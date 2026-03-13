A mesterséges intelligencia lett az új ingatlan: hitelekkel tömik tele a kínai bankok a technológiai cégeket

Az Országos Népi Gyűlés éves ülésszakán a kínai vezetés bőséges finanszírozást és szakpolitikai támogatást ígért a technológiai szektornak a következő öt évre. Kiemelt figyelmet kap a mesterséges intelligencia, a félvezetőipar és a fejlett gyártástechnológia.
A bankszektor gyorsan reagált a fejleményekre. Az egyik nagy állami bank munkatársa a Reutersnek elárulta, hogy
idén a technológiai finanszírozás lett a hitelnövekedés legfőbb prioritása.
Emellett vizsgálják a kedvezményes kamatozású hiteltermékek bevezetését a mikro- és kisméretű technológiai startupok számára.
Egy Csiangszu tartománybeli kereskedelmi bank vállalati hitelezési vezetője szerint intézményük 2026-ra 30 százalékos növekedést irányoz elő a csúcstechnológiai cégeknek nyújtott új hitelek terén. Ez jelentős ugrás a tavalyi 20 százalékhoz képest.
Ezt az átrendeződést a makrogazdasági adatok is egyértelműen alátámasztják.
A kis- és középvállalati technológiai szektornak nyújtott hitelállomány 2025 végén elérte a 3630 milliárd jüant, ami éves szinten 19,8 százalékos növekedést jelent,
és 13,6 százalékponttal haladja meg az összesített hitelállomány bővülési ütemét. Ezzel szemben az ingatlanszektornak nyújtott hitelállomány például 1,6 százalékkal, 51 950 milliárd jüanra csökkent. Ez az adat jól mutatja a tőke drámai kiáramlását abból a szektorból, amely egykor dominálta a bankok mérlegeit.
A technológiai szektorra irányuló fókusz mögött több tényező is meghúzódik. Ilyen például a társadalom elöregedése miatt szűkülő munkaerőpiac, az Egyesült Államokkal folytatott technológiai verseny, valamint a kínai mesterségesintelligencia-fejlesztők látványos előrelépései.
A nemzetközi pénzügyi szereplők az USA és Kína közötti feszültségek miatt óvatosak lettek a fejlett kínai techcégek finanszírozásával kapcsolatban. Elemzők szerint emiatt a hazai startupok nagyrészt a belföldi forrásokra, és azon belül is döntően a bankszektorra lesznek utalva. A nagy állami bankok, köztük a China Construction Bank és a Bank of China közleményben vállalták, hogy pénzügyileg támogatják a nemzeti stratégiai technológiai kezdeményezéseket. Eközben egy sanghaji középbank gyorsított hitelbírálati mechanizmust hozott létre a fejlett technológiai cégek számára.
Az elemzők ugyanakkor figyelmeztetnek a folyamatban rejlő kockázatokra is. A technológiai hitelek egyelőre a banki kihelyezések viszonylag kis részét, nagyjából 8 százalékát teszik ki. Ez jóval elmarad az ingatlanszektor 19 százalék körüli arányától. Ennek ellenére egyes hitelek könnyen nemteljesítővé válhatnak, különösen a túlkapacitással küzdő iparágakban - mutatott rá Tan Ming, az S&P Global Ratings igazgatója.
Gary Ng, a Natixis vezető közgazdásza szerint a technológiai startupok jellemzően korai életciklusban vannak, és negatív működési pénzáramlással küzdenek, ami magasabb csődkockázatot jelent. Fedezetük ráadásul gyakran csak szellemi tulajdon, ami jelentősen megnehezíti a banki kockázatértékelést és a várható megtérülés pontos becslését.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
