban jelentős a különbség.

A magánhitelpiac jelenlegi, mintegy kétezermilliárd dolláros volumene a globális értékpapír-állomány kevesebb mint egy százalékát teszi ki.

Ezzel szemben 2007-ben a jelzáloggal fedezett értékpapírok piaca – 7,2 ezermilliárd dolláros méretével – mintegy öt százalékos arányt képviselt.

Ugyanakkor a magánhitel-piac a hagyományos banki hitelezéshez képest jóval kevésbé szabályozott, így tényleges kiterjedése nehezen felmérhető. Ráadásul a lakossági befektetők szerepe is gyorsan növekszik. Az Investec adatai szerint részesedésük a magánhitel-alapokban a 2020-as 5,5 százalékról 2024 végére 16,6 százalékra emelkedett.

A nemfizetési ráták alakulása szintén aggodalomra ad okot. A Fitch Ratings múlt heti adatai szerint a magánhitel-piaci csődráta 2025-ben rekordszintre, 9,2 százalékra emelkedett, szemben a 2024-es – akkor szintén rekordnak számító – 8,1 százalékkal. Ez a statisztika még nem tartalmazza a

szoftvercégeket, amelyek mára a magánhitelezés meghatározó szereplőivé váltak.

Az ágazatot ráadásul idén erősen megrendítették a mesterséges intelligencia okozta piaci átrendeződéstől való félelmek. Ennek hatására a Blackstone, a KKR és az Apollo részvényei az elmúlt hónapokban 30–45 százalékkal estek vissza. A mesterséges intelligencia disztruptív hatásához hozzáadódik, hogy a magánhiteleknél a kamatozás jellemzően változó (floating rate), ezért a tőkeáttételes vállalatok kamatfizetési terhei az elmúlt években megterhelték a hitelfelvevő vállalatok pénzügyi helyzetét, még ha azóta javult is a helyzet.

A tágabb makrogazdasági környezet sem kedvező. Az amerikai gazdaság törékeny munkaerőpiaccal, a közel-keleti konfliktusok miatt szélsőségesen ingadozó olajárakkal, valamint a stagfláció rémével néz szembe. Az elemzői konszenzus szerint a magánhitel-piac problémái önmagukban nem elegendők ahhoz, hogy recesszióba taszítsák az Egyesült Államokat. Baljós párhuzam azonban, hogy 2007-ben a másodrendű jelzálogpiacról is hasonló vélemények uralkodtak.

A „subprime-párhuzamot” erősíti, hogy a magánhitelek

túlnyomó többsége „covenant-lite”, azaz hiányoznak belőlük a szigorú pénzügyi védőhálók.

Ennek előnye, hogy késlelteti a csődöket (a cégek nem dőlnek be azonnal egy kisebb pénzügyi megingásnál, így a piac stabilabbnak tűnik), másfelől viszont, ha egy cég végül mégis csődbe megy, a hitelezők sokkal kevesebb pénzt fognak visszakapni (romlik a térülési ráta, vagyis a recovery rate), mert a vállalat addigra teljesen feléli a tartalékait. Érdemes hozzátenni, hogy a privát piacokon a "bedőlés" (default) kevésbé egzakt fogalom, mint sok más piacon. Gyakran csak technikai csődről van szó: az alapkezelő leül a vállalattal, átstrukturálják a hitelt, vagy a hitelező átveszi a cég tulajdonjogát (lásd az említett equity kickert). Kulcsfogalom tehát a térülési ráta, amely gyakran az egyedi, zárt tárgyalások függvénye.

Nem is olyan rég is láttunk hasonló pánikot

Adja magát egy másik analógia is. Bár gyorsan felejt a piac, a Silicon Valley Bank 2023. márciusi csődje még élénken él a portfóliómenedzserek emlékeiben, akik tudják, milyen apró, de érzékeny piaci reakciók elégségesek az egyensúly megbomlásához a pénzügyi szektor egyes szegleteiben:

a Silicon Valley Bank „szupertudatos” és magasan digitalizált Szilícium-völgyi betétesei a megnövekedett hozamkörnyezetben magasabb hozamú befektetéseket kezdtek el keresni,

a bank likvidásigénye ezért megnőtt, és arra kényszerült, hogy egyes eszközeit a magas hozamkörnyezetben kényszerlikvidálja,

a növekvő hozamkörnyezet miatt megnőtt nem realizált kötvénypiaci árfolyamveszteségei a kötvények eladása miatt realizált árfolyamveszteséggé változtak,

a kötvénypiacon elszenvedett eszközoldali veszteség automatikusan tőkevesztést idézett elő,

ez a befektetői és betétesi bizalomvesztés spiráljába taszította a bankot, így nemcsak a részvényárfolyama, de a betétállománya is meredeken zuhant,

a befektetési szempontból szupertudatos, másrészt a pénzüket féltő Szilícium-völgyi betétesek rohama a likviditásától is végleg megfosztotta a hitelintézetet,

pszichológiai átgyűrűző hatásai is voltak mindennek, bár szerencsére korlátozottan: hasonló játszódott le aztán még két-három versenytársánál is 2023 tavaszán.

A három évvel ezelőtti sztori egyszerűbb volt a mostaninál, mert leírható volt egy linerális ok-okozati lánccal.

A mai félelmek fókuszában álló szituáció bonyolultabb, hiszen a legkevésbé sem lineárisként, hanem a szektor egészét átszövő bonyolult hálóként értelmezhető.

