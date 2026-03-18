Mérföldkőhöz érkezett a legnagyobb svájci bank - A magánhitelektől nem fél a UBS
Bank

Mérföldkőhöz érkezett a legnagyobb svájci bank - A magánhitelektől nem fél a UBS

A UBS pénzügyi igazgatója szerint a svájci nagybank magánhitel-kitettsége nem ad okot aggodalomra. A pénzintézet egyúttal bejelentette, hogy befejezte a Credit Suisse svájci ügyfeleinek átköltöztetését a saját platformjára.

Todd Tuckner, a UBS pénzügyi igazgatója egy Morgan Stanley által szervezett konferencián elmondta, hogy

elégedett a bank magánhitel-alapokkal szembeni kitettségének mértékével.

Ezt annak ellenére jelentette ki, hogy a szektort egyre nagyobb bizalmatlanság övezi. Ennek oka az értékelések átláthatatlansága, valamint néhány hangos csődeset, például a First Brands autóalkatrész-gyártó és a Tricolor autókereskedés összeomlása.

Zúgnak a vészharangok, menekül a tőke, tömeges bedőléstől tartanak a pénzügyi rendszerben

Tuckner kitért a svájci monetáris környezet hatásaira is. Elmondása szerint a Svájci Nemzeti Bank jelenlegi nulla százalékos irányadó kamata nyomást gyakorol a nettó kamatbevételekre. Emiatt a bank svájci üzletága 2026 végére kissé elmaradhat a költség-bevétel arányra vonatkozó célkitűzéstől. Csoportszinten ugyanakkor a UBS tartja az idei évre kitűzött céljait.

Németországból üzentek az UniCreditnek a Commerzbank ügyében

Különösnek nevezte a Commerzbank vezére az UniCredit újabb próbálkozását

Indul a "Visa Agentic Ready"programja

A bank szerdán jelentette be, hogy

Befejezte az egykori Credit Suisse svájci ügyfeleinek átállását a saját rendszereire.

Ezzel újabb fontos mérföldkőhöz értek a 2023-ban felvásárolt rivális integrációjában. Sergio Ermotti vezérigazgató közölte, hogy összesen mintegy 1,2 millió ügyfelet költöztettek át.

Tuckner hozzátette, hogy az ügyfélátállás lezárása megnyitja az utat az integráció utolsó szakasza, vagyis a teljes Credit Suisse-platform leállítása előtt. Ez a lépés jelentős költségmegtakarítást fog eredményezni a bank számára.

Sorsdöntő lépésre készül a kormány, most már csak néhány hét, és eldől a legnagyobb bank jövője Svájcban

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Business 2026

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Ez is érdekelhet
Irán könyörtelen bosszút esküdött, óriásbombákat dobott le Donald Trump – Híreink percről percre az iráni háborúról szerdán
Egyre többet suttognak 2022 szelleméről – Megint térdre kényszeríti Magyarországot az energiaár-sokk?
Különösnek nevezte a Commerzbank vezére az UniCredit újabb próbálkozását
