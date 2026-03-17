Különösnek nevezte a Commerzbank vezére az UniCredit újabb próbálkozását
Különösnek nevezte a Commerzbank vezére az UniCredit újabb próbálkozását

A Commerzbank vezérigazgatója, Bettina Orlopp "nagyon alacsonynak" minősítette az UniCredit felvásárlási ajánlatát, és bírálta az olasz bankot, amiért nem oszt meg részleteket az összeolvadásra vonatkozó elképzeléseiről - írja a Reuters.
Orlopp egy keddi pénzügyi konferencián "különösnek" nevezte, hogy az UniCredit konkrét terv nélkül próbálja tárgyalásra bírni a Commerzbankot. Mint mondta, olyan részletes javaslatot vár, amely kitér a hatékonyságnövelésre, a költségekre, az integráció ütemezésére és a szervezeti felépítésre.

Az UniCredit hétfőn tovább fokozta a nyomást a német bankon. Nyomott áron tett ajánlatot, amellyel 30 százalék fölé emelné a részesedését a Commerzbankban. Ez a tranzakció mintegy 35 milliárd euróra értékeli a német hitelintézetet.

Az ajánlati ár rendkívül alacsony a célárfolyamainkhoz képest

– jelentette ki Orlopp. A vezérigazgató hozzátette: elvárható lenne, hogy aki idáig eljut egy felvásárlási folyamatban, annak

legyen egy kész terve, amelyet meg tud osztani a célponttal.

A Commerzbank vezetősége ezzel továbbra is egyértelműen elutasító álláspontot képvisel a felvásárlási kísérlettel kapcsolatban.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