A „hivatalos” nemteljesítési ráták a bankszektorban szerte a világon historikus mélyponton vagy annak közelében tartózkodnak, ezért is meglepő, hogy pont az utóbbi időben erősödtek fel a hitelportfóliókkal kapcsolatos félelmek.

A jelenség egyik magyarázata, hogy a bankok az elmúlt években különféle technikákkal ösztönözték magukat arra: a szokásosnál kockázatosabb ügyfeleket ne közvetlenül finanszírozzák, hanem a magánpiaci befektetőket mintegy kockázati pufferként közbeiktatva. Így vált nyilvánvalóvá, hogy

nem szükséges közvetlen hitelnyújtónak lenni ahhoz, hogy egy bank jelentős veszteséget szenvedjen el egy vállalat csődjén

– vagy hogy olyan piaci szereplők rendüljenek meg, amelyek partnerként a hagyományos bankrendszer számára is kulcsfontosságúak.

A mostani piaci felfordulás részben éppen ebből a komplexitásból fakadó bizonytalanságból táplálkozik. Amikor a finanszírozási láncok átláthatatlanná válnak, a piac különösen érzékenyen reagál a kisebb, regionális bankok ügyfélkörében felbukkanó vállalati csődökre vagy akár csalásgyanús esetekre is. A hagyományos bankok és alapkezelők ugyanis a pénz- és tőkepiacokon szorosan összefonódtak olyan szereplőkkel, amelyek lazább szabályozás mellett finanszírozzák azokat a cégeket, amelyeket korábban jellemzően bankok, vagy azok sem hiteleztek.

A Barclays tavaly májusi elemzése szerint az amerikai bankok nem banki pénzügyi intézményeknek (NBFI) nyújtott hitelei az elmúlt évtizedben ötszörösükre, jóval ezer milliárd dollár fölé nőttek. Ma már a banki hitelállomány több mint 10 százalékát teszik ki, miközben a vállalati és ipari hitelek (C&I) volumene évek óta nagyjából 2800 milliárd dollár körül stagnál.

Ennek következtében a C&I-hitelek aránya a banki eszközökhöz és a gazdaság méretéhez viszonyítva az elmúlt öt évben csökkenő pályára került, miközben a bankok közvetett hitelezése az árnyékbankrendszeren keresztül folyamatosan bővül. Ezek

a finanszírozási lánc végén magánhitelként jelennek meg olyan vállalatoknál, amelyek a bankok számára kevésbé – vagy egyáltalán nem – bizonyulnának hitelképesnek.

A bankok így egyre inkább „hitelezőknek nyújtanak hitelt”. A jelenség egyik fő mozgatórugója a szabályozás: az NBFI-knek nyújtott hitelek a banki tőkekövetelményekben akár 20 százalékos kockázati súlyozást is kaphatnak, szemben a legtöbb kereskedelmi kitettség 100 százalékos besorolásával. A nem banki hitelezőknek nyújtott finanszírozás kedvezőbb kezelése a magas fedezeti követelményeknek és a strukturált hitelezési formáknak köszönhető – rendszerszinten azonban a hitelezési feltételek fokozatos fellazulását jelenti.

Van azonban egy nem jelentéktelen különbség a 2023-as amerikai „mini bankválság” piaci környezete és a mai magánhitelpiac között: a a Silicon Valley Bank (SVB) esetében a betétesek bármikor, azonnal kivehették a pénzüket, és ez fokozódó negatív spirálként generálta a bankpánikot. A magánhitel-alapok döntő többsége azonban zártvégű vagy rendkívül erős tőkekivonási korlátokkal (úgynevezett gate-ekkel) rendelkezik. Az alapok befektetői - nagyrészt nyugdíjalapok, biztosítók és más intézményi szereplők – pontosan tudják, hogy a tőkéjük 5-7 évre le van kötve. Mivel az alapoknak nem kell azonnali kifizetési rohammal szembenézniük, nem kényszerülnek eszközeik áron aluli, pánikszerű eladására (fire sale), így a klasszikus dominóeffektus esélye sokkal kisebb. Ahogy azonban az említett konkrét példák mutatták, messze nem nulla.

Sokan azt mondják, eltúlzott az az aggodalom, amely szerint a magánhitelek piaca megrengetheti a teljes bankrendszert. Valójában sok elemző pont fordítva látja:

az árnyékbankrendszer térnyerése diverzifikálta a kockázatot.

Ha egy magánhitel bedől, a veszteséget most nem az adófizetők által kimentendő kereskedelmi bankok és az egyszerű betétesek nyelik le (mint 2008-ban), hanem profi intézményi befektetők, alapkezelők és vagyonos magánszemélyek.

A kockázatok hálózatszerű összekapcsolódása és összeadódása, az egyedi tőkekövetelmények rendszerszintű kockázatmegosztással való kijátszása és a pánikszerű láncreakciók elszaporodása a magánhitelek "vadnyugati" piacán ezzel együtt is riadalmat képes kelteni a pénzügyi rendszer egyes szereplőiben. E jelenségek jó része ugyanis még ismeretlen, átláthatatlan és ezáltal hatásaiban is gyakran kiszámíthatatlan a befektetők számára. Tipikusan olyan, amelyről el tudja képzelni az ember, hogy akár egy új pénzügyi válság kiindulópontja legyen, ha a bizalom elégtelen.

