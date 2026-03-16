Bővült a Demján Sándor Program, ma indul a roham a kedvezményes hitelekért
Az EXIM Magyarország hétfőn megnyitja a kérelmek befogadását a Demján Sándor Programban elérhető, megemelt keretösszegű konstrukcióira, a vállalkozások a hitelkérelmeiket a a kereskedelmi bankokon keresztül nyújthatják be. A program keretösszege a kormány döntése értelmében a közelmúltban 900 milliárd forintra emelkedett, amit a vállalkozások erős finanszírozási igénye, valamint a kedvező feltételű források piaci szűkössége indokolt - közölte az EXIM.

A kibővített keret célja, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket tegyen elérhetővé a hazai kkv-szektor szereplőinek, ezzel támogatva befektetéseiket, beruházásaikat, működésük fejlesztését, valamint külpiaci terjeszkedésüket. A 200 milliárd forintos bővítésből

  • 100 milliárd forintot kifejezetten a vállalkozások forgóeszközigényeinek finanszírozására különített el az EXIM Magyarország, amelyre cégenként legfeljebb 1 milliárd forint összegű forrás igényelhető.
  • A lízingfinanszírozási konstrukciók kerete további 40 milliárd forinttal nő, míg
  • a beruházási és zöld beruházási hitelek rendelkezésre álló forrása összesen 60 milliárd forinttal bővül.

Annak érdekében, hogy a vállalkozások átfogó fejlesztési terveket valósíthassanak meg, a forgóeszköz-finanszírozásra létrehozott keret fele beruházási hitel felvételéhez kötött.

„A keret bővítésével az a célunk, hogy minél több magyar vállalkozás számára biztosítsunk stabil finanszírozási lehetőséget a jelenlegi gazdasági környezetben. A Demján Sándor Program EXIM-es termékei érdemi támogatást adhatnak a cégek fejlesztési és növekedési terveinek megvalósításához, ezért bízunk benne, hogy minél többen élnek majd a program további forrásaival. Az eddigi tapasztalatok alapján most is élénk érdeklődésre számítunk a cégek részéről. A konstrukcióink 2025 januári indulása óta jelentős volumenű kérelmet fogadtunk be, az igénylések összértéke mára elérte a 674 milliárd forintot.” – nyilatkozta Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója.

dr. Berta Adrienn
EXIM Magyarország, vezérigazgató
Dr. Berta Adrienn több éves vezetői, vállalati finanszírozási és vállalati jogi, valamint banki tapasztalattal rendelkező szakember. Az EXIM Magyarország vezérigazgatója, amely pozíciót 2025 májusától
Az adatok alapján a termékek széles vállalati kör számára kínálnak releváns finanszírozási megoldást. Az igénylések ágazati megoszlása szerint a befogadott hitelvolumen

Bankszámladíjak: az összes számlacsomag költségeit összeszedte és sorba rendezte az MNB, íme a lista

Újra nekifut az UniCredit: bejelentette, hogy ajánlatot tesz a Commerzbank részvényeire

Több millió eurónyi készpénz volt egy magyar férfinál, lekapcsolták az autópályán

  • 26 százaléka a feldolgozóiparból,
  • 24 százaléka az ingatlanügyletekhez kapcsolódó vállalkozásoktól, míg
  • 18 százaléka a kereskedelem területéről érkezett.

A befogadott volumen 49 százaléka forint-, míg 51 százaléka euróalapú konstrukcióra irányult.

A Demján Sándor Program az Új Gazdaságpolitikai Akcióterv részeként indult el azzal a céllal, hogy kedvező pénzügyi eszközökkel támogassa a hazai vállalkozások beruházásait, növekedését és exportképességének erősítését. Az EXIM Magyarország 2025. január 6-án indította el első konstrukcióit a programban 350 milliárd forintos induló keretösszeggel. A kedvező források iránti jelentős piaci igénynek köszönhetően az elérhető termékek köre folyamatosan bővült, a keretösszeget pedig több lépésben is emelte a kormány, míg végül 2026 februárjára elérte a 900 milliárd forintot.

Hasítanak a 3 százalékos hitelek – ez húzhatja ki a gödörből a magyar gazdaságot

Milliárdokért árulják a csődbe ment magyar óriáscég vagyonát

Ők voltak a tőzsde legjobbjai 2025-ben

Demján Sándor Program: heteken belül indul a céges roham az újabb 200 milliárdért

Nagy Márton bejelentette: 200 milliárddal megemelik az EXIM hitelkeretét

Egy tolnai szavazó voksa másfélszer többet ér, mint egy budapestié – Áprilisig épp alkalmas az idő a reformról vitázni

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Több millió eurónyi készpénz volt egy magyar férfinál, lekapcsolták az autópályán
