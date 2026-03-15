Sorsdöntő lépésre készül a kormány, most már csak néhány hét, és eldől a legnagyobb bank jövője Svájcban

A SonntagsBlick vasárnapi értesülései szerint a Szövetségi Tanács új előírásokat vezet be az immateriális javak értékelésére. Ezzel párhuzamosan egy parlamenti dokumentumból kiderült, hogy a végrehajtó hatalom a bank külföldi leányvállalatainak tőkekövetelményeiről is határoz.

A két intézkedés a Credit Suisse bukását követő reformcsomag központi eleme. A UBS ellenálló képességének növelése érdekében korábbi hírek szerint egy

akár 26 milliárd dolláros többlettőke-követelmény is szóba került.

A tervek szerint a kormány megköveteli majd, hogy a bank a szoftverek és a halasztott adókövetelések értékét teljes egészében vonja le a szabályozói tőkéjéből. A lap úgy tudja, hogy valamennyi miniszter támogatja ezt az álláspontot. Az új szabályok 2027. január 1-jével lépnének hatályba, és fokozatosan vezetnék be őket.

A svájci pénzügyminisztérium mindössze annyit közölt, hogy

a kormány az év első felében dönt az ügyben.

A UBS nem kívánta kommentálni a hírt.

A parlamenti menetrend szerint a törvényhozók május elején tárgyalják a külföldi leányvállalatok tőkekövetelményeit rögzítő új törvényt. Mivel a kormány legközelebbi ülése április 22-én lesz, a törvénytervezetet legkésőbb eddig az időpontig el kell fogadni.

Januárban a Bloomberg kormányzati forrásokból úgy értesült, hogy a kabinet valószínűleg ragaszkodik a külföldi leányvállalatok teljes tőkefedezettségéhez. Ugyanakkor a szoftverek és a halasztott adókövetelések teljes tőkelevonási követelményén hajlandó lehet enyhíteni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

