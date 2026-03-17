Demján Sándor Program: óriási a roham a megemelt keretért
Demján Sándor Program: óriási a roham a megemelt keretért

Jelentős vállalati érdeklődés övezi az EXIM Magyarország Demján Sándor Programban meghirdetett finanszírozási konstrukcióit. A legutóbbi keretbővítésből 100 milliárd forintot a cégek forgóeszközigényeinek finanszírozására különítettek el, amelyen belül az 50 milliárd forintos szabadon felhasználható keretrész már teljes egészében lekötésre került. A keret gyors merülése ellenére a további konstrukciók továbbra is elérhetők - közölte az EXIM.
Az EXIM Magyarország Demján Sándor Programon keresztül elérhető finanszírozási konstrukcióinak keretösszege a közelmúltban 900 milliárd forintra emelkedett, miután a kormány döntése alapján 200 milliárd forinttal bővítették a Program forrásait. A keretemelés célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások a jelenlegi piaci környezetben is kedvező feltételek mellett juthassanak működésüket és fejlesztéseiket támogató finanszírozáshoz.

A megemelt keretösszegből 100 milliárd forintot kifejezetten a vállalkozások forgóeszközigényeinek finanszírozására biztosított az EXIM. A konstrukció keretében a vállalkozások legfeljebb 1 milliárd forint összegű pénzügyi forrást igényelhetnek.  Az EXIM Magyarország a 100 milliárd forintos keret felét, 50 milliárd forintot szabadon felhasználható forgóeszköz-finanszírozásra különített el, amelyre a március 16-án megnyílt igénylés óta kiemelkedő érdeklődés mutatkozott:

a teljes keret rövid idő alatt lekötésre került.

A kérelmek 63,5 százaléka forint-, míg 36,5 százaléka euróalapú finanszírozásra irányult. A forgóeszköz-finanszírozási keret fennmaradó 50 milliárd forintos része kizárólag új beruházási hitelhez kapcsolódóan igényelhető. Emellett továbbra is rendelkezésre áll elérhető forrás a lízinghitelekre, valamint a beruházási és zöld beruházási hitelekre is a programon belül - írták.

