Mérföldkőhöz érkezett a legnagyobb svájci bank - A magánhitelektől nem fél a UBS

A UBS pénzügyi igazgatója szerint a svájci nagybank magánhitel-kitettsége nem ad okot aggodalomra. A pénzintézet egyúttal bejelentette, hogy befejezte a Credit Suisse svájci ügyfeleinek átköltöztetését a saját platformjára.

Todd Tuckner, a UBS pénzügyi igazgatója egy Morgan Stanley által szervezett konferencián elmondta, hogy

elégedett a bank magánhitel-alapokkal szembeni kitettségének mértékével.

Ezt annak ellenére jelentette ki, hogy a szektort egyre nagyobb bizalmatlanság övezi. Ennek oka az értékelések átláthatatlansága, valamint néhány hangos csődeset, például a First Brands autóalkatrész-gyártó és a Tricolor autókereskedés összeomlása.

Tuckner kitért a svájci monetáris környezet hatásaira is. Elmondása szerint a Svájci Nemzeti Bank jelenlegi nulla százalékos irányadó kamata nyomást gyakorol a nettó kamatbevételekre. Emiatt a bank svájci üzletága 2026 végére kissé elmaradhat a költség-bevétel arányra vonatkozó célkitűzéstől. Csoportszinten ugyanakkor a UBS tartja az idei évre kitűzött céljait.

A bank szerdán jelentette be, hogy

Befejezte az egykori Credit Suisse svájci ügyfeleinek átállását a saját rendszereire.

Ezzel újabb fontos mérföldkőhöz értek a 2023-ban felvásárolt rivális integrációjában. Sergio Ermotti vezérigazgató közölte, hogy összesen mintegy 1,2 millió ügyfelet költöztettek át.

Tuckner hozzátette, hogy az ügyfélátállás lezárása megnyitja az utat az integráció utolsó szakasza, vagyis a teljes Credit Suisse-platform leállítása előtt. Ez a lépés jelentős költségmegtakarítást fog eredményezni a bank számára.

