10 ábrán mutatjuk, mi történik a fizetésekkel Magyarországon

Terjed a qvik fizetés
A qvik QR, NFC vagy Link fizetések darabszáma egy negyedév alatt ismét több mint duplázódott és ezek értéke több mint háromszorosára nőtt.
Egy negyedév alatt 22,6 százalékkal nőtt a qvik kérelemre válaszul indított átutalások száma és ezek összértéke 17,8 százalékkal lett magasabb.
Az Azonnali Fizetési Rendszer forgalma egy év alatt 11 százalék feletti mértékben bővült mind az átutalások darabszámát, mind értékét tekintve.
A kártyás fizetések sem álltak le
A fizetési kártyákkal lebonyolított vásárlások darabszáma egy év alatt 7,7 százalékkal, értéke pedig 19 százalékkal nőtt.
A készpénzfelvételek száma egy év alatt tavaly év végére
5,9 százalékkal, értéke pedig 2,3 százalékkal csökkent.
Ez különösen izgalmas fejlemény annak tükrében, hogy tavaly decemberben megjelent a közlönyben az a törvénymódosítás, amely 300 ezer forintra emeli a havi legfeljebb két alkalmon keresztül összesen igénybe vehető ingyenes készpénzfelvétel határát. Február 1-jétől jött el az új világ az automatáknál, ám mindezek fényében mennyire volt szükséges és életszerű az ingyenes készpénzfelvétel kibővítése.
Megtette hatását a jegybank ATM-es rendelete és a kormány "minden településre bankautmatát!" akciója: az ATM-ek száma tovább emelkedett,
egyetlen negyedév alatt 185-tel nőtt a bankautomaták száma az országban.
A csalók sem tétlenkedtek
A negyedév során a fizetési kártyás visszaélések száma 0,6 százalékkal nőtt, viszont ezek összértéke 8,1 százalékkal csökkent.
az átutalásos visszaélések darabszáma 7 százalékkal csökkent, összértéke viszont 17,3 százalékkal lett magasabb.
A növekmény nagyobbik része a vállalati szektorban jelentkezett, itt a sikeres visszaélések értéke 36,7 százalékkal, azaz 325,6 millió forinttal emelkedett. A visszaélések darabszámának legnagyobb részét az adathalászattal elkövetett esetek tették ki (46,3 százalék) viszont az összérték legnagyobb része a pszichológiai manipulációs esetekből származott (44,6 százalék). Az előző negyedévet jellemző alacsonyabb érték után a leírt kár legnagyobb része ismét az ügyfeleket terhelte. A kártyás visszaéléseknél ennek aránya 68,3, átutalásos visszaéléseknél pedig 89,8 százalék volt.
Híztak a pénzforgalmi bevételek
2024 negyedik negyedévhez képest a hazai pénzforgalmi szolgáltatók bevételei 6,9 százalékkal növekedtek 294,9 milliárd forintra. Az emelkedés legnagyobb része a tranzakciók értékével arányos bevételekhez köthető, ezek 9 százalékkal nőttek, és így a bevételek 61,2 százalékát tették ki. Jogcímeket vizsgálva a legnagyobb növekedés a fizetési kártyás tranzakciók elfogadásához és az átutalásokhoz kötődő, valamint a bankközi bevételeknél jelentkezett.
Egy év alatt a pénzforgalmi szolgáltatók kártyaelfogadási bevételei 8,7 százalékkal nőttek így 34,7 milliárd forintot tettek ki. A legmagasabb növekedés a tranzakciószámmal arányos bevételeknél történt (12,4 százalék), de a bevételek 89,9 százalékát a tranzakciók értékével arányos bevételek tették ki. A bankközi jutalék bevételek 10,9 százalékkal növekedtek, míg a POS terminálokhoz kapcsolódó díjak 9,9 százalékkal csökkentek, az egyéb szolgáltatói díjakból származó bevételek pedig 8,2 százalékkal bővültek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
