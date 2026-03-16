Úgy elkezdtek eladósodni az amerikaiak, mintha nem lenne holnap

Az amerikaiak hiteligénylési hajlandósága közel négyéves csúcsra ugrott februárban, miközben a hitelhez jutás is könnyebbé vált – derül ki a New York-i Fed legfrissebb felméréséből. A jegybank kamatdöntő bizottsága eközben az iráni háború okozta gazdasági bizonytalanság közepette ülésezik.

A New York-i Federal Reserve hétfőn közzétette a fogyasztói várakozásokat vizsgáló hitelpiaci felmérését.

Ebből kiderül, hogy az új hiteligénylések száma februárban a 2022. októberi szint óta nem látott magasságba emelkedett.

Fontos részlet azonban, hogy az igénylők többsége nem új hitelt vett fel. Ehelyett a meglévő hitelkártya-keretének megemelését kérte.

A növekvő kereslet mellett a hitelhez jutás is egyszerűbbé vált. Az új hiteligénylések elutasítási aránya ugyanis 15,9 százalékra csökkent, ami 2021 júniusa óta a legalacsonyabb érték. Ugyanakkor az elmúlt egy évben rekordszintre nőtt a hitelezők által egyoldalúan megszüntetett hitelszámlák száma. Ennek okairól a jelentés nem közölt részleteket.

A felmérés egy másik figyelemre méltó adatot is közölt a háztartások pénzügyi helyzetéről.

A Reuters szerint a megkérdezettek mindössze 63,3 százaléka gondolta úgy, hogy képes lenne fedezni egy váratlan, kétezer dolláros kiadást.

Ez az arány enyhe csökkenést jelent a korábbi időszakhoz képest.

Az adatok publikálása egybeesik a Fed kamatdöntő testülete, a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) ülésével. A jegybankárok az iráni háború árnyékában tárgyalnak a monetáris politika irányáról. Az olajárak megugrása az infláció további emelkedésével és a gazdasági növekedés lassulásával fenyeget.

A fogyasztók ugyanis kénytelenek többet költeni energiára, így kevesebb pénzük jut egyéb termékekre. A Fednek már a konfliktus kitörése előtt is a jegybanki célérték feletti inflációval és egy egyre hűlő munkaerőpiaccal kellett szembenéznie. A szerdai döntés kapcsán a piacok arra számítanak, hogy az irányadó kamatrátát változatlanul hagyják.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock