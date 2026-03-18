  • Megjelenítés
MasterCard: nagyot ugrott a mobillal fizetők aránya Magyarországon
Bank

Portfolio
A Mastercard ma közzétette a bankkártyahasználattal és -attitűdökkel foglalkozó kutatásának eredményeit, amely 17 éve térképezi fel a magyar városi lakosság fizetési szokásait. A kutatás tapasztalatai szerint 2025-ben az elektronikus fizetési megoldások használata Magyarországon minden vizsgált szegmensben növekedett. A legjelentősebb előrelépés a mobilfizetés területén történt, de a felmérés szerint a digitalizáció új területeken is gyorsan terjed - például a közösségi közlekedésben vagy a SZÉP-kártya használatában - közölte a kártyatársaság.
Financial IT 2026
AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A Mastercard 2009 óta évente monitorozza a pénzügyi szolgáltatások piacát, különös tekintettel a kártyahasználatra és a digitális pénzügyekre. A kutatássorozat legfrissebb eredményei alapján a mobilfizetést használók arányának növekedése volt az egyik legjelentősebb változás Magyarországon 2025-ben:

a mutató egy év alatt 41%-ról 48%-ra nőtt, ami több mint kétszerese a hat évvel ezelőtti 22%-nak.

A növekedés gyorsabb volt az Android-felhasználók körében (36%-ról 43%-ra egy év alatt), ugyanakkor az iPhone-felhasználók körében magasabb (69%) a mobillal fizetők aránya.

A kártyapenetráció – vagyis a legalább egy kártyával rendelkezők aránya – közel 100%-os. Jelentősen, egyharmadnyira (32%) nőtt a több kártyával rendelkezők részaránya. Egyre többen választják a digitális megoldásokat a kártyahasználatban, vagyis erősödik a „digital first” megközelítés: a célcsoport kevesebb mint fele (44%) ragaszkodik ahhoz, hogy új kártyáját először fizikai formában kapja meg – ez az arány 2021-ben még 57% volt –, és bár továbbra is kevesen (10%) mondanának le teljesen a fizikai kártyáról, az arányuk négy év alatt megduplázódott - olvasható a MasterCard közleményében.

Még több Bank

2025-ben minden ötödik magyar felnőtt használt fintech-kártyát (Revolut, Wise, N26, Curve), és a jelenség már nem korlátozódik a fiatalabb generációra.

A fintech-számlákon tartott összeg is nőtt, és egyre többen tekintik ezeket a kártyákat fő kártyájuknak (arányuk 14%-ról 19%-ra nőtt 2024 és 2025 között), melyet számos tranzakcióra, így belföldi- és külföldi vásárlásokra, online fizetésekre használnak.

Kapcsolódó cikkünk

2025-ben a számlafizetésben egyértelműen a digitális megoldások domináltak:

a válaszadók 75%-a elektronikusan fizette a számláit, ezen belül a kártyás fizetés a legnépszerűbb megoldás:

2025-re 66%-ra nőtt (2024-ben még 62% volt). A válaszadó kártyabirtokosok 72%-a naponta vagy hetente többször fizet kártyával POS-terminálokon, átlagosan havi 14 tranzakciót végeznek személyenként. Az ATM-et használók aránya is magas, 94%-os szinten stabilizálódott.

Az érintésmentes digitális fizetési megoldások egyre népszerűbbek a közlekedéshez és a munkavállalói juttatásokhoz kapcsolódó területeken is. A közösségi közlekedésben a budapesti Pay&GO kártyaalapú jegyrendszer ismertsége (Budapesten) elérte az 59%-ot; azok körében, akik már kipróbálták, a gyorsaság és a kényelem bizonyult a fő vonzerőnek, ami a későbbi még szélesebb körű használat lehetőségét jelzi.

Kapcsolódó cikkünk

A SZÉP-kártya birtokosok kevesebb mint egyharmada (27%) digitalizálta eddig a kártyáját, de a mobiltárcát használók több mint négytizede nyitott erre.

Egy másik jelentős változás, hogy a qvik azonnali fizetés ismertsége 51%-ra nőtt,

ugyanakkor a válaszadók mindössze 6%-a használta a megoldást fizikai környezetben, például bolti vásárlásnál. Az online QR-kódos fizetés használati aránya viszont 28%-os.

Ma már 10-ből 9 ember vásárol online, közülük 26% heti rendszerességgel. A válaszadók 39%-a rendszeresen vásárol külföldi webáruházakból is (2024-ben 32%). A jelenlegi 90%-os online vásárlói arány 2015-ben még csak 32% volt, ami közel háromszoros növekedést jelent tíz év alatt. Az online vásárlások több mint háromnegyedét (78%) ma már okostelefonról indítják, szemben az öt évvel ezelőtti 55%-kal. Az online fizetések 77%-a kártyával történik, ami szintén új rekord.

A válaszadók 78%-a használ mobilbanki alkalmazást,

szemben az egy évvel korábbi 71%-kal, illetve a tíz évvel ezelőtti 13%-kal. A leggyakrabban használt funkciók az átutalás, az egyenleg- és tranzakciók ellenőrzése, valamint az online fizetések hitelesítése.

„2025-ben a legszembetűnőbb jelenség az volt, hogy a pénzügyi digitalizáció minden vizsgált területen folyamatosan erősödött. Az érintésmentes kártyás fizetés már minden korosztályban elterjedt Magyarországon, ugyanakkor

különösen gyors növekedést figyeltünk meg a mobilfizetés területén.

A digitális megoldások a közösségi közlekedésben, az utazásban és a rekreációban is egyre inkább teret nyernek. Az új technológiák a fizetések területén gyorsan terjednek, ami azt mutatja, hogy az emberek a könnyű, kényelmes és biztonságos fizetési módokat részesítik előnyben.” – mondta Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere.

A Mastercard U&A kutatása a kártyahasználati szokások-, valamint az azokhoz kapcsolódó attitűdök változását követi nyomon 2009 óta. Az évente végzett felmérés célcsoportja a 18–65 év közötti, bankszámlával rendelkező városi lakosok. Az adatfelvétel önkitöltős online kérdőívvel történik, 1900 fős mintán. A 2025-ös hullám terepmunkája 2025 novemberében zajlott. A kutatás a magyar városi lakosságot tekintve reprezentatív.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

2026. március 18.

2026. március 19.

2026. március 22.

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility