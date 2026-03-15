Sorsdöntő lépésre készül a kormány, most már csak néhány hét, és eldől a legnagyobb bank jövője Svájcban

A SonntagsBlick vasárnapi értesülései szerint a Szövetségi Tanács új előírásokat vezet be az immateriális javak értékelésére. Ezzel párhuzamosan egy parlamenti dokumentumból kiderült, hogy a végrehajtó hatalom a bank külföldi leányvállalatainak tőkekövetelményeiről is határoz.
A két intézkedés a Credit Suisse bukását követő reformcsomag központi eleme. A UBS ellenálló képességének növelése érdekében korábbi hírek szerint egy
akár 26 milliárd dolláros többlettőke-követelmény is szóba került.
A tervek szerint a kormány megköveteli majd, hogy a bank a szoftverek és a halasztott adókövetelések értékét teljes egészében vonja le a szabályozói tőkéjéből. A lap úgy tudja, hogy valamennyi miniszter támogatja ezt az álláspontot. Az új szabályok 2027. január 1-jével lépnének hatályba, és fokozatosan vezetnék be őket.
A svájci pénzügyminisztérium mindössze annyit közölt, hogy
a kormány az év első felében dönt az ügyben.
A UBS nem kívánta kommentálni a hírt.
A parlamenti menetrend szerint a törvényhozók május elején tárgyalják a külföldi leányvállalatok tőkekövetelményeit rögzítő új törvényt. Mivel a kormány legközelebbi ülése április 22-én lesz, a törvénytervezetet legkésőbb eddig az időpontig el kell fogadni.
Januárban a Bloomberg kormányzati forrásokból úgy értesült, hogy a kabinet valószínűleg ragaszkodik a külföldi leányvállalatok teljes tőkefedezettségéhez. Ugyanakkor a szoftverek és a halasztott adókövetelések teljes tőkelevonási követelményén hajlandó lehet enyhíteni.
Mutatunk egy szektort, ahol 30-40 százalékos emelkedéssel kecsegtető részvényeket találhatunk
Az elemzői vélemények alapján.
Felhívást intézett a Közel-Kelethez XIV. Leó pápa
"Szüntessétek be a tüzet! Nyissátok meg újra a párbeszéd útjait!"
Egyetlen rossz mozdulat, és tömegével szabadulhatnak rá a világra az Iszlám Állam terroristái
Az iraki hatóságok komolyan aggódni kezdtek Irán csapásai miatt.
Nagy erejű fegyverekkel csaptak le Izrael biztonsági központjaira, a legkeményebb fenyegetés csak ezután jött
Egy fontos rendőrségi egységet és egy műholdas kommunikációs központot is támadás ért.
Kimondták, amitől sikitófrászt kapnak a zöldek: újfajta atomenergiába öntenének gigantikus összeget
A bajor miniszterelnök a mini atomerőművek mellett szállt síkra.
Egy tárgyalóasztal, amely mellett eldőlhet a globális gazdaság jövője: sorsdöntő találkozóra készül az Egyesült Államok és az ázsiai szuperhatalom
Párizsban tartják a legújabb fordulót.
Megmérték, mennyivel nőtt a tengerszint az elmúlt 30 évben
A melegedő tengervíz tágul, és a jégtakarók olvadása is növeli az óceánok víztömegét.
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.