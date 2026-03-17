Új tranzakciós díjakat vezet be a Revolut Magyarországon - Hivatalos, hogy megnyílik a fióktelep

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A folyamat fokozatosan zajlik majd,

a meglévő ügyfelek áthelyezésére az e-mailben küldött értesítést követően legalább 2 hónappal kerül sor.

Magyarország a Revolut egyik kulcsfontosságú piaca a közép- és kelet-európai régióban a lakossági ügyfélbázis alapján, ahol 2025 júliusában érte el a 2 milliós mérföldkövet, és jelenleg a közlemény szerint már 2,3 millió ügyféllel rendelkezik.

A Revolut már 9 másik országban nyitott helyi fióktelepet (Franciaország, Írország, Olaszország, Hollandia, Románia, Spanyolország, Németország, Portugália és Belgium).

A magyarországi fióktelep az áthelyezést követően kezdi meg a magyar bankszámlák biztosítását a meglévő ügyfelek számára, míg az új ügyfélcsoport egy része már a fióktelephez történő csatlakozás kezdetekor megkapja azokat a közeljövőben. Ez fokozatosan minden új ügyfélre kiterjed majd. A Revolut magyar bankszámlák bevezetése hozzájárul a növekvő ügyféligények kielégítésében, a banki termékportfólió bővítésében, valamint a helyi felhasználók igényeinek személyre szabottabb kiszolgálásában - ígéri a társaság a közleményben.

2025 októberében a bank lezárta a magyarországi fióktelep létrehozásához szükséges szabályozási lépéseket, és „Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe” néven bejegyzésre került a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásába. A fióktelep tényleges működése az első új ügyfelek csatlakozását követően indul.

Az áthelyezést követően a meglévő és új lakossági számlákat a Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepe kezeli majd. Az ügyfélbetéteket továbbra is legfeljebb 100 000 euróig a litván betétbiztosítási rendszer (állami intézmény betét‑ és befektetésbiztosítása) védi. A Revolut Bank az Európai Gazdasági Térség 30 piacán működik, az Európai Központi Bank engedélyével és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt.

Petrás Gábor, a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepének country managere elmondta:

A Revolut Bank UAB magyarországi fióktelepének működésének elindítása, valamint az, hogy Revolut magyar bankszámlákat kínálhatunk, újabb lépést jelent azon célunk felé, hogy a piacon ügyfeleink elsődleges bankjává váljunk.

A helyi bankszámla gyakran alapvető tényező, amikor valaki elsődleges számlát választ. A magyar bankszámlák bevezetése megkönnyíti a felhasználók számára, hogy számláikat és munkabérüket közvetlenül a Revolut számlájukról kezeljék.

Mit kell tenni az ügyfeleknek?

A fizetési számlákhoz kapcsolódó összes szolgáltatás (pl. Személyes számla, fizetős csomagok, Közös számlák, Revolut Pro, Revolut Kids & Teens, belföldi és nemzetközi beszedések és átutalások, devizaváltás, kártyás fizetések, RevPontok és megtakarítások) a magyarországi fióktelepen keresztül lesz elérhető. Az egyéb meglévő szolgáltatásokat továbbra is a csoport más jogi egységei nyújtják, ugyanúgy, mint eddig.

MINDEN MEGLÉVŐ ÜGYFÉLNEK FRISSÍTENIE KELL SZEMÉLYES ADATAIT AZ ÁTHELYEZÉSI FOLYAMAT UTÁN.

Erről az alkalmazásban és e-mailben kapnak tájékoztatást a szükséges lépésekről. Emellett a magyar fióktelep által nyújtott termékekre vonatkozó új ÁSZF-ek lépnek hatályba az áthelyezést követően. Ezek a jelenlegi feltételeken alapulnak, néhány konkrét módosítással, hogy azok az alábbiakban leírtak szerint megfeleljenek a magyar jogszabályoknak. Az ügyfelek a Revoluttól kapott e-mailben találnak összefoglalót a legfontosabb változásokról, a teljes szöveget pedig a Revolut weboldalán, a „Feltételek és szabályzatok” oldalon olvashatják el.

Változások az ügyfelek számára

Teljes körű engedéllyel rendelkező európai bankként a Revolut az Európai Központi Bank (EKB) és a Litván Nemzeti Bank felügyelete alatt működik, míg Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott felügyelete alá tartozik.

A Revolut módosítja bizonyos Nem Revolut-számlákra irányuló banki átutalások díjszabását.

Azt írják, hogy "az új tranzakciós díjak bevezetése során" a vállalat továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar piacon az egyik legversenyképesebb díjszabást kínálja:

A Revolut-felhasználók közötti átutalások ingyenesek maradnak, összegtől függetlenül

Az 50 000 Ft alatti, nem Revolut számlákra irányuló átutalások továbbra is ingyenesek maradnak

Az új ügyfelek esetében, akik közvetlenül a magyarországi fióktelephez csatlakoznak, a Revolut átvállalja az új tranzakciós díjak költségét addig, amíg a meglévő ügyfélbázis áthelyezése be nem fejeződik.

A meglévő ügyfelek esetében az új tranzakciós díjak csak a magyarországi fióktelephez való áthelyezést követően lépnek életbe.

A Standard csomag ügyfelei továbbra sem fizetnek havi számlavezetési díjat vagy kártyadíjat. A fizetős csomagok ügyfelei díjmentes keretekben és teljes díjmentességekben részesülnek:

A Premium és Metal ügyfelek havonta összesen 1 millió forint értékű átutalásra jogosultak tranzakciós díj nélkül (az átutalások 50 000 Ft fölötti részére alkalmazva)

Az Ultra csomag ügyfelei korlátlan összeget utalhatnak teljesen díjmentesen

Mindebből értelmezésünk szerint az következik, hogy az 50 ezer forint feletti átutalások esetén vélhetően a tranzakciós illetéket vagy annak egy részét - a fenti kivételeken túl - a Revolut is az ügyfelekre hárítja. Ennek részletei majd akkor deülnek ki, amikor az ügyfelek megkapják a részletes kondíciós listát.



Emlékezetes, hogy a fintech gyökerű bank új kötelezettségekkel is szembesülhet amiatt, mert fióktelepet alapítanak Magyarországon: úgy tudjuk, bankadót és extraprofitadót is fizetniük kell majd fióktelepként, a tranzakciós illetéket pedig fióktelep nélkül is minden tranzakciójuk után kötelesek befizetni. Ez az extra adóteher indokolhatja többek között a díjszabás változását.



Tavaly júniusban érkezett egy jogszabály-változás, amelyért a bankok régóta lobbiztak: 2025. július 20-tól az e-pénzes fizetések után is kell tranzakciós illetéket fizetni. Akkoriban az a hír járta, hogy egyrészt a gyorsan növekvő magyar fintech, a vállalati ügyfeleket célzó Binx volt az egyik "célpont", a másik pedig egyértelműen a Revolut. Ugyanis utóbbiról több forrásunk azt állította, hogy a belső forgalmát e-pénzben bonyolította, így a Revolut-felhasználók között nem kellet tranzakciós illetéket fizetni. Ha ez igaz, ez szintén megdobhatta a külföldi fintech adófizetési terheit Magyarországon.



Emellett a Revolut megszünteti a hétvégi devizaváltási díjakat Magyarországon a Premium, Metal és Ultra csomag ügyfelei számára, valamint a Plus csomag esetében ezeket 1%-ról 0,5%-ra csökkenti.

Az ügyfelek a változások előtt egyértelmű és időben érkező tájékoztatást kapnak. A Revolut a megszokott módon teljes átláthatóságot biztosít: nem lesznek rejtett díjak, és az ügyfelek pontosan látni fogják, mikor kerül felszámításra tranzakciós díj, valamint annak pontos összegét.

Címlapkép forrása: Shutterstock