Különösnek nevezte a Commerzbank vezére az UniCredit újabb próbálkozását

Hitelezés 2026 Hasonló témákkal foglalkozunk május 5-én a Portfolio Hitelezés 2026 konferenciáján, amelyen a magyar bankszektor és a hitelpiac kiváló szakértői adnak elő, érdemes regisztrálni a rendezvényre!

Orlopp egy keddi pénzügyi konferencián "különösnek" nevezte, hogy az UniCredit konkrét terv nélkül próbálja tárgyalásra bírni a Commerzbankot. Mint mondta, olyan részletes javaslatot vár, amely kitér a hatékonyságnövelésre, a költségekre, az integráció ütemezésére és a szervezeti felépítésre.

Az UniCredit hétfőn tovább fokozta a nyomást a német bankon. Nyomott áron tett ajánlatot, amellyel 30 százalék fölé emelné a részesedését a Commerzbankban. Ez a tranzakció mintegy 35 milliárd euróra értékeli a német hitelintézetet.

Az ajánlati ár rendkívül alacsony a célárfolyamainkhoz képest

– jelentette ki Orlopp. A vezérigazgató hozzátette: elvárható lenne, hogy aki idáig eljut egy felvásárlási folyamatban, annak

legyen egy kész terve, amelyet meg tud osztani a célponttal.

A Commerzbank vezetősége ezzel továbbra is egyértelműen elutasító álláspontot képvisel a felvásárlási kísérlettel kapcsolatban.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock