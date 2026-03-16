Bővült a Demján Sándor Program, ma indul a roham a kedvezményes hitelekért

A kibővített keret célja, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket tegyen elérhetővé a hazai kkv-szektor szereplőinek, ezzel támogatva befektetéseiket, beruházásaikat, működésük fejlesztését, valamint külpiaci terjeszkedésüket. A 200 milliárd forintos bővítésből

100 milliárd forintot kifejezetten a vállalkozások forgóeszközigényeinek finanszírozására különített el az EXIM Magyarország, amelyre cégenként legfeljebb 1 milliárd forint összegű forrás igényelhető.

A lízingfinanszírozási konstrukciók kerete további 40 milliárd forinttal nő, míg

a beruházási és zöld beruházási hitelek rendelkezésre álló forrása összesen 60 milliárd forinttal bővül.

Annak érdekében, hogy a vállalkozások átfogó fejlesztési terveket valósíthassanak meg, a forgóeszköz-finanszírozásra létrehozott keret fele beruházási hitel felvételéhez kötött.

„A keret bővítésével az a célunk, hogy minél több magyar vállalkozás számára biztosítsunk stabil finanszírozási lehetőséget a jelenlegi gazdasági környezetben. A Demján Sándor Program EXIM-es termékei érdemi támogatást adhatnak a cégek fejlesztési és növekedési terveinek megvalósításához, ezért bízunk benne, hogy minél többen élnek majd a program további forrásaival. Az eddigi tapasztalatok alapján most is élénk érdeklődésre számítunk a cégek részéről. A konstrukcióink 2025 januári indulása óta jelentős volumenű kérelmet fogadtunk be, az igénylések összértéke mára elérte a 674 milliárd forintot.” – nyilatkozta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

dr. Berta Adrienn EXIM Magyarország, vezérigazgató

Az adatok alapján a termékek széles vállalati kör számára kínálnak releváns finanszírozási megoldást. Az igénylések ágazati megoszlása szerint a befogadott hitelvolumen

26 százaléka a feldolgozóiparból,

24 százaléka az ingatlanügyletekhez kapcsolódó vállalkozásoktól, míg

18 százaléka a kereskedelem területéről érkezett.

A befogadott volumen 49 százaléka forint-, míg 51 százaléka euróalapú konstrukcióra irányult.

A Demján Sándor Program az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv részeként indult el azzal a céllal, hogy kedvező pénzügyi eszközökkel támogassa a hazai vállalkozások beruházásait, növekedését és exportképességének erősítését. Az EXIM Magyarország 2025. január 6-án indította el első konstrukcióit a programban 350 milliárd forintos induló keretösszeggel. A kedvező források iránti jelentős piaci igénynek köszönhetően az elérhető termékek köre folyamatosan bővült, a keretösszeget pedig több lépésben is emelte a kormány, míg végül 2026 februárjára elérte a 900 milliárd forintot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images