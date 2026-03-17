Hiába a zúgó vészharangok, Európában nem félnek a tömeges hitelbedőléstől

A francia nagybank kedden ismertette stratégiai céljait.

A pénzintézet 2030-ig összesen 350 milliárd eurónyi nettó tőkebeáramlást céloz meg az 1600 milliárd eurós vagyonkezelési üzletágában.

Ennek egyik fő motorját az alternatív eszközök, köztük a magánhitelek, valamint az ingatlan- és infrastruktúra-befektetések jelentik majd. Mindezt úgy tervezik, hogy az Egyesült Államokban az elmúlt hetekben a befektetők tömegesen vonták ki a pénzüket egyes magánhitel-alapokból a kockázatos kitettségek és a lazuló hitelezési normák miatt. Erről részletesen itt írtunk:

Sandro Pierri, a BNP Paribas Asset Management vezetője szerint az európai piac még összehasonlíthatatlanul kisebb az amerikainál. Emellett a helyi szabályozás sokkal hatékonyabban védi a befektetőket a megtévesztő értékesítéssel szemben. A szakember hozzátette, hogy a vagyonos magánszemélyektől érkező tőke egyelőre elenyésző az amerikai szinthez képest. Eközben viszont a technológiai fejlesztések, az energiafüggetlenség és a zöld átállás finanszírozási igényei rohamosan nőnek Európában. A bank várakozásai szerint 2028-ig a lakossági ügyfelek és a vagyonos magánszemélyek adják majd az alternatív eszközökben kezelt vagyon növekedésének közel kétharmadát.

A BNP Paribas tavaly 5,1 milliárd euróért vásárolta fel az Axa biztosító vagyonkezelő részlegét. Ezzel az Amundi és a UBS mögött Európa harmadik legnagyobb vagyonkezelőjévé vált. Az integráció részeként a bank jelenleg 1200 munkahely, vagyis a létszám mintegy ötödének leépítését hajtja végre egy önkéntes kilépési program keretében. A bank előrejelzése szerint a vagyonkezelési üzletág kezelt vagyona évente mintegy 5 százalékkal, a bevételei pedig körülbelül 4 százalékkal nőhetnek a jövőben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

