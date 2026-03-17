  • Megjelenítés
Bajban a Wall Street:
Bank

Bajban a Wall Street: "ez már a 2008-as válág kezdetére emlékeztet"

Portfolio
Vagyonos magánbefektetők több mint 10 milliárd dollárnyi befektetésük visszaváltását kérték a legnagyobb priváthitel-alapokból az első negyedévben. Ez a folyamat a Wall Street egyik legfontosabb növekedési motorját fenyegeti. Egyes szakértők szerint a helyzet a 2008-as pénzügyi válság korai szakaszát idézi - írta meg a Financial Times.

A Financial Times számításai szerint a Blackstone, a BlackRock, a Cliffwater, a Morgan Stanley és a Monroe Capital által kezelt hitelalapok az első negyedéves,

összesen 10,1 milliárd dolláros visszaváltási igénynek nagyjából 70 százalékát teljesítették.

Ez az összeg várhatóan tovább nő a következő hetekben, amint az Ares Management, az Apollo, a Blue Owl, az Oaktree és a Goldman Sachs alapjai is összesítik a tőkekivonási kérelmeket. Mohamed El-Erian, a Pimco korábbi társvezérigazgatója úgy véli, hogy

a kialakult helyzet a 2008-as pénzügyi válság kezdetére emlékeztet.

Még több Bank

Hiába a zúgó vészharangok, Európában nem félnek a tömeges hitelbedőléstől

10 ábrán mutatjuk, mi történik a fizetésekkel Magyarországon

Úgy elkezdtek eladósodni az amerikaiak, mintha nem lenne holnap

Az érintett alapok összesen mintegy 166 milliárd dollárnyi portfóliót kezelnek. Ez csupán töredéke a közvetlen hitelezési alapokba fektetett nagyjából 1500 milliárd dollárnak. Ugyanakkor éppen ezek az alapok tartoztak az elmúlt évek leggyorsabban növekvő szegmensei közé. Öt év alatt közel 200 milliárd dollárnyi tőke áramlott beléjük, az alapkezelők pedig a 9000 milliárd dolláros amerikai nyugdíjpiac meghódítását tűzték ki célul.

A tőkekivonási hullám heves eladási nyomást váltott ki az érintett tőzsdei vállalatok piacán. A Blackstone, a KKR, a Blue Owl, az Ares és az Apollo részvényeinek árfolyama idén már több mint 25 százalékot zuhant, így együttes piaci értékük több mint 100 milliárd dollárral csökkent. A befektetők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a magántőke-társaságok megérdemlik-e a korábbi prémium értékeltségüket a pénzügyi szektor többi szereplőjéhez képest.

A visszaváltások különösen fájdalmasan érintik az iparágat, mivel ezek az alapok mára a cégek bevételeinek kulcsfontosságú forrásaivá váltak. A Blackstone 48 milliárd dolláros Bcred hitelalapja a vállalat legnagyobb önálló díjbevételi forrása, amely tavaly 1,2 milliárd dollárt termelt. A Blue Owl 35 milliárd dolláros OCIC alapja 447 millió dollárnyi alapkezelői és sikerdíjat fizetett az anyavállalatának. A Goldman Sachs elemzői szerint a Blue Owl a leginkább kitett a vagyonos magánszemélyeket célzó részben likvid alapoknak, mivel éves díjbevételének 21 százaléka ezekből származik.

A Goldman Sachs elemzői szerint a lakossági befektetőket célzó priváthitel-alapok kezelt vagyona a 2021-es 34 milliárd dollárról tavaly év végére 222 milliárd dollárra nőtt. Idén azonban megfordult a trend. A bank becslései szerint a következő két évben 45-70 milliárd dollárnyi tőke áramolhat ki ezekből a konstrukciókból. "Tudjuk, hogyan viselkedik a tömeg" - mondta Jack Shannon, a Morningstar elemzője.

Szeszélyesek, a hozamokat hajszolják, és az első veszély jelére azonnal távoznak.

Kapcsolódó cikkünk

Hiába a zúgó vészharangok, Európában nem félnek a tömeges hitelbedőléstől

Heteken belül csődbe megy egy egész ország, a kormány a saját sírját ássa

A Morgan Stanley-t is elérte a magánhitel-lavina, egy szakértő szerint megduplázódhatnak a bedőlések

Miközben sokan már farkast kiáltanak, a legnagyobb német bank még beljebb merészkedik a magánhitelek erdejében

Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben

Megszólalt a neves pénzember: most jön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
10 ábrán mutatjuk, mi történik a fizetésekkel Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility