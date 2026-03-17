Bajban a Wall Street: "ez már a 2008-as válág kezdetére emlékeztet"

A Financial Times számításai szerint a Blackstone, a BlackRock, a Cliffwater, a Morgan Stanley és a Monroe Capital által kezelt hitelalapok az első negyedéves,
összesen 10,1 milliárd dolláros visszaváltási igénynek nagyjából 70 százalékát teljesítették.
Ez az összeg várhatóan tovább nő a következő hetekben, amint az Ares Management, az Apollo, a Blue Owl, az Oaktree és a Goldman Sachs alapjai is összesítik a tőkekivonási kérelmeket. Mohamed El-Erian, a Pimco korábbi társvezérigazgatója úgy véli, hogy
a kialakult helyzet a 2008-as pénzügyi válság kezdetére emlékeztet.
Az érintett alapok összesen mintegy 166 milliárd dollárnyi portfóliót kezelnek. Ez csupán töredéke a közvetlen hitelezési alapokba fektetett nagyjából 1500 milliárd dollárnak. Ugyanakkor éppen ezek az alapok tartoztak az elmúlt évek leggyorsabban növekvő szegmensei közé. Öt év alatt közel 200 milliárd dollárnyi tőke áramlott beléjük, az alapkezelők pedig a 9000 milliárd dolláros amerikai nyugdíjpiac meghódítását tűzték ki célul.
A tőkekivonási hullám heves eladási nyomást váltott ki az érintett tőzsdei vállalatok piacán. A Blackstone, a KKR, a Blue Owl, az Ares és az Apollo részvényeinek árfolyama idén már több mint 25 százalékot zuhant, így együttes piaci értékük több mint 100 milliárd dollárral csökkent. A befektetők egyre inkább megkérdőjelezik, hogy a magántőke-társaságok megérdemlik-e a korábbi prémium értékeltségüket a pénzügyi szektor többi szereplőjéhez képest.
A visszaváltások különösen fájdalmasan érintik az iparágat, mivel ezek az alapok mára a cégek bevételeinek kulcsfontosságú forrásaivá váltak. A Blackstone 48 milliárd dolláros Bcred hitelalapja a vállalat legnagyobb önálló díjbevételi forrása, amely tavaly 1,2 milliárd dollárt termelt. A Blue Owl 35 milliárd dolláros OCIC alapja 447 millió dollárnyi alapkezelői és sikerdíjat fizetett az anyavállalatának. A Goldman Sachs elemzői szerint a Blue Owl a leginkább kitett a vagyonos magánszemélyeket célzó részben likvid alapoknak, mivel éves díjbevételének 21 százaléka ezekből származik.
A Goldman Sachs elemzői szerint a lakossági befektetőket célzó priváthitel-alapok kezelt vagyona a 2021-es 34 milliárd dollárról tavaly év végére 222 milliárd dollárra nőtt. Idén azonban megfordult a trend. A bank becslései szerint a következő két évben 45-70 milliárd dollárnyi tőke áramolhat ki ezekből a konstrukciókból. "Tudjuk, hogyan viselkedik a tömeg" - mondta Jack Shannon, a Morningstar elemzője.
Szeszélyesek, a hozamokat hajszolják, és az első veszély jelére azonnal távoznak.
