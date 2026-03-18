Mérföldkőhöz érkezett a legnagyobb svájci bank - A magánhitelektől nem fél a UBS

Todd Tuckner, a UBS pénzügyi igazgatója egy Morgan Stanley által szervezett konferencián elmondta, hogy
elégedett a bank magánhitel-alapokkal szembeni kitettségének mértékével.
Ezt annak ellenére jelentette ki, hogy a szektort egyre nagyobb bizalmatlanság övezi. Ennek oka az értékelések átláthatatlansága, valamint néhány hangos csődeset, például a First Brands autóalkatrész-gyártó és a Tricolor autókereskedés összeomlása.
Tuckner kitért a svájci monetáris környezet hatásaira is. Elmondása szerint a Svájci Nemzeti Bank jelenlegi nulla százalékos irányadó kamata nyomást gyakorol a nettó kamatbevételekre. Emiatt a bank svájci üzletága 2026 végére kissé elmaradhat a költség-bevétel arányra vonatkozó célkitűzéstől. Csoportszinten ugyanakkor a UBS tartja az idei évre kitűzött céljait.
A bank szerdán jelentette be, hogy
Befejezte az egykori Credit Suisse svájci ügyfeleinek átállását a saját rendszereire.
Ezzel újabb fontos mérföldkőhöz értek a 2023-ban felvásárolt rivális integrációjában. Sergio Ermotti vezérigazgató közölte, hogy összesen mintegy 1,2 millió ügyfelet költöztettek át.
Tuckner hozzátette, hogy az ügyfélátállás lezárása megnyitja az utat az integráció utolsó szakasza, vagyis a teljes Credit Suisse-platform leállítása előtt. Ez a lépés jelentős költségmegtakarítást fog eredményezni a bank számára.
